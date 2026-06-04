Tri decenije poslije: Disneyland u Parizu i dalje nije isplatio Disneyjevu investiciju od 6,8 milijardi dolara 

Više od tri decenije nakon otvaranja, Disneyland Pariz ostaje najuspješniji Disneyjev zabavni resort izvan Sjedinjenih Američkih Država, ali kompanija još nije uspjela vratiti ukupnu investiciju od 6,8 milijardi dolara koliko je koštao ovaj projekt.

Prema najnovijim finansijskim izvještajima, kompanija Euro Disney Associes (EDA), vlasnik odmarališta, ostvarila je rekordne rezultate u poslovnoj godini zaključno sa 30. septembrom 2025. godine. Prihodi su porasli za 8,4 posto i dostigli rekordnih 4 milijarde dolara, zahvaljujući uvođenju dinamičkog određivanja cijena ulaznica.

Neto dobit gotovo je utrostručena i dostigla rekordnih 304,2 miliona dolara. Kompleks danas privlači oko 16 miliona posjetilaca godišnje i nedavno je otvorio najveće proširenje u svojoj historiji, tematski prostor inspirisan animiranim hitom Frozen, koji je dio Disneyjeve investicije vrijedne 2,5 milijardi dolara.

Dugovi, krize i skupa ekspanzija

Iza današnjih rezultata krije se složena finansijska historija. Izgradnja zabavnog kompleksa koštala je 4,9 milijardi dolara, pri čemu je gotovo 60 posto finansirano bankarskim kreditima. Visok nivo zaduženosti godinama je opterećivao poslovanje, dok su dodatne probleme stvarali slabiji interes francuskih posjetilaca, recesija početkom 1990-ih i kontroverze oko cijena, jezika i ponude u parku.

Od otvaranja 1992. Euro Disney ostvario je neto profit u samo 13 poslovnih godina, dok su ukupni gubici dostigli 3,7 milijardi dolara. Posebno težak udarac uslijedio je 2016. kada je kompanija zabilježila rekordni gubitak od 961,8 miliona dolara, nakon pada posjećenosti izazvanog terorističkim napadima u Parizu.

Disney je 2017. preuzeo sve preostale dioničare za 250,8 miliona dolara i povukao kompaniju s berze, istovremeno izdvojivši dodatnih 1,7 milijardi dolara za smanjenje dugova.

Ukupno gledano, Disney je uložio 6,8 milijardi dolara u Disneyland Pariz, dok su prihodi od tantijema, naknada za upravljanje i drugih izvora donijeli oko 2,4 milijarde dolara. Iako investicija još nije vraćena, kompleks ostaje ključni promotivni alat za Disneyjeve filmove, likove i proizvode pred milionima evropskih posjetilaca svake godine, navodi britanski The Guardian.

Please enable JavaScript

