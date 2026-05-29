Porodica Ozzyja Osbournea pretvara legendarnog muzičara u AI hologram koji će razgovarati s fanovima

Projekat koji razvija porodica Osbourne otvara novo poglavlje u industriji zabave, ali i postavlja pitanje granice između tehnoloških inovacija i iskorištavanja naslijeđa preminulih umjetnika.

“Princ tame” je možda otišao, ali hologram pokretan umjetnom inteligencijom pokušat će sačuvati prepoznatljiv glas, osobnost i manire Ozzyja Osbournea za fanove.

Ozzyjeva supruga Sharon Osbourne i sin Jack Osbourne otkrili su planove za njegovog digitalnog dvojnika na sajmu licenciranja u Las Vegasu ove sedmice.

„Moći ćete pitati Ozzyja bilo šta, a on će vam odgovoriti svojim glasom, a odgovori će biti upravo ono što bi Ozzy rekao“, rekla je Sharon Osbourne, prema sažetku intervjua koji je objavio License Global. „Pronijet ćemo to širom svijeta. Ljudi će moći razgovarati s njim, a on će odgovoriti.“

Godišnji sajam, gdje umjetnici, poznate ličnosti, zabavne kompanije i proizvođači sklapaju ugovore vezane za licenciranje intelektualnog vlasništva, sadrži hologram originalnog frontmena Black Sabbatha, koji je predstavila porodica Osbourne, tokom diskusije o budućnosti brenda Osbourne na glavnoj pozornici sajma.

„Digital će postojati kao on sam sve dok postoje računari“, rekao je Jack Osbourne. „Tehnologija je toliko napredovala da je sve gotovo privuci i ispusti (drag and drop). Možete snimiti predložak za reklamu…, doslovno reći Digital Ozzyju šta želite da uradite u toj reklami i jednostavno ga ubaciti. To je tako jednostavno ovih dana.“

Moći će “osjetiti” atmosferu

Ozzy Osbourne, kojeg mnogi smatraju kumom heavy metala, umro je prošle godine u 76. godini, ostavljajući za sobom karijeru u kojoj je redefinirao sebe i granice rock muzike. Interes za njegov lik i naslijeđe se ne smanjuje. Sony Pictures radi na biografskom filmu, a premijera u kinima planirana je za 2028. godinu, dok izložba “Heroj radničke klase”, posvećena njegovom životu, traje u Muzeju i umjetničkoj galeriji u Birminghamu do kraja septembra.

AI hologram Ozzyja Osbournea trebao bi izgledati slično hologramu umjetnice Claire Silver predstavljenom u aukcijskoj kući Christie’s, Foto: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

Njegov digitalni dvojnik također stiže krajem ljeta, što bi trebalo dodatno proširiti njegovo naslijeđe. Hologram će komunicirati s fanovima u SAD-u i Velikoj Britaniji na više jezika, odgovarajući im pojedinačno u stvarnom vremenu, stvarajući utisak kontakta očima.

„Ovo nije samo chatbot, on zapravo može ‘osjetiti atmosferu u prostoriji'“, rekao je David Nussbaum, osnivač Proto Holograma, jednog od partnera porodice Osbourne na projektu.

„Možda će primijetiti tetovažu Black Sabbatha na ruci obožavatelja s druge strane prostorije, možda će drugačije razgovarati s grupom direktora u odijelima nego s ekipom pravih metalaca, možda će osjetiti da je publika ometena i učiniti nešto da ih smiri i preusmjeri.“

Među ostalim poznatim ličnostima koje je Proto Hologram transformirao u holograme su voditeljica Big Brothera Julie Chen Moonves, Elton John, Olivia Rodrigo, William Shatner i Kenan Thompson. Na izložbi vizualnih umjetnosti kantautorice Jewel 2024. godine u Muzeju Crystal Bridges u Bentonvilleu, Arkansas, njen hologramski dvojnik dočekao je posjetitelje.

Da bi se kreirao hologram, osoba se snima 4K kamerom i posebnim izvorom svjetlosti. Osoba govori prirodno i kreće se spontano kako bi vlasnički softver kompanije mogao naučiti njene pokrete, ton glasa i način govora.

Ozzy Osbourne, kojeg mnogi smatraju kumom heavy metala, umro je prošle godine u 76. godini, Foto: Lewis Whyld / PA Images / Profimedia

Ali stvaranje uvjerljivih verzija preminulih slavnih ličnosti zahtijeva drugačiji pristup. Da bi oživio Digital Ozzyja, Hyperreal, studio specijaliziran za fotorealistične likove i interaktivnu zabavu pokretanu umjetnom inteligencijom, koristit će provjereni izvorni materijal ili “digitalnu DNK”, kako je oni nazivaju. Ista tehnologija je prošle godine korištena za “oživljavanje” legendarnog Marvelovog crtača Stana Leeja za Comic-Con u Los Angelesu.

„Ništa se ne preuzima s interneta, ništa se ne rekonstruira približno i ništa se ne generira iz podataka koji nisu izričito i dobrovoljno dostavljeni“, rekao je izvršni direktor Hyperreala, Remington Scott u intervjuu .

„Rezultat funkcioniše u realnom vremenu. Ovo nije unaprijed snimljeni video koji se ponavlja u petlji. Ovo je nastup uživo koji može slušati, reagovati i komunicirati prirodno.“

Kako reaguju fanovi?

Ovo ne bi bio prvi put da je Ozzy Osbourne “oživljen” umjetnom inteligencijom nakon njegove smrti. Prošle godine, Rod Stewart mu je odao počast videom generiranim umjetnom inteligencijom u kojem Ozzy pravi selfije na nebu s preminulim zvijezdama poput Kurta Cobaina, Michaela Jacksona, Boba Marleyja i Freddieja Mercuryja.

Video je izazvao burne reakcije, a dio publike ga je opisao kao “jeziv i neukusan”.

Objava Ozzyjevog novog avatara izazvala je i oduševljenje i skepticizam. “Neka čovjek počiva u miru”, napisao je Joshua Hayes u diskusiji na Network X. Bila je to jedna od blažih negativnih reakcija, dok se većina kritika vrti oko pitanja poštovanja prema mrtvima.

Šire pitanje kako će publika dugoročno prihvatiti AI verzije preminulih umjetnika zavisiće od kvaliteta i integriteta projekata koji se stvaraju, prema Scottu iz Hyperreala. Dodaje da je ovo važna diskusija za cijelu industriju.

„Također vjerujemo da su fanovi pametniji i pronicljiviji nego što im se često pripisuje“, rekao je. „Kada dožive nešto što zaista obuhvata vezu koju su osjetili s umjetnikom, oni to prepoznaju. Jack Osbourne je opisao preciznost ove tehnologije kao ‘zastrašujuću’. Reakcija nije nelagoda zbog umjetnosti, već prepoznavanje nečeg stvarnog.“

Leslie Katz, saradnica Forbesa (link originalnog članka)