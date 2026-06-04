Svijet u iščekivanju: Otvara se najveći rudnik litijuma na planeti

U srcu Afrike ovog mjeseca počinje rad najvećeg svjetskog rudnika litijuma, projekta koji bi mogao promijeniti ravnotežu snaga na globalnom tržištu jednog od najtraženijih resursa današnjice. Iza projekta stoji kineski rudarski gigant Zijin, što ovom poduhvatu daje dodatnu geopolitičku težinu.

Da bismo razumjeli značaj ove vijesti, potrebno je shvatiti ulogu koju litijum danas ima u savremenom svijetu. Ovaj lagani metal može skladištiti velike količine energije i efikasno se puniti, zbog čega je nezamjenjiv u proizvodnji modernih baterija. Bez litijuma ne bi bilo masovne proizvodnje električnih automobila, niti razvoja sistema za skladištenje energije iz sunca i vjetra. Upravo zato litijum predstavlja jedan od ključnih stubova globalne energetske tranzicije.

Metal koji pokreće novo doba

Litijum se danas nalazi u središtu tehnološke revolucije. Napaja mobilne telefone, laptope, električne automobile i sisteme za skladištenje energije. Nekada gotovo nepoznat široj javnosti, postao je strateški resurs uporediv s naftom u prošlom vijeku.

Novi rudnik u Demokratskoj Republici Kongo trebalo bi da dostigne proizvodnju od čak 130.000 tona ekvivalenta litijum karbonata godišnje kada bude radio punim kapacitetom. Takva količina može značajno uticati na globalno tržište koje je godinama zavisilo od ograničenog broja proizvođača.

Svaki novi veliki rudnik danas predstavlja mnogo više od industrijskog projekta. On je dio globalne borbe za kontrolu nad sirovinama koje će određivati ekonomsku moć u narednim decenijama.

Afrika preuzima važnu ulogu

Godinama su Australija, Čile i Kina dominirali proizvodnjom litijuma. Otvaranjem ovog rudnika Afrika ulazi među ključne igrače u lancu snabdijevanja resursom koji pokreće industriju budućnosti.

Za Kongo, zemlju bogatu mineralima, ali opterećenu brojnim ekonomskim i društvenim izazovima, ovaj projekat predstavlja ogromnu razvojnu priliku. Istovremeno, otvara i pitanja zaštite životne sredine, upravljanja prirodnim bogatstvima i raspodjele ekonomskih koristi.

Svijet će pažljivo pratiti kako će zemlja balansirati između ekonomskog razvoja i očuvanja svojih prirodnih resursa.

REUTERS/Carlos Barria

Posebnu pažnju privlači činjenica da iza rudnika stoji kineska kompanija. Kina već godinama sistematski ulaže u strateške mineralne resurse širom svijeta kako bi očuvala vodeću poziciju u proizvodnji baterija i tehnologija za energetsku tranziciju.

Pokretanjem jednog od najvećih litijumskih projekata u Africi dodatno jača svoju globalnu mrežu snabdijevanja, od afričkih rudnika do azijskih fabrika. Riječ je o dugoročnoj strategiji koja Kini omogućava veću kontrolu nad ključnim sirovinama budućnosti.

Zašto je litijum toliko važan?

Potražnja za litijumom nastavlja ubrzano rasti. Svaki električni automobil sadrži bateriju zasnovanu na ovom metalu, a milioni novih vozila svake godine izlaze iz proizvodnih pogona širom svijeta.

Pored toga, sve veće investicije u obnovljive izvore energije zahtijevaju ogromne baterijske sisteme koji mogu skladištiti energiju kada nema sunca ili vjetra. Upravo zbog toga države i kompanije širom svijeta traže nove izvore snabdijevanja.

Iako naučnici intenzivno razvijaju alternative, uključujući natrijumske baterije i druge tehnologije, nijedno rješenje za sada ne može ponuditi kombinaciju male težine, velikog kapaciteta i dugotrajnosti koju pruža litijum.

To znači da će svijet još najmanje jednu ili dvije decenije ostati snažno oslonjen na ovaj metal.

Bijelo zlato 21. vijeka

Kao što je nafta oblikovala geopolitičku kartu prošlog vijeka, litijum danas sve više oblikuje ekonomsku mapu budućnosti. Zbog toga ga mnogi nazivaju “bijelim zlatom” modernog doba.

Otvaranje najvećeg svjetskog rudnika litijuma u Kongu predstavlja još jedno važno poglavlje u globalnoj utrci za kontrolu nad resursima koji će pokretati ekonomiju narednih decenija.

Afrika tako postaje jedan od ključnih centara nove energetske ere, dok Kina dodatno učvršćuje svoju poziciju u lancu snabdijevanja sirovinama bez kojih je teško zamisliti budućnost električnih automobila, naprednih tehnologija i čiste energije.

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