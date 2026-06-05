Kraj tastature i miša? Tehnološki giganti ulažu milijarde u računare koji sami obavljaju zadatke

Najveće svjetske tehnološke kompanije uvjerene su da se približava nova era računarstva u kojoj će korisnici računarima jednostavno reći šta žele, a vještačka inteligencija će samostalno izvršavati složene zadatke bez potrebe za stalnim nadzorom.

Kako piše CNN, kompanije poput Microsofta, Nvidije i Googlea posljednjih mjeseci predstavljaju novu generaciju hardvera i softvera osmišljenu za rad s naprednim AI agentima, digitalnim pomoćnicima koji mogu planirati, organizirati i izvršavati višekorake zadatke gotovo bez ljudske intervencije.

Ideja nije nova. Tehnološka industrija već više od deset godina pokušava stvoriti digitalne asistente koji bi mogli preuzeti svakodnevne obaveze korisnika. Međutim, sistemi poput Alexe i Siri uglavnom su ostali ograničeni na jednostavne funkcije poput postavljanja alarma, reprodukcije muzike ili odgovaranja na osnovna pitanja.

Danas se situacija ubrzano mijenja zahvaljujući napretku generativne vještačke inteligencije i velikih jezičkih modela koji su stekli globalnu popularnost nakon pojave ChatGPT-a krajem 2022. godine.

„Krajnji cilj je da korisnik jednostavno kaže računaru šta želi da uradi, a da računar zatim samostalno izvrši zadatak“, izjavio je Bob O'Donnell, osnivač i glavni analitičar istraživačke kompanije Technalysis.

Nvidia je početkom juna predstavila novi procesor RTX Spark za Windows laptope, razvijen posebno za pokretanje AI agenata direktno na uređaju, bez potrebe za povezivanjem na udaljene servere u oblaku. Novi čip kombinuje napredne grafičke, računarske i mrežne tehnologije te raspolaže znatno većom količinom memorije od standardnih laptop računara.

Kompanije Dell, HP i Lenovo planiraju već ove jeseni predstaviti prve uređaje zasnovane na toj tehnologiji.

Istovremeno, Google razvija novu generaciju računara koji će moći predlagati radnje na osnovu sadržaja prikazanog na ekranu. Tako bi, na primjer, prelazak pokazivača miša preko datuma u elektronskoj pošti mogao automatski ponuditi zakazivanje sastanka.

Jedan od najzapaženijih primjera promjene načina rada s računarima jeste OpenClaw, AI asistent otvorenog koda koji je tokom ove godine stekao veliku popularnost među programerima širom svijeta.

Za razliku od ranijih digitalnih pomoćnika, OpenClaw može samostalno pokretati programe, istraživati informacije i izvršavati složene zahtjeve bez stalnih korisničkih instrukcija. Neki programeri koriste ga na zasebnim računarima za istraživačke zadatke dok se bave drugim poslovima, a napredak rada prate putem aplikacija za razmjenu poruka poput WhatsAppa ili Telegrama.

Prema navodima Bloomberga i Wall Street Journala, pojedini zaposlenici u tehnološkom sektoru već sada gotovo potpuno odustaju od tipkanja te računarima izdaju glasovne komande koje izvršavaju AI agenti.

„Stvari su danas potpuno drugačije jer su se milioni ljudi navikli koristiti alate poput ChatGPT-a, Geminija ili Claudea“, kaže David Naranjo iz istraživačke kuće Counterpoint Research.

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Tokom nedavne prezentacije izvršni direktor Nvidije Jensen Huang demonstrirao je kako laptop pokretan novim AI sistemom može pomoći u projektovanju kuće koristeći više različitih aplikacija za trodimenzionalno modeliranje istovremeno.

Microsoft također razvija novog AI asistenta pod nazivom Scout za paket Microsoft 365. Ovaj sistem moći će pristupati sadržaju pohranjenom na računaru, u oblaku i na internetu, uključujući aplikacije Outlook i Teams.

Kompanija očekuje da će Scout u budućnosti moći kontinuirano pratiti elektronsku poštu, poslovne razgovore i druge digitalne aktivnosti korisnika.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da će proći još neko vrijeme prije nego što ovakva tehnologija postane dostupna širokom krugu korisnika. Jedan od razloga su visoke cijene novih uređaja, ali i činjenica da mnogi potrošači još ne vide dovoljno razloga za kupovinu skupih računara samo zbog AI funkcija.

„Ova tehnologija još nije postala neophodna za prosječnog korisnika i upravo tu leži najveći izazov za Nvidiju, Microsoft i ostale kompanije“, smatra Naranjo.

Dodatna prednost lokalnog pokretanja AI sistema jeste sigurnost podataka. Kada se obrada informacija odvija direktno na računaru, osjetljivi podaci ne moraju se slati na udaljene servere, što smanjuje sigurnosne rizike i troškove za kompanije.

Međutim, ostaje otvoreno pitanje koliko će ljudi vjerovati vještačkoj inteligenciji da samostalno donosi važne odluke. Ako AI agent kupuje avionske karte ili ulaznice za koncert, šta će se dogoditi ako pogrešno procijeni budžet ili ne razumije korisničke preferencije?

„Postoji čitav niz problema koje treba riješiti prije nego što ova tehnologija postane masovno prihvaćena. Ali idemo u pravom smjeru“, zaključio je Jitesh Ubrani iz istraživačke kompanije International Data Corporation.

Prema procjenama analitičara, narednih nekoliko godina moglo bi potpuno promijeniti način na koji koristimo računare. Tastatura i miš vjerovatno neće nestati preko noći, ali njihova dominantna uloga polako bi mogla postati stvar prošlosti.

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