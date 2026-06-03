Cijena nafte opet raste zbog sukoba na Bliskom isktoku

Cijene nafte nastavile su rast u srijedu, dok su mirovni pregovori na Bliskom istoku zastali, iako su dionice uglavnom porasle zbog kontinuirane potražnje za svime što je povezano s umjetnom inteligencijom.

Uprkos uvjeravanjima Donalda Trumpa da se Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju okončanju tromjesečnog rata i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, investitori u naftu izgledaju nepokolebljivo dok čekaju značajan napredak.

Nelagoda na berzanskim platformama porasla je ove sedmice nakon izvještaja iz Irana da je prekinuo kontakt zbog izraelskih napada na Liban, što je američki predsjednik u utorak demantovao.

“Izvještaji o lažnim vijestima da su Islamska Republika Iran i SAD prestali razgovarati prije nekoliko dana su lažni i pogrešni”, napisao je na svojoj društvenoj mreži Truth.

“Razgovori između nas se vode kontinuirano, uključujući prije četiri dana, prije tri dana, prije dva dana, prije jednog dana i danas”, naveo je.

Dodao je: „Gdje vode, nikad se ne zna, ali kao što sam rekao Iranu: ‘Vrijeme je, na ovaj ili onaj način, da postignete dogovor. To radite već 47 godina i ne smije se dozvoliti da se to više nastavlja!'“

Izrael nastavlja napade na Liban, ugrožavajući krhko primirje između Washingtona i Teherana, dok je Iran ispaljivao rakete na obližnje zemlje.

Predsjednik je rekao da je i dalje optimističan u pogledu dogovora.

Međutim, američka vojska je u utorak saopštila da je „uspješno porazila“ niz iranskih napada raketama i dronovima u Zaljevu i izvela napade samoodbrane na ostrvo Kešm. Centcom je također saopštio da su pogođena tri jurišna drona koje je Iran lansirao „prema civilnim pomorcima“.

Neizvjesnost oko mirovnog sporazuma podigla je cijene nafte za više od jedan posto, a oba glavna ugovora su porasla za oko pet posto ove sedmice, piše FENA.

Dionice rastu

Međutim, dionice su nastavile svoj zapanjujući rast, potaknute tehnološkim sektorom i potražnjom za vještačkom inteligencijom.

Tokio je porastao za više od dva posto, potpomognut rastom proizvođača čipova Tokyo Electron od preko 11 posto, dok je Advantest također skočio.

Taipei je porastao za sličan iznos zahvaljujući snažnom rastu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

REUTERS/Amr Alfiky

Šangaj, Sydney, Singapur i Manila su također porasli, dok su Hong Kong, Wellington i Jakarta pali. Seul je bio zatvoren zbog praznika.

“Tržišta kapitala ponovo slijede smjernice tehnološkog sektora, a ne geopolitičkih naslova”, rekao je glavni tržišni analitičar IG-a Chris Beauchamp.

“Tenzije oko Irana nisu mnogo utjecale na apetit investitora, a niz objava vezanih za umjetnu inteligenciju pružio je tržištama uvjerljiviju priču ove sedmice. Obrazac je poznat: kada velike tehnološke kompanije ostvare rezultate, širi indeksi ih obično slijede”, kazao je on.

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