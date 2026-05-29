Zašto je Temu platio 200 miliona eura kazne i šta platformu čeka do kraja augusta

Istraga koju je Brisel pokrenuo protiv Temua u oktobru 2024. godine, u četvrtak je dobila svoj finansijski epilog. Evropska komisija (EK) je izrekla novčanu kaznu od 200 miliona eura kineskoj platformi za online trgovinu, zbog toga što, kako su naveli, mnogi proizvodi koji se prodaju na platformi, ne zadovoljavaju standarde sigurnosti EU.

Ono što je EK sporno u pogledu Temua, je to da kompanija nije uspjela pažljivo utvrditi, analizirati i procijeniti rizike koji nastaju zbog ilegalnih proizvoda dostupnih na platformi, kao ni procijeniti štetu za potrošače u EU, koji na platformi mogu mogu naići na ilegalne proizvode, čime je teško prekršila evropski Zakon o digitalnim uslugama (Digital Services Act, skraćeno DSA). Umjesto toga, kompanija je, kako se tvrdi, samo navodila opće informacije o rizicima koji se tiču ​​sektora e-trgovine u cjelini, a ne na specifičnim dokazima o Temuovoj vlastitoj usluzi, uključujući javne izvještaje i testiranja.

Sigurnost proizvoda

Kada je o sigurnosti proizvoda riječ, sporno je, prema Komisiji, što neki nisu adekvatno označeni, neki sadrže previsoke koncentracije određenih hemikalija, a treći mogu naštetiti zdravlju.

Ove tvrdnje dolaze nakon što je obavljena probna tajna kupovina koju je u ime Komisije provela nezavisna organizacija za testiranje, ali se komisija oslanjala i na podatke carinskih i tržišnih organa EU, koji su pokazali kako izuzetno visoki postotak odabranih punjača nije prošao osnovna sigurnosna testiranja, da su mnoge igračke za bebe sadržavale hemikalije u previsokim koncentracijama ili su imale dijelove koji se mogu odvojiti i prouzrokovati gušenje djece.

Nakon izrečene kazne, ono što sada čeka Temu je da do 28. augusta Komisiji podnese akcioni plan mjera kojima namjerava otkloniti kršenja obaveza procjene rizika, dok će Evropski odbor za digitalne usluge imati mjesec da iznese svoje mišljenje. Komisija će zatim imati još mjesec da usvoji konačnu odluku i odredi razuman rok za provedbu. Kako se dalje navodi, nepoštivanje odluke o neusklađenosti može dovesti do periodičnih kazni.

Međutim, Temu nije jedina kompanija kojoj je EK izrekla novčanu kaznu, ranije je to učinila u slučaju platforme X, kaznivši je sa oko 120 miliona eura. Trenutno istražuje Metu zbog navodnog ne provjeravanja dobi korisnika na Facebooku i Instagramu, te najavljuje i DSA postupak protiv Sheina.

Podsjećamo i na to da Evropska Unija (EU), priprema opsežnu reformu svog carinskog sistema, kojeg je 2023. godine predložila Evropska komisija, a Vijeće EU u julu prošle godine odobrilo međuinstitucionalne pregovore s Evropskim parlamentom. Ako reforma bude provedena kako je planirano, svaki paket koji ulazi u EU, neovisno o veličini i cijeni, podlijegat će istim kontrolama i dadžbinama, a to bi najviše pogodilo kineske online platforme koje prodaju jeftine proizvode i transferiraju ih u malim pošiljkama do kupaca, čime roba ne podliježe carini.

Paketi ispod 150 eura

Prema novim pravilima, roba vrijednosti ispod 150 eura više neće biti oslobođena carine. Reforma predviđa da se carine naplaćuju od prvog eura vrijednosti pošiljke pri ulasku u EU, čime bi se sistem uskladio s postojećim pravilima o porezu na dodanu vrijednost. Prvi korak u tom pravcu bit će uvođenje privremene fiksne carinske stope od tri eura za sve pakete vrijednosti manje od 150 eura koji ulaze u EU, od 1. jula ove godine.

Prema podacima Evropske komisije u EU je u 2024. godini ušlo oko 4,6 milijardi pošiljki vrijednosti do 150 eura, pri čemu je 91% tih pošiljki dolazilo iz Kine.

Kako su za Forbes BiH ranije pojasnili u eCommerce asocijaciji u Bosni i Hercegovini, budući da se mjera odnosi na uvoz u EU, za Bosnu i Hercegovinu promjena nije direktna u smislu domaćih carinskih pravila, međutim, efekti su tržišno relevantni indirektno.

„Prema dostupnim informacijama iz EU izvora, očekuje se da će dio platformi i trgovaca mijenjati logističke modele za Evropu, a to se može preliti na cijene i dostupnost robe i u našem regionu, posebno tamo gdje se naručivanje oslanja na evropske distributivne centre. U praksi to znači da “ultra jeftina” roba koja je do sada ‘pobjeđivala’ cijenom zbog kombinacije niskih troškova i carinskog izuzeća u EU gubi dio te prednosti, što može blago ojačati poziciju domaćih i regionalnih online trgovaca“, pojašnjavaju u asocijaciji.