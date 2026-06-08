Kako uštedjeti gorivo ovog ljeta

Za one koji se pripremaju za ljetna putovanja automobilom, rastuće cijene goriva znače veći udarac na kućni budžet.

Dobra vijest je da ušteda na gorivu nije samo u pronalaženju najjeftinije pumpe. Najveće uštede obično dolaze od svakodnevnih navika koje se vremenom akumuliraju. Sljedeći savjeti, ako se slijede dugoročno, mogu donijeti značajne uštede koje možete iskoristiti za druge važne potrebe.

Redovno održavanje vozila je neophodno

Automobil koji je u dobrom stanju efikasnije troši gorivo i pruža vlasniku dodatni osjećaj sigurnosti. Redovno servisirajte vozilo, mijenjajte ulje u preporučenim intervalima i slijedite upute u priručniku proizvođača. Neka vam to postane navika ili to radite s prijateljem kako biste bili odgovorni. Najvažnije je da to ne odgađate.

Prije putovanja provjerite pritisak u gumama. Prema podacima Ministarstva energetike SAD-a, pravilno napumpane gume mogu poboljšati potrošnju goriva i do 3%. Ako ne znate kako to učiniti ili ne želite sami, lokalni vulkanizer će to često učiniti za vas bez problema ako nisu previše zauzeti.

Planirajte svoju rutu unaprijed i krenite na vrijeme

Navigacijski sistemi su izuzetno korisni, ali ne pokazuju uvijek najkraću ili najbolju rutu, niti su potpuno pouzdani.

Iako zvuči staromodno, razmislite o korištenju klasične papirne karte zajedno s elektronskom navigacijom, kao i o planiranju putovanja unaprijed. Ako putujete s djecom koja su dovoljno stara, to može biti i dobra prilika za njih da uče o geografiji.

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Kreni rano

Pokušajte krenuti na vrijeme ili čak malo ranije nego što ste planirali. Ako naiđete na gužvu u saobraćaju ili neko drugo kašnjenje, vožnja će biti manje stresna i nećete morati ubrzavati da biste nadoknadili izgubljeno vrijeme.

Vozite sporije i koristite tempomat

Automobili su snažni i atraktivni, pa je lako podleći iskušenju da se vozi 110 ili 130 kilometara na sat autoputem, baš kao i ostali učesnici u saobraćaju.

Međutim, ako steknete naviku umjerenije vožnje, po mogućnosti korištenjem tempomata pri nižim brzinama, ušteda goriva može biti značajna. Ovo je jedan od najefikasnijih načina za smanjenje potrošnje. Samo trebate zanemariti osjećaj da možda nećete moći pratiti tempo drugih vozača zbog svoje sporije vožnje.

Izbjegavajte sumnjive aditive

Osim ako motor vašeg automobila ne zahtijeva gorivo s višim oktanskim brojem ili nije drugačije navedeno u priručniku proizvođača, dovoljan je standardni benzin.

Također, izbjegavajte proizvode koji obećavaju nižu potrošnju goriva dodavanjem raznih aditiva u rezervoar. Više puta je dokazano da takvi proizvodi uglavnom nemaju utjecaja na ekonomičnost vožnje. Neki čak mogu povećati potrošnju.

Plaćajte gotovinom na pumpama koje dodatno naplaćuju za kartice

Iako je danas mnogo lakše koristiti kreditne i debitne kartice, neke benzinske pumpe naplaćuju dodatnu naknadu za ovaj način plaćanja.

Podizanjem određene količine gotovine unaprijed namijenjene isključivo za gorivo, možete izbjeći ove dodatne troškove i zadržati više novca za sebe.

Razmislite o iznajmljivanju automobila ako mnogo trošite

Neka vozila jednostavno imaju veliku potrošnju bez obzira na stil vožnje ili redovno održavanje.

Ako vaš automobil troši mnogo goriva, iznajmljivanje vozila s nižom potrošnjom goriva za duže putovanje može biti isplativije. Pored manje potrošnje, smanjit ćete i habanje vašeg automobila.

Vrijedi provjeriti ponude agencija za iznajmljivanje automobila i razviti dobar odnos s lokalnim iznajmljivačima. Možda ćete moći pregovarati o povoljnijoj cijeni i putovati u novijem automobilu čije održavanje nije vaša briga.

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Koristite čep rezervoara koji se zaključava

Krađa goriva i dalje postoji. Lopovi ponekad posjećuju parkirališta hotela i trgovačkih centara kako bi krali gorivo iz vozila, posebno onih s registarskim tablicama iz drugih zemalja ili regija.

Jednostavan način zaštite je ugradnja čepa rezervoara koji se može zaključati.

Aplikacije koje vam mogu pomoći da uštedite

Aplikacije poput GasBuddyja, AAA, Google Mapsa i Wazea mogu vam pomoći da pronađete jeftinije benzinske pumpe u blizini ili duž vaše planirane rute.

Međutim, važno je ne juriti minimalni popust. Nema puno smisla voziti dodatnih 15 ili 20 kilometara da biste uštedjeli samo nekoliko centi po litri.

Istražite unaprijed, posebno prije ulaska u područja gdje su cijene goriva tradicionalno više, kao što su turističke lokacije ili udaljene regije. Čak i na letovima između različitih zemalja ili gradova, cijene se mogu značajno razlikovati.

Programi lojalnosti također mogu donijeti uštede, ali samo ako se uklapaju u vaše uobičajene navike. Veliki lanci benzinskih pumpi, supermarketi, veleprodajni klubovi i određene kreditne kartice nude popuste po litri goriva.

Problem nastaje kada ljudi potroše više novca na druge proizvode samo da bi dobili popust na gorivo. Prava korist je kada koristite karticu ili program lojalnosti koji biste ionako koristili, a dobijete dodatni popust bez promjene svojih navika.

Kada je najbolje vrijeme za dolijevanje goriva?

Za razliku od električnih vozila, gdje cijena punjenja može zavisiti od doba dana, kod automobila na benzin ili dizel, ušteda uglavnom ne zavisi od sata u kojem punite gorivo.

Mnogo važniji faktori su lokacija benzinske pumpe, konkurencija među prodavačima i dobro planiranje puteva. Točenje goriva ujutro može biti ugodnije zbog manje gužve i nižih temperatura, ali aplikacije za praćenje cijena i pažljivo planiranje rute uglavnom donose znatno veće uštede.

Josh Max, saradnik Forbesa

Kako uštedjeti novac na gorivu tokom ljetnih putovanja automobilom