EU od 1. jula uvodi carinu na male pakete – evo kako će se obračunavati i šta to znači za online kupce u BiH

Kako je ranije najavila, EU će od 1. jula ove godine uvesti privremenu carinu od tri eura za sve pakete vrijednosti manje od 150 eura koji ulaze u EU iz trećih zemalja. Do sada su ove pošiljke bile oslobođene carina, ali prema opsežnoj reformi carinskog sistema EU, kojeg je 2023. godine predložila Evropska komisija, a Vijeće EU u julu prošle godine odobrilo međuinstitucionalne pregovore s Evropskim parlamentom, svaki paket koji ulazi u EU, neovisno o veličini i cijeni, podlijegat će istim kontrolama i dadžbinama.

Reforma predviđa da se carine naplaćuju od prvog eura vrijednosti pošiljke pri ulasku u EU, čime bi se sistem uskladio s postojećim pravilima o porezu na dodanu vrijednost.

Kategorija robe

Carina se neće obračunavati kao jedinstvena taksa po paketu, već po svakoj različitoj kategoriji robe u pošiljci, što znači, za paket koji sadrži jednu svilenu i dvije vunene bluze naplaćivat će se 3 eura za svilu i 3 eura za vunu, a to znači da ukupna carina koja se plaća iznosi šest eura. Potpuna implementacija reforme planirana je za 2028., kada bi trebao stupiti na snagu carinski podatkovni centar.

U objašnjenju reforme i ukidanja dosadašnjeg praga, Vijeće navodi kako je mjera neophodna s obzirom na eksponencijalni porast e-trgovine.

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„Svakodnevno je EU preplavljena malim paketima niske vrijednosti”, navodi se i naglašava kako je izuzeće od carine učinilo elektronsku trgovinu sve podložnijom prevarama, da su mnogi paketi koji ulaze u EU namjerno podcijenjeni kako bi se iskoristila upravo ova rupa u zakonu, čime su se stvarali nejednaki uslovi za preduzeća u EU. Sve zajedno, potaknulo je prodavače da dijele veće pošiljke na manje, što ne samo da povećava količinu ambalažnog otpada, već i emisije.

Šta će uvođenje carine značiti za kupce u BiH, koji u sve većoj mjeri kupuju proizvode putem online platformi, kao što su Temu i Shein, iz eCommerce asocijacije u Bosni i Hercegovini ranije su za Forbes BiH pojasnili da, budući da se mjera odnosi na uvoz u EU, za Bosnu i Hercegovinu promjena nije direktna u smislu domaćih carinskih pravila, međutim, kako su pojasnili, efekti su tržišno relevantni indirektno.

Logistički modeli

„Prema dostupnim informacijama iz EU izvora, očekuje se da će dio platformi i trgovaca mijenjati logističke modele za Evropu, a to se može preliti na cijene i dostupnost robe i u našem regionu, posebno tamo gdje se naručivanje oslanja na evropske distributivne centre. U praksi to znači da “ultra jeftina” roba koja je do sada ‘pobjeđivala’ cijenom zbog kombinacije niskih troškova i carinskog izuzeća u EU gubi dio te prednosti, što može blago ojačati poziciju domaćih i regionalnih online trgovaca“, pojašnjavaju u asocijaciji.

Važno je, napominju i poređenje sa bh. carinskim pravilima gdje su pošiljke zanemarive vrijednosti, do 300 KM po pošiljci, oslobođene uvoznih dažbina i PDV-a, uz ograničenja i pravila o učestalosti.

„To znači da BiH trenutno ima znatno viši prag oslobađanja nego EU, pa se dio potražnje može preusmjeravati u skladu s tim razlikama u režimima. Prema procjenama stručnjaka iz sektora prekogranične e-trgovine, najveći udar će biti na modele prodaje s velikim volumenom i minimalnom maržom, dok će se ostatak tržišta prilagođavati kroz cijene, skladišta i način formiranja pošiljki, bez nužno linearnog poskupljenja za sve proizvode“, naveli su u eCommerce asocijaciji u Bosni i Hercegovini.