BDP raste, kompanije zarađuju, ali radna mjesta nestaju: Ulazimo li u novu ekonomsku eru

Ekonomisti upozoravaju da bi umjetna inteligencija mogla potpuno promijeniti način na koji mjerimo zdravlje ekonomije, jer rast BDP-a više ne znači nužno i rast zaposlenosti.

Ken Griffin Ken nije dijelio euforiju ili strah od umjetne inteligencije. Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u januaru, milijarder i osnivač Citadela, hedž fonda iz Miamija koji upravlja kapitalom od 68 milijardi dolara, odbacio je rezultate umjetne inteligencije kao “smeće”.

Ali ovog mjeseca, Griffin je potpuno promijenio mišljenje. Gledao je kako agenti umjetne inteligencije završavaju složene zadatke za samo nekoliko sati – poslove za koje su zaposlenicima Citadela ranije bile potrebne sedmice ili čak mjeseci.

Cijeli poslovni model Citadela zasniva se na zapošljavanju vrhunskih stručnjaka. Više od 40 posto zaposlenih ima napredne akademske diplome, uključujući oko 270 doktora nauka iz 40 različitih oblasti. Ovo su neki od najplaćenijih radnika u Americi: medijalna godišnja plata softverskih inženjera u Citadelu prelazi 500.000 dolara, tako da bi softver koji može zamijeniti čak i dio tog posla mogao uštedjeti kompanijama poput Citadela ogromne količine novca.

Griffin je, međutim, priznao da je nakon svega ovoga otišao kući depresivan jer su mašine počele obavljati poslove koje su do nedavno mogli obavljati samo takvi ljudi.

Novi način ocjenjivanja

Ekonomisti bi se uskoro mogli suočiti s neobičnim problemom. Kompanije rastu. BDP raste. Profit ostaje snažan. Ali radna mjesta ne dolaze s tim rastom.

Ako vještačka inteligencija omogući kompanijama da proizvode više s manje radnika, Amerika bi mogla izgledati bogatije na papiru, dok bi se milioni domaćinstava u stvarnosti osjećali siromašnije.

Ekonomija sa rastućim BDP-om i stopom nezaposlenosti od osam posto zvučala bi nezamislivo prije nekoliko godina. Danas, svakim danom koji prolazi, to zvuči sve manje i manje nevjerovatno.

Ako ekonomija ide u ovom smjeru, ekonomisti će možda morati preispitati da li sam ekonomski rast još uvijek dovoljno govori o zdravlju ekonomije.

BDP je glavna mjera ekonomskog zdravlja još od Velike depresije. Ekonomista Simon Kuznets, koji će za svoj rad dobiti Nobelovu nagradu 1971. godine, razvio je ovaj pokazatelj 1930-ih dok je radio s vladom SAD-a na praćenju ekonomskog kolapsa.

Kada BDP raste, smatra se da ekonomija raste. Kada pada dovoljno dugo, smatra se da je ekonomija u recesiji ili blizu nje.

Naravno, stvar nije potpuno crno-bijela, jer zvaničnu procjenu donosi Nacionalni biro za ekonomska istraživanja (NBER), koji uzima u obzir i druge pokazatelje, ali osnovni okvir je ostao nepromijenjen decenijama. Rast i recesija ne bi trebali da se dešavaju istovremeno.

Val otpuštanja je već počeo

Recesije su se dešavale gotovo redovnim tempom kroz modernu američku historiju. Od 1950. do 2010. godine, SAD su prošle kroz deset recesija – otprilike jednu svakih šest godina.

Američka ekonomija je doživjela recesije 1953., 1958., 1960. i 1969. godine, zatim dva puta tokom inflacijskih i naftnih šokova 1970-ih, ponovo početkom 1980-ih kada je Fed pod Paulom Volckerom agresivno povećao kamatne stope kako bi srušio inflaciju, zatim tokom krize štednje i kredita, pucanja dot-com balona i konačno tokom kolapsa tržišta nekretnina 2008. godine.

Detalji su se promijenili, ali osnovni obrazac je ostao isti. Korporativni profiti su padali, a s njima i BDP. Amerikanci su gubili poslove, kompanije su propadale. Ekonomija je izgledala bolesno jer je ekonomija bila bolesna.

Umjetna inteligencija bi se mogla razlikovati od svih prethodnih tehnoloških revolucija jer istovremeno ulazi u ogroman broj različitih poslova. Već danas piše kod, pregledava ugovore, vodi korisničku podršku i analizira proračunske tablice. Mnogi od ovih poslova su se do nedavno smatrali teškim za automatizaciju.

Kompanije već počinju testirati kako izgleda radno okruženje koje se uveliko oslanja na vještačku inteligenciju. Meta ukida 8.000 radnih mjesta dok Mark Zuckerberg ulaže milijarde u vještačku inteligenciju. Block, matična kompanija Square i Cash App, otpustila je više od 4.000 zaposlenih nakon što je Jack Dorsey rekao da je tehnologija promijenila ono što kompanija treba od ljudi. Britanska banka Standard Chartered očekuje da će vještačka inteligencija i automatizacija pomoći u eliminaciji više od 7.000 niskovrijednih radnih mjesta do 2030. godine.

