Moć diskretnog luksuza: Kina više ne pravi proizvode, pravi brendove

Proizvođač igračaka, čiji se nasmijani plastični vilenjaci rasprodaju u Londonu i Parizu brže nego što mogu biti isporučeni, modni brend čija vodeća prodavnica u Covent Gardenu privlači gužve na kojima bi pozavidjela i Zara, te brend čaja koji ulazi na evropsko tržište bez promjene ijednog sastojka, kladeći se na to da će se zapadnjački ukus jednostavno promijeniti. Nijedan od ovih primjera nije slučajan. Nijedan nije jeftin. I nijedan ne traži ičije odobravanje.

Preko 50 godina Kina je proizvodila stvari, dok je Zapad posjedovao priču, brend, maržu i žudnju potrošača. Danas se taj aranžman raspada. Ono što ga mijenja je nešto za što zapadna tržišta nemaju odgovor: kineski brendovi koji ne dolaze da imitiraju ili ponude nižu cijenu, već da vode, pod sopstvenim uslovima, sa sopstvenom estetikom i sa novom generacijom zapadnih potrošača koji su iznenađujuće spremni da ih prate.

Istočna modna pista stiže u glavne gradove Evrope i Amerike

Prošetajte Neal Streetom u londonskom Covent Gardenu subotom popodne i proći ćete pored elegantnog izloga sa drvenim panelima koji nosi inicijale UR. Zakoračite u Urban Revivo, kineski odgovor na Zaru, i pronaći ćete lanene sakoe krojene po mjeri, arhitektonsku pleteninu i kožnu galanteriju izloženu s minimalizmom koji ne bi izgledao neumjesno ni u srcu Pariza. Brend upravlja dizajnerskim centrima u Londonu i Parizu, osiguravajući da istočnjačka brzina proizvodnje bude spojena sa zapadnjačkim siluetama.

Na drugom kraju cjenovnog spektra nalazi se Icicle, osnovan u Šangaju 1997. godine kojeg tiho zovu “kineskom Max Marom”. Ovaj brend je godinama usavršavao ponudu diskretnog luksuza zasnovanu na nebojenom kašmiru, svili i lanu bojenom biljnim bojama. Njegova strategija dizajniranja u Parizu i proizvodnje u Kini privukla je pažnju konglomerata Kering, koji je kupio manjinski udio u matičnoj kompaniji u aprilu 2026. Tu je i Shang Xia, brend iza kojeg stoji Hermes i čiji je suosnivač dizajnerica Jiang Qiong Er. Oni vode butik u blizini Place Dauphine u Parizu i redovno izlažu na Sedmici mode, nudeći ukrasne predmete klesane od žada i ručno tkani porculan prekriven bambusom, dokazujući da istočnjačko zanatsko naslijeđe može parirati francuskim cijenama luksuza.

Sportski gigant Anta, koji je na domaćem tržištu tiho pretekao Nike i Adidas, otvorio je svoju prvu sjevernoameričku vodeću prodavnicu u Beverly Hillsu u februaru 2026. Na tržištu se ne takmiče cijenom, već inovacijama u materijalima i kulturološkim kredibilitetom.

Sportski brend Anta, Foto: CFOTO / imago stock&people / Profimedia

Njihovo vlasništvo nad brendovima Arc'teryx, Salomon i Wilson kroz akviziciju Amer Sportsa signalizira kompaniju sa istinskim globalnim ambicijama.

Vaša sljedeća kafa mogla bi biti kineska

Luckin Coffee je jedno vrijeme bio priča koja je služila više kao opomena nego bilo šta drugo. Bio je to kineski lanac koji se urušio u računovodstvenom skandalu teškom 300 miliona dolara. Njihov povratak je bio nevjerovatan. Danas je Luckin Coffee izuzetno profitabilan i agresivno se širi po Manhattanu. Njihov povratak na tržište bazirao se na nemilosrdno efikasnom modelu: sarađuju isključivo sa top 10% globalnih dobavljača kafe, posjeduju sopstvene kapacitete za prženje kako bi eliminisali posredničku maržu od 10% do 20%, te su prilagodili svoj format bezgotovinske aplikacije kako bi bili u skladu sa zabranom bezgotovinske maloprodaje u New Yorku. Samo u 2024. kompanija je na tržište lansirala 119 novih stavki na meniju.

