Bankari protiv kladionica: Ko je pravi favorit za osvajanje Mundijala?

Mislite da znate ko će osvojiti naredno Svjetsko prvenstvo? A mislite li da znate bolje od Goldman Sachsa?

Da, upravo tog Goldman Sachsa.

Jedna od najutjecajnijih investicijskih banaka na svijetu objavila je izvještaj u kojem glavni ekonomista i direktor odjela za globalna investicijska istraživanja, Jan Hatzius, zajedno sa svojim timom procjenjuje šanse reprezentacija za osvajanje Svjetskog prvenstva.

Prema njihovom modelu, najveći favorit je Španija sa 26 posto vjerovatnoće za osvajanje titule. Slijede Francuska sa 19 posto i Argentina sa 14 posto šansi.

Model predviđanja uzima u obzir historijske rezultate reprezentacija, napadački potencijal, trenutnu formu ekipe, geografske faktore i niz drugih pokazatelja. Analitičari su pritom upozorili i na takozvani „pad prvaka“, navodeći da bi Argentina mogla podbaciti nakon osvajanja titule 2022. godine.

Goldman Sachs je izračunao vjerovatnoće prolaska za svih 48 reprezentacija koje će učestvovati na turniru. Prema njihovim procjenama, domaćini Kanada imaju 50 posto šansi za plasman u osminu finala, Meksiko 68 posto, dok se Sjedinjenim Američkim Državama daje 39 posto vjerovatnoće za prolazak grupne faze.

Koliko su pouzdana Goldmanova predviđanja?

Ovo nije prvi put da Goldman Sachs pokušava predvidjeti pobjednika Svjetskog prvenstva. Slične analize objavljivali su i uoči turnira 2014. i 2018. godine.

Ipak, iz same banke priznaju da je riječ tek o procjeni. Ekonomisti upozoravaju da je moć modela ograničena, a nogomet sport prepun nepredvidivih okolnosti.

Primjer za to bilo je Svjetsko prvenstvo 2018. godine. Nakon milion simulacija, Goldman Sachs je procijenio da Brazil ima oko 18 posto šansi za osvajanje naslova, uz očekivano finale protiv Njemačke. Međutim, Brazil je ispao već u četvrtfinalu, dok je Francuska u finalu savladala Hrvatsku i osvojila trofej. Francuska je tada bila drugi favorit prema Goldmanovim procjenama.

Analitičari su kasnije taj turnir opisali kao izuzetno uzbudljiv i nepredvidiv, naglašavajući da je njihov model osjetljiv na nove informacije koje se pojavljuju tokom takmičenja, uključujući i neočekivano dobre nastupe domaćina Rusije.

Njihova najnovija analiza temelji se na gotovo 20.000 utakmica odigranih od 1978. godine, što omogućava procjene broja golova koje bi pojedine reprezentacije mogle postići u određenim susretima.

Iako tvrde da su ove godine u model uključili više faktora nego ranije, priznaju da postoje elementi koje je teško precizno izmjeriti, poput zdravstvenog stanja igrača, iskustva selektora i drugih okolnosti koje mogu imati veliki utjecaj na konačan ishod.

Predikcijska tržišta imaju drugačiji pogled

U svom izvještaju Goldman Sachs uporedio je vlastiti model s online predikcijskim tržištima, platformama na kojima korisnici mogu ulagati novac na ishode sportskih događaja, političkih izbora, ekonomskih kretanja, vremenskih prilika i drugih tema.

Među najpoznatijim platformama su Polymarket i Kalshi, gdje korisnici zauzimaju pozicije na jednostavna pitanja sa odgovorima „da“ ili „ne“.

Prema riječima profesora ekonomije Victora Mathesona sa College of the Holy Cross, ovakva tržišta često veoma efikasno ugrađuju sve dostupne informacije u cijenu opklade.

Zanimljivo je da i Polymarket i Bet365 procjenjuju kako Španija ima manje od 20 posto šansi za osvajanje Svjetskog prvenstva, što je osjetno niže od Goldmanove procjene. Francuskoj, međutim, daju slične izglede.

S druge strane, profesor inženjerstva Jacek Dmochowski sa City College of New York upozorava da ni predikcijska tržišta nisu nepogrešiva. Ponekad pretjerano reaguju na povrede igrača ili pokazuju sklonost ka manje vjerovatnim ishodima.

Na kraju, kako ističe Dmochowski, gotovo je nemoguće unaprijed znati ko je zaista bio u pravu.

„To možemo sa sigurnošću reći tek kada se prvenstvo završi.“

