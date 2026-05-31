Poduzetnik iz Srbije preuzima reklamno carstvo u regionu: U paketu su i poznate agencije koje posluju u BiH

Slovačka investicijska grupa Across prodala je mrežu marketinških i medijskih agencija u osam zemalja jugoistočne Evrope, a novi vlasnik postao je srbijanski poduzetnik poznat po investicijama u energetski i građevinski sektor.

Slovačka investicijska grupa Across odlučila je da nakon skoro dvije i po godine napusti reklamni biznis u Srbiji i regionu. Agencije koje je prethodno posjedovala prešle su u ruke srbijanskog poduzetnika Miroslava Aleksića (ne političara istog imena), otkriva Forbes Serbia.

Transakcija uključuje ne samo poslovanje u Srbiji, već i mrežu agencija u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Bugarskoj.

Podaci iz srbijanskog i slovačkog poslovnog registra pokazuju da se promjena vlasništva dogodila u aprilu ove godine. Zanimljivo je da Aleksić nije poznat kao igrač u industriji marketinških i medijskih agencija, već posluje u potpuno drugim sektorima.

Across Finance je slovačka investicijska kompanija čiji je ulazak u regionalni sektor oglašavanja početkom 2024. godine izazvao iznenađenje. Tada je objavljeno da je preuzela poslovanje I&F Holding AB u jugoistočnoj Evropi.

Ljude iz industrije iznenadilo je što Across ranije nije ulagao u oglašavanje niti je bio prepoznatljiv u tom sektoru. S druge strane, činjenica da je prodao posao nakon dvije i po godine također je danas iznenađujuća.

Jedan od sagovornika Forbesa Srbija navodi da je Across imao praksu relativno brzih izlazaka iz drugih investicija, ali i ističe da se reklamna industrija danas suočava sa značajnim izazovima, prvenstveno zbog brzog razvoja tehnologije.

Koje je kompanije prodao Across?

Ulazak slovačkog investitora realizovan je preko kompanije Across Media Holding. U trenutku akvizicije, 75 posto vlasništva držao je Across Finance, dok je preostalih 25 posto bilo u vlasništvu JTPEG Serbia Investments.

Ukupno je preuzeto 11 kompanija. Sedam ih je registrovano kao marketinške agencije, tri kao konsultantske usluge, a jedna kao računovodstvene usluge.

Među preuzetim kompanijama bile su I&F Accounting, I&F Lokomotiva, I&F Mediabrands i Adriatic Advertising. Preko njih, Across je također stekao vlasničke udjele u McCann, Drive, Initiative, Polaris i Universal Media. Paket je također uključivao Media Pool i Media Jobs.

U protekle dvije godine provedene su i određene reorganizacije. I&F Mediabrands je promijenio ime u AMA Group.

Dvije od 11 kompanija su od tada zatvorene. Računovodstvena firma I&F Accounting je izbrisana iz registra u decembru 2025. godine, dok je marketinška agencija Polaris zatvorena u aprilu iste godine.

Promjena vlasništva

Prema podacima iz slovačkog poslovnog registra, promjena vlasništva je zvanično provedena 23. aprila ove godine.

Aleksić je kupio Across Media Holding i tako preuzeo poslovanje u Srbiji i ostatku regije. Kompanija je promijenila ime i sada posluje pod imenom Adwise Marketing Holding.

Novi vlasnik više nije Across Finance, već kompanija Adwise Marketing doo sa sjedištem u Beogradu, čiji je jedini vlasnik Miroslav Aleksić. Prema podacima Agencije za privredne registre, kompanija je osnovana u decembru 2024. godine, a njena glavna djelatnost su konsultantske usluge.

U prvoj godini poslovanja ostvarila je skroman prihod od samo 162.000 dinara (1.380 eura), ali i gubitak od 7,18 miliona dinara (61.000 eura), uglavnom zbog nematerijalnih troškova.

Promjene su izvršene i u upravljačkoj strukturi holdinga. Upravni odbor sada predvodi Aleksandar Aleksić, dok su članovi Nadzornog odbora Jovana Aleksić, Dragana Pavlović i Đorđe Pavlović.

Šta kažu u AMA Grupi i Acrossu?

AMA Group je potvrdila Forbesu Srbija da je transakcija izvršena preko slovačke kompanije Adwise Marketing Holding, čiji je vlasnik Adwise Marketing iz Beograda. Također je potvrđeno da je transakcija obuhvatila agencije u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Bugarskoj.

“Agencije unutar AMA Grupe su posljednjih godina ostvarile izvanredne rezultate, što je privuklo interes investitora, uključujući i AdWise Marketing. Poslovni planovi uključuju dalji razvoj kreativnih i medijskih agencija kroz ulaganja u ljude, tehnologiju, nove usluge i jačanje odnosa s klijentima”, navodi se u odgovoru kompanije.

Slovak Across nije odgovorio na pitanja Forbesa Srbija. Javnost je o transakciji obavijestio putem sponzorirane publikacije u slovačkom izdanju Forbesa.

Finansijski direktor Adam Jašek rekao je da je odluka o prodaji donesena nakon što je stigla „vrlo atraktivna ponuda“. Nije otkrio vrijednost transakcije, ali je rekao da je povrat investicije nekoliko desetina posto.

Across će nastaviti biti prisutan u jugoistočnoj Evropi kroz investicije u hotelski sektor, nekretnine i maloprodaju modnih i sportskih brendova.

Foto. World Images / Alamy / Profimedia

Ko je Miroslav Aleksić?

Miroslav Aleksić je povezan sa najmanje devet kompanija u kojima ima vlasničke ili suvlasničke udjele. Među njima je najpoznatija Energy Construction iz Šapca, čija je glavna djelatnost izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Prema informacijama sa zvanične web stranice, kompanija se bavi instalacijom sistema daljinskog grijanja na biomasu i izgradila je kotlovnice u nekoliko gradova i opština u Srbiji, uključujući Mionicu, Osečinu, Priboj, Surdulicu, Svilajnac i Majdanpek.

Preko te kompanije, Aleksić posjeduje i nekoliko drugih kompanija, uključujući Wood Chips, proizvođača drvne biomase, te kompanije Construction Biomass GM, Construction Biomass VR i Construction Biomass ZA.

Također je vlasnik Vizija Tim, registrovane za veleprodaju, kao i Energy Construction Solaris, koja proizvodi električnu energiju. Ranije je bio vlasnik konsultantske kuće Smart Run, koja je razvila istoimenu aplikaciju za trčanje. Danas Aleksandar Aleksić ima 50 posto udjela u toj kompaniji.

Koliko su Slovaci zaradili?

Osnovni poslovni podaci 11 kompanija koje su Slovaci preuzeli krajem 2023. i početkom 2024. godine pokazuju da su one unaprijedile svoje poslovanje.

Zajedno su prošle i pretprošle godine zaradili 18,5 milijardi dinara ( 158,2 miliona eura).

Neto dobit je iznosila 598 miliona dinara ili 5,1 milion eura. Posebno dobra je bila 2024. godina, kada su zaradili 407,5 miliona dinara ili 3,5 miliona eura.

Kada je u pitanju broj zaposlenih, njihov broj je smanjen sa 190 na 183 u prvoj godini, a zatim povećan na 198 u 2025. godini.

Međutim, treba imati na umu da su 2025. godine dvije kompanije prestale s radom.

Ivan Radak, Forbes Srbija