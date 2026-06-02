Najbogatiji u junu: Ellison je dodao 71 milijardu, Musk bliže bilionu

Maj je bio dobar mjesec za milijardere, jer su indeksi S&P 500 i Nasdaq porasli za 5% odnosno 8%, povećavajući ukupnu vrijednost deset najbogatijih ljudi na svijetu na 2,9 biliona dolara zaključno s 1. junom. Kao grupa, oni su 220 milijardi dolara bogatiji nego prethodnog mjeseca.

Niko nije imao bolji maj od Larryja Ellisona, koji se vratio među prvih pet nakon što je svom bogatstvu, koje se sada procjenjuje na 276 milijardi dolara, dodao zapanjujućih 71 milijardu dolara. Za to Ellison može zahvaliti ogromnoj potražnji za AI tehnologijom. Softverski gigant Oracle, kojeg je suosnivač i vodi kao predsjednik i glavni tehnički direktor, gradi nekoliko podatkovnih centara od više gigavata širom SAD-a i 1. maja je najavio sporazum s Ministarstvom odbrane SAD-a o implementaciji svojih AI alata na tajnim mrežama za vojne, obavještajne i korporativne operacije. Dionice Oraclea, od kojih Ellison posjeduje oko 40%, skočile su za 40% u maju.

Iza Ellisona je Michael Dell, drugi najveći dobitnik u maju sa povećanjem bogatstva od 67 milijardi dolara, jer procvat umjetne inteligencije nastavlja da povećava vrijednost njegove kompanije Dell Technologies. Tehnološki gigant objavio je rekordne rezultate 28. maja, nadmašivši očekivanja i otkrivši rast prihoda od AI servera od 757% u odnosu na prethodnu godinu, što je dovelo do rasta dionica za 33% u njihovom najboljem trgovačkom danu ikada. Ukupno, vrijednost dionica Della porasla je za više od 100% u maju. I Ellison i Dell su pretekli Marka Zuckerberga iz Mete, koji je pao na 7. mjesto. Iako je postao bogatiji za 7 milijardi dolara, dionice matične kompanije Facebooka porasle su za samo 3%. To je slabiji rezultat od šireg tržišta i većine Zuckerbergovih konkurenta milijardera, zbog ogromnih ulaganja u umjetnu inteligenciju i otpuštanja u Meti.

Elon Musk je u maju dodao 53 milijarde dolara svom već historijskom bogatstvu, što je treći najbolji rezultat među milijarderima. Musk sada vrijedi procijenjenih 835 milijardi dolara i čvrsto drži poziciju najbogatijeg čovjeka na svijetu.

Elon Musk, Foto: Reuters/Mario Anzuoni

Dionice Muskove kompanije za električna vozila Tesla porasle su prošlog mjeseca za 14%, ali njegov posao s raketama i satelitima SpaceX privukao je najviše pažnje investitora. Kompanija je prošlog mjeseca podnijela zahtjev za inicijalnu javnu ponudu (IPO), što bi mogla biti najveća inicijalna javna ponuda u historiji. Procjenjuje se da kompanija vrijedi 1,8 biliona dolara, što je nešto manje od prvobitno traženog, ali dovoljno da se obori rekord Saudi Aramca iz 2019. godine, što bi vjerovatno Muskovo lično bogatstvo podiglo na 13-cifreni iznos.

Trgovanje dionicama trebalo bi početi već 12. juna, što znači da bi juni 2026. mogao biti mjesec u kojem će svijet dobiti svog prvog milijardera.

Arnault se vratio među deset najboljih

Pad porodice Walton napravio je mjesta za dva nova imena među prvih deset u maju. Bernard Arnault, francuski magnat, koji je u aprilu prvi put u tri godine pao s liste prvih deset, popeo se na deveto mjesto nakon što su dionice luksuznog giganta LVMH porasle za 4%. Steve Ballmer se vratio među prvih deset nakon pada u februaru, zauzevši deseto mjesto, dok su dionice Microsofta porasle za 10%.

Forbes prati milijardere širom svijeta od 1987. godine. U martu 2026. godine otkrili smo 3.428 milijardera za našu godišnju listu.

Ko je najbogatija žena na svijetu?

Najbogatija žena na svijetu je Alice Walton, kćerka osnivača Walmarta, Sama Waltona. Zaključno s 1. junom 2026. godine, njeno bogatstvo se procjenjuje na 123 milijarde dolara. To je rangira na 15. mjesto najbogatijih osoba na svijetu, u odnosu na 13. mjesto u maju. Njeno bogatstvo leži u vlasničkom udjelu u Walmartu, koji je naslijedila od svog pokojnog oca. Udovica njenog pokojnog brata Johna Waltona (koji je umro 2005. godine) Christy Walton i njihov sin Lukas Walton naslijedili su Johnove dionice i oboje se nalaze na Forbesovoj listi milijardera.

Top 10

Milijarder Bogatstvo Izvor bogatstva Prethodna

pozicija 1. Elon Musk 835 milijardi SpaceX, Tesla 1. 2. Larry Page 309 milijardi Google 2. 3. Sergey Brin 285 milijardi Google 3. 4. Jeff Bezos 277 milijardi Amazon 4. 5. Larry Ellison 276 milijardi Oracle 6. 6. Michael Dell 244 milijarde Dell Technologies 7. 7. Mark Zuckerberg 217 milijardi Meta 5. 8. Jensen Huang 182 milijarde Nvidia 8. 9. Bernard Arnault 148 milijardi LVMH 11. 10. Steve Ballmer 141 milijarda Microsoft 15.

10 najbogatijih ljudi na svijetu | juni 2026.