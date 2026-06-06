Bez 24 milijarde dolara nema dogovora, Teheran postavio uslov Washingtonu

Potencijalni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana zavisi od toga hoće li administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pristati na oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, izjavio je u petak visoki iranski zvaničnik za CNN, upozorivši da će Sjedinjene Države „ući u mračni koridor“ ukoliko se sukobi nastave.

„Pregovori su u zastoju i Trump mora prekinuti taj zastoj“, rekao je Mohsen Rezaei, vojni savjetnik vrhovnog vođe ajatolaha Mojtabe Hamneija, u ekskluzivnom intervjuu za CNN u Teheranu. „Lopta je na Trumpovoj strani terena.“

Iran je, prema navodima, zatražio isplatu 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava odmah nakon potpisivanja privremenog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, dok bi dodatnih 12 milijardi dolara bilo isplaćeno u kasnijoj fazi procesa.

Američki zvaničnici strahuju da bi odmrzavanje sredstava u ovom trenutku moglo ukloniti jednu od ključnih poluga pritiska na iranski režim. Trump insistira da svaki eventualni sporazum bude znatno čvršći od nuklearnog sporazuma postignutog 2015. godine, te da se izbjegne bilo kakav potez koji bi mogao biti protumačen kao predaja novca Teheranu. U tom kontekstu često je kritikovao odluku bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame da Iranu isplati finansijsku odštetu.

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

U rijetkom intervjuu za CNN, Rezaei je pružio uvid u razmišljanja unutar iranskih krugova strateškog odlučivanja o poslijeratnoj budućnosti zemlje, sudbini Hormuškog moreuza, kao i mogućim reakcijama Irana u slučaju novih napada.

Njegove izjave imaju posebnu težinu jer se i dalje smatra osobom blisko povezanom s iranskim sigurnosnim establišmentom i jednim od najbližih saradnika sadašnjeg vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija. Prema navodima, Hamnei nije viđen u javnosti otkako je zadobio povrede u izraelskom napadu u kojem je prvog dana rata poginuo njegov otac.

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