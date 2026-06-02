Kina kreće u obračun s „fantomskim kuhinjama“ kako bi obuzdala nemilosrdnu industriju dostave hrane

U jednoj kineskoj provinciji dostavljači hrane uključeni su u otkrivanje i prijavljivanje takozvanih „fantomskih kuhinja“.

Kineske vlasti pokrenule su novu akciju usmjerenu na jedan od najvećih problema u industriji dostave hrane – „fantomske kuhinje“, odnosno restorane koji u stvarnosti ne postoje, ali se pojavljuju na aplikacijama za naručivanje hrane.

Ovakvi objekti preusmjeravaju narudžbe prema vanjskim dobavljačima koji ih izvršavaju po nižim troškovima. Na taj način trgovci mogu dodatno sniziti cijene i povećati profit, piše BBC.

Vlasti su širom Kine otkrile hiljade takvih „fantomskih kuhinja“, što je izazvalo zabrinutost da se niske cijene postižu na račun sigurnosti hrane.

Od ove sedmice aplikacije za dostavu obavezne su provjeravati licence i adrese restorana, dok trgovci moraju osigurati da podaci objavljeni na internetu odgovaraju stvarnom poslovnom objektu. Također će morati jasno naznačiti da li nude uslugu posluživanja gostiju u restoranu.

Pojačani nadzor nad „fantomskim kuhinjama“ započeo je prošle godine nakon što je jedan stanovnik Pekinga podnio žalbu zbog torte ukrašene nejestivim cvijećem koju je naručio putem aplikacije za dostavu hrane, prenijeli su državni mediji.

Istragom je utvrđeno da je lanac slastičarnica iz kojeg je torta naručena imao gotovo 380 lokacija navedenih na velikim platformama za elektronsku trgovinu, iako nije posjedovao nijednu fizičku prodavnicu. Navodno su korištene i falsifikovane poslovne dozvole.

Daljnja istraga pokazala je da je lanac primao narudžbe koje su potom preusmjeravane na drugu platformu. Tamo su narudžbe dodjeljivane različitim vanjskim dobavljačima, zavisno od toga ko je ponudio najnižu cijenu.

Prema podacima kineske novinske agencije Xinhua, vlasti su na dvije platforme za preusmjeravanje narudžbi pronašle ukupno 3,6 miliona narudžbi torti.

Istovremeno je evidentirano čak 67.000 „fantomskih prodavnica“ na sedam najvećih aplikacija za dostavu hrane. Zajedno s platformama za preusmjeravanje narudžbi formirale su, kako navodi Xinhua, „ilegalni lanac snabdijevanja zasnovan na međusobnom dogovoru i saradnji“.

U izvještaju se navodi da su i same platforme za dostavu bile uključene u takve prakse. Jedan zaposlenik aplikacije za dostavu navodno je rekao inspektorima: „Ako budemo previše strogi u provjerama, trgovci će preći na druge platforme.“

REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

Dostava hrane u Kini predstavlja izuzetno konkurentnu industriju.

Tokom prošle godine rat cijenama između najvećih aplikacija za dostavu izazvao je upozorenja vlasti zbog opasnosti od utrke prema sve nižim standardima. Najveći teret takve konkurencije snose dostavljači koji pod pritiskom kratkih rokova pokušavaju ispuniti sve veći broj narudžbi za vrlo skromnu zaradu.

Državna uprava za regulaciju tržišta saopćila je u aprilu da je sedam velikih platformi za elektronsku trgovinu, među kojima su Taobao, JD.com, Meituan i Pinduoduo, kažnjeno ukupnom novčanom kaznom od 3,6 milijardi juana, odnosno oko 530 miliona dolara. Većina kazni odnosila se upravo na poslovanje povezano s „fantomskim kuhinjama“.

Dok se akcija protiv takvih objekata nastavlja, trgovci pokušavaju vratiti povjerenje potrošača i uvjeriti ih u sigurnost hrane.

Prema izvještaju agencije Xinhua, više od 20 objekata za pripremu hrane za dostavu u istočnom kineskom gradu Hangzhouu postavilo je „transparentne kuhinje“ s prijenosom uživo, što potrošačima omogućava da u realnom vremenu prate pripremu svojih obroka.

U susjednoj provinciji Anhui vlasti su prošle sedmice objavile da su potpisale sporazum o sigurnosti hrane s kompanijama Meituan, Taobao i JD.com. Sporazum predviđa korištenje modela umjetne inteligencije za nadzor kuhinja, kao i nagrađivanje dostavljača koji prijave nezakonite restorane.

