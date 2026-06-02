Zahvaljujući Oracleu, postao je treći najbogatiji čovjek na svijetu, prestigavši osnivače Amazona i Googlea

Dionice kompanije Oracle u ponedjeljak su dostigle najviši nivo u 2026. godini, nastavljajući snažan rast započet krajem maja koji je nekadašnjeg pionira baza podataka pretvorio u jednog od ključnih igrača u oblasti infrastrukture za umjetnu inteligenciju. Ovaj uspon značajno je povećao bogatstvo suosnivača kompanije Larryja Ellisona, koji posjeduje približno 40 posto Oraclea.

Ključne činjenice

Oracleove dionice porasle su za više od 10 posto, dostigavši vrijednost od 250 dolara po dionici, dok je Ellisonovo neto bogatstvo premašilo 300 milijardi dolara. To se dogodilo odmah nakon najuspješnijeg mjeseca za softverski sektor još od 2001. godine.

Kompanija Oracle uspješno se transformisala iz etabliranog proizvođača softvera u jednog od glavnih aktera AI revolucije, pružajući računalne kapacitete najvećim razvijačima umjetne inteligencije, uključujući OpenAI.

Dio ovog rasta predstavlja i oporavak nakon prethodnog pada. Oracleove dionice bile su izgubile oko 35 posto vrijednosti u odnosu na rekord iz oktobra prošle godine, nakon što je kompanija najavila investicioni plan vrijedan 50 milijardi dolara za proširenje AI kapaciteta, zabilježila slabije prihode od očekivanih te se suočila s izvještajima o problemima finansiranja i kašnjenjima u izgradnji podatkovnih centara za OpenAI.

Povjerenje investitora dodatno su ojačale vodeće analitičke kuće Wedbush, Arete i Oppenheimer, koje su posljednjih dana povećale ciljne cijene Oracleovih dionica. Kao razlog naveli su dugoročne ugovore s klijentima i sve važniju ulogu Oraclea u podršci kompanijama OpenAI, Microsoft, Nvidia i Meta.

Rast Oraclea dio je šireg oporavka tehnološkog sektora. Softverski fond iShares Software ETF porastao je za oko 21 posto tokom maja, ostvarivši najveći mjesečni skok u posljednjih 25 godina, nakon što su splasnuli strahovi da će alati umjetne inteligencije ugroziti tradicionalne softverske kompanije.

Pozadina priče

Larry Ellison osnovao je Oracle 1977. godine i od male kompanije za baze podataka stvorio jednog od najvrijednijih proizvođača softvera na svijetu. Njegovo bogatstvo danas više nije vezano isključivo za tehnologiju.

Njegov sin David Ellison vodi kompaniju Paramount Skydance, koja je dala ponudu vrijednu oko 110 milijardi dolara za preuzimanje Warner Bros. Discoveryja. Transakciju podržavaju porodica Ellison i investicioni fond RedBird Capital. Ukoliko bude realizovana, pod jednim vlasničkim okriljem našli bi se brendovi poput Harryja Pottera, DC Universea, CBS-a, CNN-a i HBO-a.

Oracle također posjeduje približno 15 posto udjela u američkom poslovanju TikToka, što Larryja Ellisona direktno povezuje s jednom od najuticajnijih platformi kratkih video sadržaja u Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog toga je porodica Ellison sve više uključena u rasprave o koncentraciji medijske moći, stranim investicijama i političkom uticaju milijardera.

Pored Oraclea i ulaganja u Teslu, Ellison je vlasnik prestižnog teniskog turnira Indian Wells te posjeduje oko 98 posto havajskog ostrva Lanai.

REUTERS/Remote/Pawel Kopczynski/File Photo

Impresivna cifra

Čak 100 milijardi dolara iznosio je Ellisonov jednodnevni rast bogatstva tokom spektakularnog skoka Oracleovih dionica u septembru 2025. godine. To predstavlja najveći jednodnevni porast ličnog bogatstva ikada zabilježen, kada je njegova ukupna imovina premašila nevjerovatnih 400 milijardi dolara.

Ipak, postoje i upozorenja

Skeptici upozoravaju da se trenutni rast zasniva na ogromnim ulaganjima i visokim troškovima. Oracle intenzivno troši novac i nosi više od 124 milijarde dolara dugoročnog duga. Veliki dio optimističnih prognoza zavisi od toga hoće li kompanija zaista izgraditi najavljene AI podatkovne centre te hoće li ključni klijenti, poput OpenAI-ja, nastaviti dovoljno brzo rasti kako bi opravdali i finansirali ove ambiciozne projekte.

Alicia Park, novinarka Forbesa

Larry Ellison Becomes Third-Richest Man As Oracle Shares Hit Year’s High—Passing Bezos And Brin

