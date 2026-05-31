Britanska centralna banka: Stablecoini bi mogli izgubiti bitku za budućnost novca

Dok se globalna utrka za budućnost digitalnog novca ubrzava, čelnici britanske centralne banke (Bank of England – BoE) sve otvorenije signaliziraju da bi tokenizirani bankarski depoziti mogli imati prednost nad stablecoinima, tržištem koje je posljednjih godina postalo jedno od najbrže rastućih područja finansijske tehnologije.

Članica Odbora za monetarnu politiku BoE, Megan Greene, izjavila je da očekuje kako će tokenizirani depoziti s vremenom preuzeti ulogu koju danas imaju stablecoini. Prema njenim riječima, za pet godina tržište bi se moglo pitati zašto je stablecoinima uopće pridavan toliki značaj.

Sistem plaćanja

Njeni komentari dolaze samo nekoliko sedmica nakon što je zamjenica guvernera BoE, Sarah Breeden, predstavila viziju takozvanog “multi-novčanog”“ sistema plaćanja. Model predviđa koegzistenciju tokeniziranih bankarskih depozita, reguliranih stablecoina, potencijalne digitalne valute centralne banke i tradicionalnih bankarskih depozita unutar jedinstvenog platnog ekosistema.

Za razliku od mnogih regulatora koji tek razvijaju pristup digitalnoj imovini, britanska centralna banka već radi na konkretnim pravilima. Nacrt zakona za sistemski važne stablecoine očekuje se u junu 2026. godine, dok bi konačna verzija trebala biti usvojena do kraja godine.

U međuvremenu, britanske banke pripremaju pilot-projekte tokeniziranih depozita koji bi mogli biti pokrenuti već tokom 2026. ili 2027. BoE aktivno podstiče banke da eksperimentišu s ovom tehnologijom unutar postojećeg regulatornog okvira.

Ključno pitanje je da li će regulacija stablecoina biti dovoljno stroga da ograniči njihov rast. Prema ranijim prijedlozima BoE, izdavači sistemskih stablecoina morali bi najmanje 40 posto rezervi držati u neplaćenim depozitima kod centralne banke. Takav zahtjev značajno bi smanjio profitabilnost poslovnog modela na kojem danas počivaju najveći svjetski stablecoini.

Guverner britanske centralne banke, Andrew Bailey, već je upozoravao da bi široka upotreba stablecoina mogla izvući depozite iz komercijalnih banaka i time oslabiti kreditnu aktivnost na kojoj počiva šira ekonomija. Tokenizirani depoziti, s druge strane, zadržavaju sredstva unutar bankarskog sistema i ostaju obaveza na bilansima banaka.

Balans u pristupu

Ipak, ne dijele svi centralni bankari takav stav. Član Upravnog odbora američkih Federalnih rezervi, Christopher Waller, ocijenio je da stablecoini predstavljaju legitimnu finansijsku inovaciju koja može smanjiti troškove plaćanja i povećati konkurenciju u finansijskom sektoru.

Upravo zbog ovog stava američkog FED-a BoE pokušava naći balans u svom pristupu. Prestroga pravila mogla bi inovacije i kapital usmjeriti prema drugim jurisdikcijama, dok bi previše liberalan pristup mogao ugroziti stabilnost tradicionalnog bankarskog sistema. Nacrt zakona koji stiže u junu bit će prvi pravi pokazatelj kojim putem London namjerava voditi transformaciju digitalnog novca.