YouTuberi osvajaju kino blagajne i mijenjaju budućnost filmske industrije

Najgledanija dva filma u Sjedinjenim Američkim Državama trenutno su „Backrooms“ i „Obsession“, a iza njih stoje mladi autori u dvadesetim godinama koji su svoje filmsko umijeće razvijali na YouTubeu.

Njihovi filmovi snimljeni su s relativno skromnim budžetima i promovirani prvenstveno putem interneta. Sada, kada pune kino dvorane tinejdžerima i mladim odraslim osobama koje inače rijetko odlaze u kino, cijeli Hollywood pažljivo prati ovaj fenomen. Stručnjaci predviđaju da će filmski studiji u budućnosti često primjenjivati upravo ovakav model stvaranja filmova.

Film „Obsession“, koji je režirao 26 godišnji Curry Barker, premijerno je prikazan 15. maja. Snimljen za približno 750.000 dolara, ovaj horor s elementima crnog humora do sada je zaradio gotovo 150 miliona dolara. Takav povrat ulaganja predstavlja izuzetan uspjeh za Focus Features i Blumhouse Productions.

Pixabay

Nakon toga stigao je „Backrooms“, film koji je režirao 20 godišnji Kane Parsons. Projekat je godinama razvijao na svom YouTube kanalu prije nego što je dobio priliku za veliko filmsko platno.

Parsons je raspolagao većim budžetom od oko 10 miliona dolara te angažovao poznate glumce poput Chiwetela Ejiofora, Renate Reinsve i Marka Duplassa. Ipak, malo ko je očekivao da će film toliko dominantno osvojiti kino blagajne već tokom prvog vikenda prikazivanja.

Psihološki horor „Backrooms“ zauzeo je prvo mjesto na kino blagajnama, ostvarivši oko 80 miliona dolara zarade u Sjevernoj Americi i 120 miliona dolara širom svijeta. Posebno je zanimljivo da su najveći dio prodaje ulaznica ostvarili pripadnici generacije Z.

Studio A24, koji posljednjih godina intenzivno podržava mlade autore, saopćio je da je Parsons postao najmlađi filmski režiser u historiji Hollywooda čiji je film završio na prvom mjestu kino blagajni tokom premijernog vikenda.

Film „Obsession“ zauzeo je drugo mjesto, dok je „Star Wars: The Mandalorian and Grogu“, koji je prikazan sedam dana ranije, pao na treću poziciju.

Za većinu filmova prvi vikend donosi najveću zaradu, nakon čega prodaja ulaznica postepeno opada. Međutim, „Obsession“ nastavlja bilježiti rast. Focus Features je saopćio da je, izuzimajući božićni period, riječ o prvom filmu od 1982. godine kojem je zarada porasla tokom drugog i trećeg vikenda prikazivanja.

Šta zapravo znači ovaj uspjeh?

Prije svega, pokazuje da su mladi ljudi spremni kupovati kino ulaznice kada prepoznaju autore i sadržaje koji su nastali u digitalnoj eri i s kojima se mogu poistovjetiti.

Također pokazuje da će hollywoodska studija sve više tražiti nove talente na platformama za online video sadržaj u potrazi za sljedećim velikim filmskim autorima.

Ovaj trend mogao bi ohrabriti producente da više ulažu u originalne ideje umjesto da se oslanjaju isključivo na nastavke, franšize i već provjerene formule.

Mark Duplass, koji u filmu „Backrooms“ tumači naučnika, izjavio je na društvenim mrežama da ova dva filma predstavljaju tračak nade za filmsku industriju.

Prema njegovim riječima, riječ je o autorima koji su godinama razvijali svoje projekte, objavljivali ih na internetu i postupno gradili publiku. Sada će, smatra on, ljudi koji donose finansijske odluke konačno obratiti pažnju na njihov uspjeh jer rezultati na kino blagajnama govore sami za sebe.

Veza između YouTubea i Hollywooda gradi se već duže vrijeme. Značajan uspjeh prošle zime ostvario je i film „Iron Lung“, koji je samostalno finansirao poznati YouTuber Mark Fischbach, dodatno potvrdivši potencijal ovog modela.

Scenarista Zack Stentz napisao je na društvenoj mreži X da svjedočimo istinskom kulturnom trenutku u svijetu filma. Kako navodi, generacija mladih autora koja je svoje vještine brusila kroz kratke YouTube sadržaje sada ulazi u svijet dugometražnih filmova, slično kao što su to osamdesetih godina činili režiseri s MTV scene, a devedesetih autori povezani sa Sundance festivalom.

Steven Zeitchik iz magazina The Hollywood Reporter smatra da uspjeh ovih filmova predstavlja ozbiljan izazov tradicionalnom studijskom sistemu koji je decenijama dominirao filmskom industrijom.

Prema njegovom mišljenju, ovdje nije riječ samo o otkrivanju novih talenata. YouTube autorima omogućava da postanu poznati, plasiraju svoj sadržaj, ostvaruju saradnje s brendovima i dobiju moćan marketinški kanal koji im pomaže da dosegnu milionsku publiku.

Govoreći na jednoj industrijskoj konferenciji, Michael De Luca, kopredsjednik filmskog odjela kompanije Warner Bros., istakao je da autori poput Kanea Parsonsa godinama razvijaju svoje projekte u stalnoj komunikaciji s publikom.

Njihovi pratioci, rekao je De Luca, učestvuju u razvoju sadržaja od samog početka i svojim reakcijama utiču na svaku novu verziju projekta.

„Kada film konačno stigne u kino dvorane, autori iza sebe već imaju milijardu probnih projekcija“, zaključio je De Luca.

Please enable JavaScript