Naravno, nije svako “otpuštanje zbog umjetne inteligencije” zapravo rezultat umjetne inteligencije. Kompanije su posljednjih godina previše zapošljavale, investitori traže niže troškove, a generalni direktori sada imaju praktičan izgovor za otpuštanje. Međutim, sve više kompanija počinje shvaćati da im možda treba manje zaposlenika nego što su nekada mislili.

Michael Madowitz, glavni ekonomista u Roosevelt institutu, washingtonskom istraživačkom centru fokusiranom na ekonomsku politiku, kaže da ekonomisti više nemaju dovoljno riječi za sva čudna stanja u koja ekonomija može zapasti.

Ravnoteža je poremećena

Termin “stagflacija” postao je uobičajen tek nakon što su 1970-te pokazale da inflacija i nezaposlenost mogu rasti istovremeno. Vještačka inteligencija sada je mogla stvoriti vlastitu verziju tog paradoksa: snažan ekonomski rast i visoku nezaposlenost u isto vrijeme.

Madowitz ne predviđa budućnost bez radnih mjesta. Kaže da je vrijeme da se bace udžbenici ekonomije za prvu godinu fakulteta jer stari način procjene ekonomije možda više nema smisla.

Historijski gledano, oko dvije trećine nacionalnog dohotka išlo je radnicima u obliku plata, dok su vlasnici uzimali većinu ostatka u obliku profita. Mnogi ekonomski modeli jednostavno pretpostavljaju ovu raspodjelu jer je ona ostala relativno stabilna decenijama. Ali ova ravnoteža proizilazi iz historije, a ne iz nekog prirodnog zakona.

Ako vještačka inteligencija omogući kompanijama da proizvode više s manje radnika, više profita bi moglo završiti kod vlasnika kapitala, a manje kod zaposlenih.

Jaku ekonomiju sa slabim tržištem rada bilo bi teško ignorisati. Nezaposlenost iznad oko pet posto već stvara nelagodu ekonomistima. Dodajte tome snažan rast BDP-a zasnovan uglavnom na profitu i rastućoj nejednakosti, i cijela slika postaje drugačija.

„Ako samo pogledate BDP, mogli biste vidjeti zdrav ekonomski rast“, kaže Madowitz, „ali to ne znači da je ekonomija zdrava.“

Međutim, postoji i optimističnija verzija ove priče.

Strah je neopravdan

Joe Brusuelas, glavni ekonomista u konsultantskoj kući RSM US, prisjeća se kako je njegova majka radila kao telefonska operaterka, ručno spajajući pozive. Napredak u telekomunikacijama na kraju je učinio taj posao nepotrebnim. Zatim se prebacila u sektor zdravstva. Ekonomija je nastavila rasti.

Brusuelas vjeruje da taj obrazac i dalje postoji. Svaki veliki tehnološki proboj stvarao je strahove da će radnici postati suvišni, ali do sada su se uvijek pojavljivale nove industrije i nova radna mjesta. Skeptičan je prema ideji da će vještačka inteligencija uskoro potpuno promijeniti način na koji razumijemo recesije.

Istovremeno, on upozorava da se ne smije nekritički vjerovati svakoj tvrdnji vezanoj za vještačku inteligenciju. Tehnologija je stvarna, ali takva je i pompa oko nje.

„Ne vjerujte svoj toj reklami“, kaže on.

Vještačka inteligencija još nije stvorila ekonomiju u kojoj BDP eksplodira, a nezaposlenost raste. Neka od otpuštanja koja se pripisuju vještačkoj inteligenciji vjerovatno imaju više veze s prekomjernim zapošljavanjem i pritiskom investitora nego sa samom tehnologijom.

Država je bogatija, stanovnici siromašniji

Brusuelas smatra da je produktivnost trenutno važnije pitanje. Rast produktivnosti u SAD-u godinama se kretao oko 1,5 posto prije nego što se popeo na 2,3 posto. Veliki dio tog rasta, kaže on, rezultat je nedostatka radne snage izazvanog pandemijom, koji je prisilio kompanije da usvoje bolju tehnologiju. Alati poput ChatGPT-a su još uvijek previše novi da bi dominirali službenim ekonomskim podacima.

Međutim, investicije u vještačku inteligenciju su već dovoljno velike da imaju utjecaj na ekonomiju. Brusuelas tvrdi da je infrastruktura vještačke inteligencije djelimično doprinijela rastu BDP-a u prvom kvartalu.

Zemlja može postati bogatija dok veliki broj ljudi postaje siromašniji. BDP može rasti čak i kada je teže pronaći dobro plaćen posao. Profit može porasti dok se zaposlenost usporava. Berza može nagraditi iste promjene koje čine porodice nesigurnijima.

Vještačka inteligencija možda neće uzrokovati sljedeću veliku ekonomsku krizu. Prema tradicionalnim ekonomskim okvirima, vjerovatnije je da će stvoriti novi procvat.

Ali ako BDP nastavi rasti dok milioni ljudi bore se da pronađu kvalitetne poslove, to bi moglo dodatno pojačati nepovjerenje javnosti u zvanične ekonomske pokazatelje i tvrdnje vlade da je ekonomija zdrava.

Brandon Kochkodin, novinar Forbesa ( link originalnog članka)