Forbes BiH ekskluzivno donosi priču kako je nastao novi dres Zmajeva (VIDEO)

Bosanskohercegovački dizajner Haris Stambolić autor je novog dresa Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u kojem će Zmajevi nastupati na predstojećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Stambolić ekskluzivno za Forbes BiH prvi put govori o procesu nastanka dresa, simbolici koja se krije iza njegovog izgleda i saradnji sa Fudbalskim savezom Bosne i Hercegovine, stručnim štabom i proizvođačem sportske opreme Kelme.

Haris Stambolić, dizajner dresa BiH i novinar Forbesa BiH Vedran Drljević, Foto: Farah Jogunčić

Kako ističe, cilj mu je bio napraviti dres koji neće biti samo sportska oprema, već identitet države pretočen u dizajn.

“Kad smo pričali kako bi izgledala zastava Bosne i Hercegovine da ima rukave i kragnu, ovako sam je nekako zamišljao”, kaže Stambolić za Forbes BiH.

Posebna pažnja posvećena je detaljima i simbolima koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu. Po prvi put korišten je reljefni materijal sa motivima talasa, koji su utkani direktno u platno dresa.

“Ti talasi predstavljaju rijeke Bosne i Hercegovine. Kao što se rijeke susreću s obalama, tako i različitosti naših naroda stvaraju kontrast koji nas oblikuje”, objašnjava dizajner.

Linije na dresu simboliziraju rijeke i njihovo spajanje, a kroz njihov raspored formiran je i prepoznatljivi trokut, jedan od glavnih simbola Bosne i Hercegovine.

Stambolić otkriva da je tokom rada inspiraciju pronalazio u prirodi, bosanskim rijekama i tradicionalnim motivima, uključujući i elemente bosanskog ćilima koji su suptilno uklopljeni u dizajn.

“Nisam želio da sve bude prenaglašeno, ali postoje detalji inspirisani bosanskim ćilimom. To mi je bilo posebno važno”, pojašnjava.

U proces izrade bili su uključeni i predstavnici reprezentacije, među njima selektor Sergej Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić, koji su, prema njegovim riječima, aktivno učestvovali kroz prijedloge i sugestije.

Prvi kontakti ostvareni su sa kompanijom Kelme, koja proizvodi opremu za reprezentaciju BiH, nakon čega je uslijedila prezentacija ideje u prostorijama Saveza.

Tokom procesa nastanka dresa, Haris Stambolić napravio je veliki broj početnih skica i vizuelnih varijacija kroz koje je pokušavao spojiti prirodu Bosne i Hercegovine, rijeke, talase i nacionalne simbole u jedinstven dizajn. Kako je objasnio, mnoge ideje nastajale su u kasnim noćnim satima, dok je iz jednostavnih linija pokušavao izvući prepoznatljive oblike i motive koji predstavljaju identitet države.

Upravo kroz te crteže nastala je ideja o talasima koji se spajaju i formiraju trokut, simbol Bosne i Hercegovine, ali i detalji inspirisani bosanskim ćilimom, koji su diskretno utkane u konačni izgled dresa.

Novi dres reprezentacije Bosne i Hercegovine tako donosi spoj moderne sportske estetike i snažne nacionalne simbolike, a Zmajevi će ga nositi na najvećoj fudbalskoj smotri svijeta, Svjetskom prvenstvu.