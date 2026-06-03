Bitcoin pao ispod 70.000 dolara prvi put od aprila

Bitcoin je pao ispod 70.000 dolara prvi put od 8. aprila, nakon što je najveći institucionalni vlasnik kriptovalute, Michael Saylor's Strategy Company, objavio da je prvi put u više od tri i po godine prodao neke od svojih tokena.

Bitcoin je u utorak ujutro nakratko pao na 69.690 dolara, što je pad od više od 3,8% u odnosu na prethodni dan, prije nego što je oporavio dio svojih gubitaka.

Najvrjednija kriptovaluta na svijetu pala je za više od 8,4% u poređenju s prethodnom sedmicom.

Ostali glavni kripto tokeni nisu pogođeni rasprodajom Bitcoina u utorak ujutro, pri čemu su cijene Ethera, Binanceovog (Binance) BNB-a i XRP-a ostale uglavnom iste na 1.981 dolar, 681 dolar i 1,26 dolara, respektivno.

Šta znamo o prodaji Bitcoina od strane Strategyja?

U podnesku SEC-u u ponedjeljak, Strategy (ranije poznat kao MicroStrategy) je objavio da je prodao 32 bitcoina u posljednjoj sedmici maja kako bi prikupio oko 2,5 miliona dolara za isplatu dividendi dioničarima. Prosječna prodajna cijena po bitcoinu bila je oko 77.135 dolara. Cijena dionica Strategyja pala je za 5,85% u ponedjeljak nakon objave. Ovo je drugi put da je kompanija prodala dio svojih bitcoin rezervi, a posljednja prodaja bila je u decembru 2022. godine.

REUTERS/Benoit Tessier/Illustration

Koliko bitcoina Strategy posjeduje?

Čak i nakon prodaje, Strategy i dalje posjeduje 843.706 bitcoina, kupljenih po prosječnoj cijeni od 75.699 dolara, što je čini najvećim institucionalnim vlasnikom ove kriptovalute.

Procjena Forbesa

Prema Forbesovoj listi milijardera u realnom vremenu, osnivač i izvršni direktor kompanije Strategy, Michael Saylor, ima neto vrijednost od 4,5 milijardi dolara, što ga čini 943. najbogatijom osobom na svijetu. Prodaja dionica kompanije Strategy u ponedjeljak smanjila je Saylorovo bogatstvo za 183 miliona dolara.

Siladitya Ray, Forbes

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