Od bajkovitih mjesta do tajnih otoka: Ovo su skriveni dragulji Evrope za 2026.

Zaboravite gužve Pariza, Rima i Barcelone. Od srednjovjekovnih sela punih tartufa u Hrvatskoj do mirnih talijanskih jezerskih otoka, ove skrivene evropske destinacije dokazuju da kontinent još uvijek krije mnogo tajni koje treba otkriti.

Najveći evropski gradovi možda privlače mnoštvo turista, ali neka od najnezaboravnijih mjesta na kontinentu nalaze se daleko izvan uobičajenih turističkih ruta.

Skrivene između planina, vinograda, jezera i srednjovjekovnih dolina nalaze se destinacije koje se još uvijek čine neotkrivenima, gdje su drevne tradicije, predivni krajolici i prekrasno očuvani gradovi uspjeli izbjeći masovni turizam.

Od bajkovitog gradića Motovuna u Hrvatskoj do samostana Meteora u Grčkoj koji prkosi gravitaciji i italijanskih bajkovitih sela, postoje bezbrojni evropski dragulji koji dokazuju da kontinent još uvijek krije tajne koje treba otkriti.

Prema novoj tabeli, European Best Destinations otkrio je neka od svojih omiljenih skrivenih mjesta širom kontinenta. Evo najboljih skrivenih dragulja koje možete otkriti u Evropi u 2026. godini, prenosi Euronews.

Tübingen, Njemačka

Na jugozapadu Njemačke, pola sata od zračne luke Stuttgart, nalazi se slikoviti Tübingen. Dom jednog od najstarijih evropskih univerziteta, prepun je bogate historije i kulture.

U starom gradu svakako posjetite Stiftskirche St. Georg, kasnogotičku crkvu s vitrajima i kilometrima panoramskog pogleda na grad s njezina tornja. Bogato oslikana gradska vijećnica iz 15. stoljeća ima funkcionalan astronomski sat, dok se Muzej antičkih kultura unutar dvorca Hohentübingen na vrhu brda može pohvaliti bezbrojnim grčkim, rimskim i egipatskim artefaktima.

Provozajte se brodom niz rijeku Neckar, okruženu pastelno obojenim kućama, prošećite botaničkim vrtom Univerziteta u Tübingenu i svakako kušajte lokalne specijalitete, uključujući Maultaschen – punjenu tjesteninu – ili Käsespätzle – rezance sa sirom.

Sve to zalijte čašom jednog od najpoznatijih vina u regiji – Trollinger i Lemberger su posebno omiljeni.

Motovun, Hrvatska

U srcu Istre, na raskrižju kulturnih putova između Hrvatske, Slovenije i Italije, nalazi se Motovun, koji izgleda kao iz bajke.

Smješten visoko iznad doline rijeke Mirne, srednjovjekovni grad na vrhu brda poznat je po svojim vijugavim kamenim ulicama, panoramskim pogledima i prekrasno očuvanim drevnim zidinama.

Najbolje je ovdje provesti vrijeme lutajući uskim uličicama, penjajući se na gradski zvonik i zaustavljajući se u restoranima s pogledom na vinograde i šume.

Okolna Motovunska šuma jedna je od najpoznatijih regija za bijeli tartuf na svijetu, što lov na tartufe i degustacijske menije bogate tartufima čini glavnim atrakcijom, posebno u jesen, dok se u vinu regije može uživati ​​tijekom cijele godine.

Ljeto donosi omiljeni Motovunski filmski festival, dok proljeće i zima otkrivaju mirniju i romantičniju stranu grada. Biciklističke rute, dugi ručkovi i šetnje kroz vinograde u zalazak sunca doprinose sporom i atmosferskom šarmu Motovuna.

Otok San Giulio, Italija

Tiho plutajući na italijanskom jezeru Orta u regiji Pijemont, otok San Giulio se čini kao da je daleko od gužve jezera Como.

Često nazivan “Otokom tišine”, poznat je po mirnoj atmosferi, historijskim zgradama i savršenim pogledima na jezero.

U njegovom središtu nalazi se Bazilika San Giulio, romanička crkva iz 12. stoljeća, ispunjena zamršenim freskama, drevnim umjetničkim djelima i raskošnim mozaicima. U blizini se nalazi benediktinski samostan koji doprinosi mirnoj, reflektirajućoj atmosferi otoka.

Otok je lako dostupan slikovitom, kratkom vožnjom brodom iz srednjovjekovnog sela Orta San Giulio, a najbolje ga je doživjeti putem mirne pješačke staze koja se proteže uz obalu s neprekinutim pogledom na jezero.

Natrag na kopnu, posjetitelji se mogu smjestiti u restorane uz jezero koji poslužuju bogata pijemontska jela, uključujući kremasti rižoto s Barolom, bagna càuda – topli umak od bijelog luka, inćuna i maslinovog ulja i lokalne sireve, a sve se to uparuje s regionalnim vinima poput Nebbiola i Gattinare.

Alberobello, Italija

U srcu južnotalijanske regije Puglia, Alberobello izgleda kao iz filma. Gradić je poznat po svojim trullijima, bijelim kamenim kućama s krovovima u obliku stošca, koje su zaslužile status svjetske baštine UNESCO-a i ostaju prepoznatljiv oblik ruralne arhitekture.

Najbolji način za istraživanje Alberobella je jednostavno lutanje. Četvrti Rione Monti i Aia Piccola pune su uskih ulica uz koje se nižu stotine trullija, od kojih se mnoge sada nalaze u vinskim barovima, buticima i porodičnim restoranima.

Među istaknutim znamenitostima je Trullo Sovrano, jedini dvokatni trullo u gradu, dok je neobična crkva svetog Antuna također u potpunosti izgrađena u tradicionalnom trulli stilu.

Hrana je ovdje ogroman dio iskustva. Očekujte obilne tanjure tjestenine orecchiette, kremaste burrate, focaccie barese i hrskavih taralli keksa, uz lokalna puglijska vina.

Meteora, Grčka

Izdižući se dramatično iznad ravnica centralne Grčke, Meteora, koja je na UNESCO-vom popisu, možda je najpoznatija po svojim samostanima, koji izgledaju nevjerovatno uravnoteženo na vrhu visokih kamenih formacija koje je isklesala priroda.

Izgrađeni između 14. i 16. stoljeća, ovi samostani ostaju jedan od najznačajnijih primjera istočnog pravoslavnog monaštva bilo gdje u svijetu.

Danas ih je šest aktivno, uključujući manastire Veliki Meteoron i Varlaam, oba ispunjena vjerskim ikonama, freskama i panoramskim vidikovcima koji se protežu preko Tesalskih ravnica.

Osim samih samostana, Meteora je i raj za planinare, sa stazama koje se provlače između kamenih formacija, šuma i skrivenih vidikovaca razasutih po krajoliku.

Obližnji grad Kalambaka nudi okus tradicionalnog grčkog planinskog života, s tavernama koje poslužuju klasike uključujući musaku, souvlaki, spetsofai – ili ljuti gulaš od kobasica i galaktoboureko – napravljen od kreme i preliven sirupom.

Top 10 prema izboru European Best Destinations:

Tübingen, Njemačka Motovun, Istra, Hrvatska Otok San Giulio, Italija Alberobello, Italija Meteora, Grčka Fiskardo, Grčka Slapovi Kravica, Bosna i Hercegovina Monsaraz, Portugal Jezero Resia, Italija Pérouges, Francuska

