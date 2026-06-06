Od Bitcoina do Blockchaina: Sve što trebate znati o svijetu kriptovaluta

Pad vrijednosti Bitcoina na najniže nivoe u posljednjih nekoliko mjeseci ponovo je usmjerio pažnju javnosti na tržište kriptovaluta. Nakon što je tokom 2025. godine dostigao rekordne vrijednosti veće od 120.000 dolara, najpoznatija digitalna valuta sada prolazi kroz novu fazu nestabilnosti.

Kako interes za kripto tržište raste, mnogi investitori i dalje se susreću s pojmovima koje nije uvijek lako razumjeti. Donosimo pregled najvažnijih termina koji oblikuju svijet digitalne imovine.

Bitcoin

Bitcoin je prva i najpoznatija kriptovaluta na svijetu. Za razliku od tradicionalnog novca, njime ne upravljaju centralne banke niti finansijske institucije.

Njegova vrijednost određuje se isključivo ponudom i potražnjom na tržištu, zbog čega je poznat po velikim oscilacijama cijene.

Bitcoin je krajem 2024. godine prvi put premašio granicu od 100.000 dolara, a tokom 2025. dostigao je rekordnih 126.000 dolara. Međutim, početkom 2026. njegova vrijednost pala je ispod 65.000 dolara, a početkom juna spustila se i ispod 62.000 dolara.

I dalje ostaje nepoznat pravi identitet njegovog tvorca koji se krije pod pseudonimom Satoshi Nakamoto.

Blockchain

Blockchain je tehnologija na kojoj počivaju gotovo sve kriptovalute.

Najjednostavnije rečeno, riječ je o digitalnoj knjizi u kojoj se trajno bilježe sve transakcije. Podaci se organizuju u blokove koji su povezani u lanac, po čemu je tehnologija i dobila ime.

Svaka transakcija mora biti potvrđena od strane mreže računara širom svijeta, što blockchain čini sigurnim i otpornim na manipulacije.

Rudarenje i prepolovljavanje Bitcoina

Kako bi mreža funkcionisala, učesnici poznati kao rudari potvrđuju transakcije i za to dobijaju nagradu u Bitcoinima.

Ukupna količina Bitcoina ograničena je na 21 milion jedinica. Zbog toga se približno svake četiri godine događa proces poznat kao „halving“ ili prepolovljavanje, kada se nagrada za rudare smanjuje za 50 posto.

Posljednje prepolovljavanje dogodilo se u aprilu 2024. godine kada je nagrada smanjena sa 6,25 na 3,125 Bitcoina po potvrđenom bloku.

Kripto mjenjačnica

Kripto mjenjačnica predstavlja digitalnu platformu na kojoj korisnici mogu kupovati, prodavati i razmjenjivati kriptovalute.

Slično tradicionalnim brokerskim kućama, ove platforme omogućavaju zamjenu dolara, eura ili drugih valuta za Bitcoin, Ethereum i druge digitalne valute.

Kripto novčanik

Kripto novčanik služi za pohranu digitalne imovine.

Postoje dvije osnovne vrste:

, vrući novčanici koji su povezani s internetom i omogućavaju brz pristup sredstvima

, hladni novčanici koji funkcionišu van mreže i pružaju veći nivo sigurnosti za dugoročno čuvanje kriptovaluta.

Ethereum

Ethereum je druga najveća kriptovaluta na svijetu.

Pored digitalne valute Ether, Ethereum predstavlja i blockchain platformu koja omogućava razvoj brojnih aplikacija, digitalnih ugovora i NFT projekata.

Godine 2022. Ethereum je prešao na energetski efikasniji sistem rada, čime je značajno smanjena potrošnja električne energije.

ETF fondovi

ETF ili fond kojim se trguje na berzi omogućava investitorima da ulažu u više vrsta imovine kroz jedan finansijski proizvod.

Pojava spot Bitcoin ETF fondova u SAD-u tokom 2024. godine otvorila je vrata velikim investicijskim kompanijama poput BlackRocka i Fidelityja da ulažu u Bitcoin bez potrebe za direktnim posjedovanjem kriptovalute.

Meme coin

Meme coin je kriptovaluta nastala uglavnom iz internet šala, viralnih trendova ili sadržaja sa društvenih mreža.

Iako pojedini projekti privuku ogromnu pažnju i kratkoročno ostvare veliki rast, stručnjaci upozoravaju da su meme kriptovalute među najrizičnijim ulaganjima zbog izrazito špekulativne prirode.

Stablecoin

Stablecoin je vrsta kriptovalute čija je vrijednost vezana za neku drugu imovinu, najčešće američki dolar.

Cilj stablecoina je smanjiti velike oscilacije cijene koje su karakteristične za Bitcoin i druge kriptovalute.

Ipak, pojedini veliki projekti stablecoina u prošlosti su doživjeli kolaps, što je izazvalo zabrinutost regulatora širom svijeta.

XRP

XRP razvijen je kao brža i jeftinija alternativa za međunarodna plaćanja.

Za razliku od Bitcoina, XRP ne koristi rudarenje za potvrdu transakcija. Umjesto toga, mreža koristi sistem konsenzusa među validatorima, što omogućava znatno brže i jeftinije transakcije.

Zahvaljujući tome, XRP je postao popularan među finansijskim institucijama koje traže efikasnija rješenja za prekogranična plaćanja.

Kriptovalute ostaju tržište visokog rizika

Bez obzira na sve veći interes investitora i ulazak velikih finansijskih institucija, tržište kriptovaluta i dalje karakterišu velika volatilnost i neizvjesnost.

Bitcoin, Ethereum i druge digitalne valute nude potencijalno visoke prinose, ali istovremeno nose značajne rizike zbog naglih promjena cijena, regulatornih odluka i promjenjivog raspoloženja investitora.

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