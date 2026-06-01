Nova investicija: Luka Dončić kupuje košarkaški klub

Košarkaš Los Angeles Lakersa Luka Dončić i bivši direktor Dallas Mavericksa Donnie Nelson udružili su se u kupovini profesionalnog italijanskog košarkaškog kluba Vanoli Cremona.

Tim se takmiči u italijanskoj Lega Basket Seriji A, a namjera Dončića i Nelsona je da klub postane predstavnik NBA Evrope u Rimu, piše Reuters.

Klub se, u okviru kupovine, seli u Rim uoči sezone 2026/27. Nelson, sin dugogodišnjeg NBA trenera Dona Nelsona, i Dončić u vlasničkoj strukturi biće zajedno sa bivšim igračem italijanske lige Rimantasom Kaukenasom i trenerom Valerijom Bianchinijem.

„Dugo sam sanjao o tome da imam tim u Evropi i nevjerovatno je što se to konačno dešava“, naveo je Dončić u saopštenju. „Vanoli ima veliku historiju i spremni smo da ga podignemo na viši nivo u Rimu. Imamo sjajnu grupu partnera i zaista vjerujem da možemo da uradimo nešto posebno za košarku u Italiji i Evropi.“

NBA sarađuje sa FIBA na razvoju NBA Evrope, uz plan da liga počne najranije u jesen 2027. Komesar Adam Silver postavio je cilj od najmanje 12 timova za inauguralnu sezonu, uz mogućnost da liga ima ukupno 16 timova, u zavisnosti od različitih faktora.

Doni Nelson (63) bio je ključna figura u upravi Maveriksa kada je Dallas na draft večeri 2018. doveo Dončića u razmjeni za Trae Younga.

Bianchini (82) je stekao reputaciju trenera koji konstantno pobjeđuje, osvojivši tri titule prvaka Italije sa tri različita kluba.

