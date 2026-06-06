Zabrane društvenih mreža za tinejdžere jačaju moć tehnoloških giganata, upozorava Bluesky

Vladine zabrane društvenih mreža za tinejdžere mogle bi dodatno učvrstiti dominaciju najvećih tehnoloških kompanija i otežati razvoj manjih platformi, upozorila je Rose Wang, glavna operativna direktorica društvene mreže Bluesky.

Govoreći za CNBC na konferenciji SXSW London, Wang je istakla da Bluesky podržava zaštitu mladih korisnika i regulaciju digitalnog prostora, ali smatra da trenutni pristup može imati neželjene posljedice.

„Podržavam sigurnost i zaštitu mladih, ali pitanje je po koju cijenu. Bojim se da dugoročno idemo prema svijetu u kojem će postojati samo tri do pet velikih platformi, dok će regulacija biti toliko stroga da će manjim kompanijama biti gotovo nemoguće da opstanu i razvijaju zdravije digitalne zajednice“, rekla je Wang.

Prema njenim riječima, veliki tehnološki igrači raspolažu ogromnim timovima za usklađivanje s propisima, dok manje kompanije nemaju takve resurse.

Bluesky i dalje daleko iza konkurencije

Bluesky je nastao unutar kompanije X, nekadašnjeg Twittera, još 2019. godine uz podršku suosnivača Twittera Jack Dorsey. Platforma se osamostalila 2021. godine i ubrzo postala jedna od glavnih alternativa mreži u vlasništvu Elon Musk.

Do marta ove godine Bluesky je narastao na oko 43 miliona korisnika, što je i dalje tek desetina procijenjenih 450 miliona korisnika platforme X.

Ipak, kompanija se suočava s izazovima zadržavanja korisnika. Prema ranijim izvještajima, broj dnevno aktivnih mobilnih korisnika pao je za oko 40 posto tokom prethodnih 12 mjeseci. Wang navodi da kompanija trenutno zapošljava oko 40 ljudi.

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Australija predvodi zabrane za maloljetnike

Rasprava o regulaciji društvenih mreža intenzivirana je nakon što je Australija u decembru postala prva zemlja koja je zabranila korištenje društvenih mreža osobama mlađim od 16 godina.

Velike platforme poput Instagrama, TikToka, YouTubea, X-a i Reddita morale su uvesti metode provjere starosti korisnika, uključujući identifikacijske dokumente, selfie verifikaciju i druge sigurnosne mehanizme.

Kazne za kompanije koje ne poduzmu razumne korake za poštivanje propisa mogu doseći gotovo 50 miliona australijskih dolara.

I Bluesky je uveo provjeru dobi kako bi korisnicima mlađim od 16 godina onemogućio pristup platformi.

Sve više zemalja razmatra slične mjere

Australijski model već je potaknuo rasprave širom svijeta. Slične zakone razmatraju Ujedinjeno Kraljevstvo, Španija, Francuska i Austrija, dok se u Sjedinjene Američke Države očekuje da bi regulacija prije mogla biti uvedena na nivou saveznih država nego na nacionalnom nivou.

Wang smatra da regulacija nije problem sama po sebi, ali upozorava da bi zakonodavci trebali pronaći ravnotežu između zaštite korisnika i očuvanja konkurencije na tržištu.

„Regulacija mora ići ruku pod ruku s inovacijama. Potrebno je omogućiti veću saradnju regulatora s manjim i srednjim kompanijama, dok se istovremeno veliki tehnološki igrači moraju držati odgovornima za poštivanje pravila“, poručila je Wang.

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