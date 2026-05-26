Dino Selimović za Forbes BiH: Pregovaramo o novim destinacijama, dok aviokompanije širom svijeta podižu cijene

Međunarodni aerodrom Sarajevo bilježi rekordne rezultate; rast broja putnika, nove evropske linije i najave krupnih infrastrukturnih ulaganja koja bi mogla značajno promijeniti njegov kapacitet i poziciju u regionalnom aviosaobraćaju. No, uz poslovne uspjehe, aerodrom se nalazi i u sjenci otvorenih pravnih pitanja.

Nedavno imenovanje Dine Selimovića za vršioca dužnosti direktora privuklo je pažnju javnosti. Ured za zakonodavstvo Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je da Selimović ispunjava zakonske uslove za tu funkciju, što je institucionalno zeleno svjetlo za imenovanje, međutim, paralelno s tim, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala POSKOK, provodi istražne radnje koje zahvataju i prošlo i sadašnje rukovodstvo aerodroma.

O ovim pitanjima, kao i o tome koliko je održiv trenutni rast, šta nove aviolinije znače za turizam i ekonomiju Sarajeva, te kakvi su planovi za budućnost najvećeg bh. aerodroma, Selimović govori za Forbes BiH.

Selimović naglašava da ne želi komentarisati rad istražnih organa, ali poručuje da će Uprava i menadžment Aerodroma nastaviti punu saradnju sa institucijama.

„Apsolutno Uprava i cijeli menadžment Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo će u potpunosti sarađivati, kao što smo i ranije sarađivali sa nadležnim organima“, kaže Selimović.

Dino Selimović, v.d. direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo/Forbes BiH

Dodaje kako se u pojedinim medijima pokušava problematizirati njegovo imenovanje i stručne reference.

„Kao magistar menadžmenta, neko ko ima više od dvadeset godina iskustva na rukovodećim pozicijama i trenutno je na doktorskom studiju na International University of Sarajevo, zaista ne vidim koji dio mog imenovanja ili ispunjavanja uslova može biti sporan. Sve je dokazivo i svi dokumenti su dostupni nadležnim institucijama“, ističe Selimović.

Nove linije za Ankaru, Berlin i Pariz

Govoreći o razvoju Aerodroma Sarajevo, Selimović naglašava da je riječ o periodu rekordnih rezultata i snažnog rasta aviosaobraćaja. Posebno izdvaja nove direktne linije prema Parizu, Berlinu i Ankari, koje Sarajevo dodatno povezuju sa evropskim i svjetskim centrima.

„Ovog ljeta iz Sarajeva možemo letjeti na više od četrdeset destinacija širom Evrope i svijeta. Prošla godina bila je rekordna, sa više od dva miliona i dvije stotine hiljada opsluženih putnika. Optimistično gledamo i na ovu godinu“, naglašava.

Prema njegovim riječima, Aerodrom Sarajevo danas predstavlja ključni dio turističkog razvoja glavnog grada Bosne i Hercegovine.

„Aerodrom Sarajevo je glavna kapija Bosne i Hercegovine kada je riječ o aviosaobraćaju. Efekti razvoja aerodroma itekako se osjećaju kroz rast turizma, povećan broj noćenja i duži boravak stranih turista“, navodi Selimović.

Ističe da iza rasta stoji sinergija različitih nivoa vlasti i institucija.

„Zajedno sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom prometa i komunikacija, Vladom Kantona Sarajevo, Ministarstvom privrede i Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo radimo na programima kojima privlačimo aviokompanije da Sarajevo uvrste među svoje destinacije“, kaže on.

Uskoro nove linije?

Najavljuje i nastavak pregovora sa aviokompanijama iz Evrope, Sjeverne Amerike, Azije i Sjeverne Afrike.

„Pregovori su u toku i ne bismo željeli ostavljati prostor konkurenciji. Naš tim intenzivno radi na otvaranju novih direktnih aviolinija“, rekao je Selimović.

Posebno važnim smatra odluke o privremenom ukidanju viza za turiste iz Saudijske Arabije, Omana i Bahreina.

„Priča o poticajima i podršci aviokompanijama koje lete za Sarajevo zaista je jedna pozitivna sinergijska priča svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini“, ističe.

Koncesiju ne treba odmah odbacivati

Govoreći o mogućnosti koncesije nad Aerodromom Sarajevo od strane američke kompanije koja radi na izgradnji Južne interkoncije, Selimović ističe da o tome nije bilo konkretnih razgovora, ali naglašava da se nijedan model razvoja ne treba unaprijed odbacivati.

„Koncesija je jedan od modela u kojem država može javno dobro dati na upravljanje privatnoj kompaniji ukoliko procijeni da će to donijeti bolji rezultat i korist za državu. Međutim, postoje i drugi modeli, poput javno-privatnog partnerstva ili zajedničkih ulaganja“, kaže on.

Dodaje da Aerodrom Sarajevo u narednom periodu očekuju značajna ulaganja.

„Aerodrom će sigurno imati potrebu za dodatnim ulaganjima, proširenjem piste i povećanjem kapaciteta. Na vlasniku, odnosno Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, jeste da odluči na koji način će se taj razvoj finansirati“, rekao je Selimović.

Posebno je naglasio da je Aerodrom Sarajevo izuzetno uspješno prevazišao period pandemije.

„Moram skinuti kapu ljudima koji su posljednjih godina vodili i razvijali aerodrom. Iz veoma teške situacije uspjeli su doći do toga da danas svi možemo biti ponosni na rezultate koje Aerodrom Sarajevo ostvaruje“, istakao je.

REUTERS/Dado Ruvic

Nestabilnost aviosaobraćaja zbog rata na Bliskom istoku

Govoreći o globalnim izazovima u aviosaobraćaju, Selimović upozorava da rast cijena goriva i nestabilnosti na Bliskom istoku već utiču na aviokompanije.

„Cijena kerozina značajno utiče na troškove poslovanja i na cijene aviokarata. Već imamo određene najave da bi pojedine kompanije mogle smanjiti broj letova“, rekao je.

Potvrdio je i da Qatar Airways ove ljetne sezone neće letjeti za Sarajevo.

„Qatar Airways nas je zbog situacije na Bliskom istoku već službeno obavijestio da neće letjeti za Sarajevo tokom ove ljetne sezone“, kazao je Selimović.

Ipak, dodaje da Aerodrom Sarajevo aktivno radi na ublažavanju eventualnih posljedica.

„Pregovaramo sa drugim aviokompanijama kako bismo amortizovali eventualne negativne rizike. Situacija jeste ozbiljna, ali trenutno nemamo problema sa snabdijevanjem gorivom i kerozinom“, ističe.

Ispraćaj reprezentativaca BiH na Mundijal

Na kraju razgovora Selimović najavljuje da Međunarodni aerodrom Sarajevo planira postati jedan od sponzora Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

„Zajedno sa Emirom Spahićem i uz podršku premijera FBiH Nermina Nikšića planiramo da Sarajevski aerodrom bude jedan od sponzora reprezentacije Bosne i Hercegovine u naredne dvije godine“, kaže Selimović.

Posebno simboličnim smatra činjenicu da se ispraćaj reprezentacije na Svjetsko prvenstvo ove godine, poklapa sa godišnjicom otvaranja Sarajevskog aerodroma.

„Na isti datum kada reprezentacija putuje, 1969., otvoren je Sarajevski aerodrom. Nadamo se da ćemo zajedno obilježiti godišnjicu i ispratiti naše reprezentativce na dostojanstven način“, kaže Selimović.