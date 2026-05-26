Nizozemska blokirala američko preuzimanje kompanije ključne za digitalnu identifikaciju građana

Vlada Nizozemske blokirala je pokušaj američke tehnološke kompanije Kyndryl da preuzme nizozemsku IT firmu Solvinity, koja upravlja dijelom infrastrukture za nacionalni DigiD sistem digitalne identifikacije građana.

Odluka dolazi u trenutku kada evropske zemlje sve snažnije pokušavaju smanjiti ovisnost od američke tehnologije i ojačati vlastiti digitalni suverenitet.

Solvinity upravlja platformom za aplikaciju DigiD, sistemom koji građanima Nizozemske omogućava online identifikaciju pri zakazivanju ljekarskih pregleda, kupovini nekretnina ili komunikaciji sa državnim institucijama.



Američki Kyndryl objavio je u novembru plan preuzimanja Solvinityja, što je izazvalo zabrinutost da bi ključna digitalna infrastruktura Nizozemske mogla preći pod stranu kontrolu.

Državna sekretarka za digitalnu ekonomiju Willemijn Aerdts u pismu upućenom parlamentu navela je da je nacionalna agencija zadužena za provjeru investicija preporučila blokadu transakcije zbog mogućeg rizika za javni interes, navodi njemački magazin Politico.

Vlada je u ponedjeljak prihvatila preporuku i formalno zaustavila akviziciju.

U pismu se navodi da Nizozemska pridaje veliki značaj prisustvu stranih, posebno američkih tehnoloških kompanija i njihovom doprinosu ekonomiji i digitalnoj infrastrukturi zemlje, ali da istovremeno želi zadržati nezavisan sistem kontrole investicija radi zaštite javnog interesa.

Odluka dolazi samo sedmicu prije nego što bi Evropska komisija trebala predstaviti novi paket mjera za tehnološki suverenitet Evropske unije.

Prema najavama, paket će sadržavati prijedloge za smanjenje evropske ovisnosti od stranih tehnologija u oblastima cloud infrastrukture, mikročipova i umjetne inteligencije.

Potez nizozemske vlade smatra se jednim od najdirektnijih signala da evropske države postaju opreznije prema stranom vlasništvu nad kritičnim digitalnim sistemima, posebno onima povezanim sa državnim uslugama i identifikacijom građana.

Kyndryl je reagovao saopćenjem u kojem je izrazio “veliko razočarenje” zbog odluke.

Kompanija je navela da je “politizacija procesa zasjenila jasne i važne koristi koje bi transakcija donijela korisnicima Solvinityja i građanima Nizozemske”.

Debata o digitalnom suverenitetu postaje sve važnija unutar Evropske unije, posebno nakon ubrzanog razvoja umjetne inteligencije i rastuće dominacije američkih tehnoloških kompanija nad evropskom digitalnom infrastrukturom.

