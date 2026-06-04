Ko zavlada litijumom i niklom, držat će ključeve nove ekonomije: Ova država spremna uložiti milijarde

Indija bi uskoro mogla predstaviti novi program podsticaja za preradu litijuma i nikla, vrijedan približno 30 milijardi rupija, odnosno oko 313,5 miliona američkih dolara, navode dva izvora upoznata s planovima vlasti.

Prema dostupnim informacijama, savezno Ministarstvo rudarstva priprema politiku koja bi trebala ubrzati razvoj domaćih kapaciteta za preradu ključnih metala neophodnih za proizvodnju baterija i razvoj industrije čiste energije.

REUTERS/Ivan Alvarado

Izvori su insistirali na anonimnosti jer nisu ovlašteni da javno govore o ovom pitanju. Ministarstvo rudarstva nije odmah odgovorilo na upit Reutersa kojim je zatražen službeni komentar.

Litijum i nikal smatraju se među najvažnijim sirovinama za energetsku tranziciju, posebno u proizvodnji baterija za električna vozila i sisteme za skladištenje energije, zbog čega zemlje širom svijeta ulažu značajna sredstva u osiguravanje stabilnih lanaca snabdijevanja, javlja Reuters.

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