Dijamantska industrija na koljenima: Još jedan rudnik pred kolapsom

Krah tržišta dijamanata ove sedmice odnio je još jednu žrtvu. Kompanija Petra Diamonds, fokusirana na poslovanje u Južnoj Africi, pokrenula je postupak poslovnog spašavanja za svoj finansijski ugroženi rudnik Finsch.

Južnoafrički zakon omogućava imenovanje stručnjaka za restrukturiranje kada postoji velika vjerovatnoća da kompanija u narednih šest mjeseci neće biti u stanju izmirivati svoje finansijske obaveze.

Glavni izvršni direktor Petre, Vivek Gadodia, izjavio je da je ovaj potez bio neophodan zbog slabog tržišta dijamanata i snažnog randa, nacionalne valute Južne Afrike.

Finansijski problemi rudnika Finsch nastavak su dugog niza zatvaranja rudnika dijamanata širom svijeta, dok tržište sve snažnije osjeća posljedice jeftinih dijamanata proizvedenih u laboratorijama.

Oštar pad cijena prirodnih, odnosno rudarski eksploatisanih dijamanata, ozbiljno je pogodio sve proizvođače, uključujući i vodeće igrače u industriji, ruski Alrosa i londonski De Beers.

Problemi kompanije Alrosa dodatno su pojačani njenim ruskim porijeklom, a najbolje se ogledaju u rekordno niskoj cijeni dionice koja je ove sedmice pala na 25 rubalja. To predstavlja pad od 48 posto u posljednjih godinu dana i čak 83 posto u posljednjih pet godina.

De Beers, čiji je većinski vlasnik rudarski gigant Anglo American, bio je primoran evidentirati višemilijardna umanjenja vrijednosti imovine. Samo prošle godine otpisano je 2,3 milijarde dolara, nakon 2,9 milijardi dolara u 2024. i 2,6 milijardi dolara u 2023. godini.

REUTERS Mike Segar

Ova velika umanjenja vrijednosti otvaraju put za prodaju kompanije De Beers, potencijalno konzorciju afričkih zemalja proizvođača dijamanata, među kojima se izdvajaju Bocvana i Angola.

Dugotrajno odgađanje realizacije prodaje vjerovatno je posljedica toga što potencijalni kupci čekaju stabilizaciju tržišta prirodnih dijamanata nakon tri uzastopne godine pada.

Glavni ekonomista kompanije De Beers, Eirik Waerness, smatra da postoje znakovi da bi rasprodaja prirodnih dijamanata mogla biti pri kraju. Razlog za optimizam vidi u smanjenju rudarske proizvodnje, ali i sve manjim profitnim maržama proizvođača laboratorijski uzgojenih dijamanata.

U izvještaju o tržištu dijamanata, koji je De Beers objavio jučer, Waerness je naveo četiri ključna faktora koja će oblikovati tržište prirodnih dijamanata u narednih pet godina.

Pored povoljnijeg odnosa ponude i potražnje te smanjenih marži u sektoru laboratorijskih dijamanata, važnu ulogu imat će jasnije razlikovanje prirodnih i laboratorijski proizvedenih dijamanata, kao i snažnije marketinške aktivnosti usmjerene na obnovu potrošačke potražnje.

„Uvjeren sam da će ravnoteža između ponude i potražnje na tržištu prirodnih dijamanata biti ponovo uspostavljena“, izjavio je Waerness.

„Kada će se to dogoditi i kojom brzinom, teško je precizno predvidjeti. Međutim, uzroci današnjih poremećaja dobro su poznati i, što je najvažnije, nisu trajne prirode.“

Tim Treadgold, saradnik Forbesa

Another Mine In Trouble But The Diamond Crisis Might Be Fading

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