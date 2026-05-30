Ducati pomjera granice: Ovo je najekstremniji motocikl koji legalno možete voziti na cesti

Sa karbonskom konstrukcijom, 247 KS i težinom od samo 167 kilograma, Centenario se opasno približio performansama fabričkoj MotoGP mašini Desmosedici GP.

U svijetu Ducatija, svaki motocikl s oznakom “Superleggera” (super lagan) znači nešto posebno i obično vrlo skupo. Italijanski proizvođač je tokom godina predstavio nekoliko modela Superleggera, svaki proizveden u ograničenim izdanjima i opremljen tehnologijama koje se obično nalaze samo na trkaćim motociklima.

Kako bi proslavio svoju 100. godišnjicu, Ducati je predstavio novi hiper-ekskluzivni model: Ducati Superleggera V4 Centenario. Riječ je o ultra laganom trkaćem motociklu koji razvija najmanje 228 konjskih snaga (više o tome kasnije), a dolazi i sa žmigavcima i držačem registarske tablice, kao i nekoliko vrlo važnih dodataka.

Bit će proizvedeno samo 500 primjeraka Superleggere V4 Centenario, a cijena još nije objavljena. Međutim, ne bi bilo iznenađenje ako pređe granicu od 150.000 eura.

Kao i kod nekih drugih Ducatijevih ograničenih izdanja, kupci ne dobijaju samo motocikl. Paket također uključuje ekskluzivnu kacigu, set trkačke opreme (kožno odijelo i još mnogo toga), kao i posebne dijelove namijenjene isključivo vožnji na stazi – a posebno ispušni sistem. Drugim riječima, Ducati jasno šalje poruku gdje ovaj motocikl pripada.

Čak i bez dodatne opreme, V4 Centenario je prepun komponenti koje bi većina entuzijasta motocikala teško nabavila, a još teže bi ih bilo pravilno instalirati na standardni Panigale V4.

Sa težinom manjom od 173 kilograma, V4 Centenario je praktično trkački motocikl sa retrovizorima i pokazivačima smjera. Kada se dodaju svi dijelovi iz trkačkog paketa, približava se nivou opreme koji koriste MotoGP vozači.

Dovoljno je reći da ovo nije motocikl za početnike.

Samo 14 kg teži od MotoGP verzije

Tehnički pregled Centenaria mogao bi ispuniti desetine stranica, tako da vrijedi istaknuti najvažnije detalje. Okvir, zadnja viljuška, kotači, oklop, pa čak i dio prednje viljuške izrađeni su od karbonskih vlakana kako bi se težina svela na minimum.

Manja masa znači brže promjene smjera u krivinama i bolja vremena na stazi.

Poređenja radi, Ducatijev MotoGP motocikl fabričkog tima Lenovo Ducati navodno teži 157 kilograma bez goriva, što je vrlo blizu minimalnoj dozvoljenoj težini u MotoGP-u. To znači da je Centenario u cestovnoj konfiguraciji samo oko 14 kilograma teži od pravog MotoGP motocikla, iako mora nositi svu obaveznu cestovnu opremu poput svjetala, retrovizora i homologiranog ispušnog sistema.

Ali tu priča tek počinje.

Svaki Centenario dolazi s kompletnim “duck kitom” koji zamjenjuje cestovni ispuh lakšim, protočnijim i znatno glasnijim sistemom. To smanjuje težinu na samo 167 kilograma.

Na stazi će vlasnici vjerovatno uklanjati i retrovizore, nosač registarske tablice i druge elemente s ceste, čime će se težina motocikla još više približiti MotoGP mašinama.

Specijalno Ducati trkačko ulje, u kombinaciji sa “trkačkim kompletom”, omogućava povećanje snage motora sa 228 na čak 247 konjskih snaga u takozvanoj trkačkoj konfiguraciji.

Važno je napomenuti da Centenario ne koristi turbopunjač, ​​mehanički kompresor ili elektromotore za povećanje snage. Pokreće ga atmosferski 1,1-litarski V4 motor, sa sofisticiranim elektronskim upravljanjem.

Ducati također tvrdi da je Centenario prvi motocikl na svijetu koji je legalan za cestovnu upotrebu, a opremljen je karbonsko-keramičkim disk kočnicama. Motocikl također ima potpuno novu Öhlins prednju vilicu s elementima od karbonskih vlakana, još jednu tehnologiju koja debitira na serijskom cestovnom motociklu.

Nezaboravno iskustvo za 26 vlasnika

Tu je i TFT ekran u boji sa trkačkim modovima i snimanjem podataka, dva aerodinamična krilca od karbona za povećanje potisne sile pri velikim brzinama i kompletan niz elektronskih sistema pomoći vozaču, uključujući kontrolu proklizavanja, ABS koji radi na nagibima i mogućnost finog podešavanja svih elektronskih asistencija.

Rezultat je motocikl koji će, u rukama iskusnog vozača, vjerovatno nadmašiti gotovo sve što se vidi na stazi, osim prave MotoGP mašine. Neki kupci će imati priliku da direktno uporede ove dvije kategorije.

Ducati je najavio da će 26 vlasnika Centenaria dobiti pristup programu “MotoGP Experience”, koji uključuje vođene krugove na stazi s Ducati instruktorima i posljednju vožnju na pravom MotoGP Desmosedici GP26 tokom Svjetske Ducati sedmice u julu.

Čisto radi poređenja, naravno.

Razmišljate li gdje da ga parkirate – u garaži ili možda u dnevnoj sobi? Razumljivo.

Cijena još nije objavljena, ali s obzirom na ekskluzivnost, tehnologiju i performanse, niko ne očekuje da će biti skromna.

William Roberson, saradnik Forbesa ( link originalnog članka)