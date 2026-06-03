Iran gađao Kuvajt i Bahrein, SAD izvele nove napade dok se nastavljaju napeti mirovni pregovori

Bliski istok suočava se s novom eskalacijom sukoba nakon što je Iran tokom noći ispalio projektile i dronove na Kuvajt i Bahrein, dok su Sjedinjene Američke Države istovremeno izvele nove vojne udare na iranske ciljeve. Ovi događaji predstavljaju jedan od najozbiljnijih sigurnosnih izazova od početka važećeg primirja u regionu.

Prema informacijama lokalnih vlasti, iranski napadi izazvali su značajnu štetu na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu. Oštećen je Terminal 1, glavni centar za međunarodni putnički saobraćaj, a više osoba zadobilo je povrede i zbrinuto je u zdravstvenim ustanovama. Nakon napada, kuvajtske vlasti privremeno su obustavile sav civilni zračni saobraćaj.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je Terminal 1 tek početkom ove sedmice ponovo otvoren nakon sanacije štete nastale tokom ranijeg iranskog napada krajem februara.

Istovremeno, američka vojska nastavila je operacije protiv iranskih interesa. Američki zvaničnici saopćili su da su njihove snage pogodile naftni tanker koji je plovio prema iranskoj luci, koristeći projektil Hellfire. Također su izvedeni novi udari na iransko ostrvo Kešm u Perzijskom zaljevu, koje ima strateški značaj za iranske vojne i pomorske aktivnosti.

Uprkos rastućim tenzijama, diplomatski kontakti između Teherana i Washingtona nisu potpuno prekinuti. Iranski mediji navode da se pregovori nastavljaju, iako su se prethodnih dana pojavile informacije da je Iran suspendovao razgovore. Međutim, glavni iranski pregovarač upozorio je da bi situacija mogla dodatno eskalirati ukoliko se nastave izraelski napadi na teritoriju Libana.

Paralelno s tim, u Washingtonu se održavaju osjetljivi pregovori između Izraela i Libana pod pokroviteljstvom američke administracije. Razgovori su završeni za ovaj dan, a njihov nastavak najavljen je za sutra u State Departmentu. Pregovori dolaze nakon što su izraelska vojska i Hezbollah, šiitski pokret koji uživa podršku Irana, tokom noći razmijenili nove udare.

REUTERS/Amir Cohen

Dodatne tenzije primjetne su i u odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage nastaviti planirane operacije na jugu Libana, svega nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da izraelska vojska neće pokretati operacije prema Bejrutu. Prema navodima izvora bliskih pregovorima, telefonski razgovor dvojice lidera bio je izuzetno napet.

Najnoviji razvoj događaja pokazuje da se Bliski istok nalazi u veoma osjetljivoj fazi, u kojoj svaki novi vojni incident može ugroziti diplomatske napore i dovesti do širenja sukoba na veći broj država u regionu.

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