Čaj nosi još dublju priču. Chagee, brend porijeklom iz Yunnana čije ime aludira na kinesku riječ za čajdžinicu, odlučio se za odvažan korak: donosi vrhunski “svježi mliječni čaj od čistog lista” širom jugoistočne Azije i priprema se za evropsku ekspanziju bez ublažavanja profila okusa za zapadnjačko nepce. Bez sintetičkih baza u prahu, bez šećernih bombi. Samo čisti list čaja, vrhunsko svježe mlijeko i patentirani automatizovani aparat za kuhanje koji proizvodi napitak za osam sekundi. U Maleziji je postao prvi brend svježe pripremljenog čaja koji je certificiran u okviru programa zdravije ishrane Ministarstva zdravstva. “Tihe prodavnice”, u kojima rade zaposlenici sa oštećenjem sluha, dodatno povezuju brend sa lokalnim zajednicama.

Ljepota i wellness

“China-maxxing” je trend koji se učvrstio na TikToku. Zapadni influenseri se snimaju kako prelaze sa ledenih napitaka na toplu vodu, kuhaju jabuke za probavu, pripremaju congee (rižinu kašu), koriste gua sha alate za limfnu drenažu i praktikuju qi gong. Sve to je preuzeto iz tradicionalne kineske medicine. Hashtag China-Maxxing možda nosi šaljiv naziv, ali otkriva stvarnu iscrpljenost reaktivnom zapadnom wellness kulturom.

U kozmetici, Mao Geping, koji je dobio naziv po jednom od najpoznatijih kineskih šminkera, direktno se takmiči sa brendovima poput Diora i Armani Beautyja u velikim robnim kućama i predstavlja predvodnika C-beauty (kineske ljepote) trenda. Umjesto korištenja zapadnjačkog konturisanja za maskiranje crta lica, njihove formulacije slave monolidne oči, toplije podtonove i ravnije strukture lica kroz filozofiju “svjetla i sjenke” ukorijenjenu u estetici carskog dvora. Filteri proširene stvarnosti (AR) omogućavaju korisnicima širom svijeta da isprobaju izgled “Carice Wu Zetian” prije kupovine.

Labubu, Foto: REUTERS/Maxim Shemetov

Igračka koja je srušila internet

Nijedan predmet ne oslikava bolje trenutak kineskog kulturnog buma od Labubua. Šumski vilenjak nordijskog dizajna sa đavolskim osmjehom, kojeg je kreirao umjetnik Kasing Lung (rođen u Hong Kongu, odrastao u Holandiji, a danas živi u Belgiji), kojeg je kompanije Pop Mart sa sjedištem u Pekingu pretvorila u kolekcionarsku igračku 2019. godine. Proizvod je bio repativno anoniman sve dok k-pop megazvijezda Lisa nije objavila fotografije sa gigantskim plišanim Labubuom 2024. godine, pred svojih 100 miliona pratitelja. To je pokrenulo skok prihoda od 726% za kolekciju “The Monsters”, generišući preko 419 miliona dolara samo te godine.

Vodeće prodavnice kompanije Pop Mart, koje podsjećaju na galerije, i njihov ritual kupovine vilenjaka na slijepo pretvorili su ono što su kritičari odbacivali kao jeftinu plastiku u željeni emocionalni umjetnički predmet. Saradnje sa zapadnim punk umjetnicima spojili su riot grrrl kulturu sa istočnjačkim kolekcionarskim formatima. Rezultat je bio nešto istinski novo.

Foto: Adek BERRY / AFP / Profimedia

Infrastruktura budućnosti proizvedena u Shenzhenu

Kulturna priča ima i svoju tehnološku podlogu. BYD-ov premium podbrend Denza lansirao je svoj model Z9GT u Evropi sredinom 2026. po cijeni od 115.000 eura, skuplje od Porsche Taycana, a koji je opremljen tehnologijom brzog punjenja (“Flash Charging”) kapaciteta 1.500 kW, koja omogućava punjenje od 10% do 97% za devet minuta, čak i na temperaturi od -30°C. Kompanija se ne takmiči cijenom. Takmiči se inženjeringom.

DJI, uprkos tome što se suočava sa američkom tarifom od 170% i zabranom uvoza novih modela, i dalje kontroliše oko 80% američkog tržišta komercijalnih i potrošačkih dronova. Zabrana postoji jer nijedan domaći proizvođač još uvijek ne može da ih zamijeni. Ta činjenica govori više o kineskoj tehnološkoj poziciji od bilo koje trgovinske statistike.

Kina se sa svojim brendovima još uvijek nije ustoličila na Zapadu već je samo otvorila par radnji, nasula vam šolju, okačila sliku na zid i pokazala igračku koju ne možete ispustiti iz ruku. Pitanje za zapadne brendove više nije da li sve ovo treba shvatiti ozbiljno, već da li su već zakasnili na cunami promjene.