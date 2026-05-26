Bogati Amerikanci prikupljaju državljanstva kao “plan B” u neizvjesnim vremenima

Ultrabogati Amerikanci prikupljaju višestruke boravišne dozvole i državljanstva iz istog razloga zbog kojeg diverzificiraju svoje dioničke portfelje – kako bi se zaštitili od rizika u nepredvidivom svijetu, kažu stručnjaci za migraciju investicija za Forbes.

SAD su zamijenile Kinu kao najveće tržište za klijente koji traže drugo ili treće državljanstvo, rekao je za Forbes Eric Major, izvršni direktor i predsjednik konsultantske firme za investicijske migracije Latitude World.

Više od šest od deset Amerikanaca, ili 61 posto onih koji zarađuju više od 200.000 dolara godišnje, razmatra preseljenje u drugu zemlju u narednih pet godina, prema studiji koju će sljedećeg mjeseca objaviti Apex Capital Partners, savjetodavna firma koja pomaže ljudima da osiguraju boravak i državljanstvo u inostranstvu.

„Stopa rasta kamatnih stopa među Amerikancima vrtoglavo raste“, rekao je za Forbes Nuri Katz, predsjednik Apex Capital Partnersa, navodeći da su ispitanici pitani da li su politički lijevo ili desno orijentisani „i da je omjer bio 50-50“.

Henley & Partners je izvijestio da su upiti američkih građana koji traže alternativno prebivalište ili državljanstvo porasli za 183 posto u odnosu na prethodnu godinu u prvom kvartalu 2025. godine, nakon što je predsjednik Trump izabran na drugi mandat.

Broj Amerikanaca koji podnose zahtjev za državljanstvo na osnovu svog porijekla u Evropi i Kanadi također je značajno porastao.

Ključni citat

„U 2019. godini, Amerikanci su činili četiri posto mog poslovanja, a danas čak 74 posto“, rekao je Major iz Latitude Worlda za Forbes.

Iznenađujuća činjenica

Po prvi put od Velike depresije, 2025. godine više ljudi je napustilo SAD nego što se u njih uselilo, izvijestio je The Wall Street Journal. Iako Trumpova administracija negativnu neto migraciju predstavlja kao uspjeh deportacija i restriktivnih viza, američki građani također napuštaju zemlju u rekordnom broju.

Zašto bogati Amerikanci traže drugo i treće državljanstvo?

„Moji klijenti mi kažu: ‘Želim kombinaciju. Želim dva državljanstva i zelenu kartu'“, rekao je Major za Forbes. Katz kaže da ima klijente koji ih skupljaju „kao poštanske marke, jer ih to zanima, umjesto da kupuju Rolexe ili Lamborghinije.“

Bogati Amerikanci vide diverzifikaciju državljanstva kao zaštitu od finansijskih i geopolitičkih rizika nakon turbulentne posljednje decenije.

„Amerikanci sada shvataju da ste u opasnosti ako imate samo jedno državljanstvo“, rekao je Major, napominjući da se motivacija klijenata kreće od zabrinutosti za sigurnost i slobodu kretanja do načina života.

U studiji koju je provela kompanija Apex Capital Partners, ispitanici su naveli troškove života, 68 posto, i političku klimu, 54 posto, kao glavne razloge za razmišljanje o napuštanju SAD-a.

„Ljudi s ljevice se boje da bi se Trump mogao kandidovati za treći mandat…, a ljudi s desnice se boje da bi neko poput Mamdanija mogao doći i početi nacionalizirati stvari – tako da su svi zabrinuti“, rekao je Katz za Forbes.

Novi Zeland dobar izbor “ako izbije Treći svjetski rat”

Za ultrabogate američke klijente s oko 100 miliona dolara imovine za ulaganje, Novi Zeland je postao popularan izbor, rekao je Major za Forbes.

„Govori engleski, nalazi se na drugoj strani svijeta. Ako izbije Treći svjetski rat, to je prilično dobro mjesto za biti“, rekao je. „Ali nije jeftino. Ulazna naknada za zelenu kartu iznosi pet miliona novozelandskih dolara – oko tri miliona američkih dolara – i to je investicija, a ne donacija.“

Novi Zeland, rangiran na osmom mjestu na indeksu Henley & Partners Global Residence Program, dobija najviše ocjene za reputaciju i kvalitet života. Katz kaže da primjećuje manji interes klijenata na Novom Zelandu, navodeći da cijena “ostavlja većinu potencijalnih kupaca bez posla”.

Evropa je tražena, ali državljanstvo je sve teže dobiti

Izuzetno bogati Amerikanci “su veoma zainteresovani za Evropu – ali za državljanstvo, a ne za boravak”, rekao je Major, napominjući da državljanstvo jedne zemlje omogućava nesmetano kretanje u 29 evropskih zemalja Šengenskog prostora.

Ali put do Evrope je postao teži posljednjih godina zbog promjena u nekoliko popularnih programa.

Prije dvije godine, grčki program “zlatne vize” – koji omogućava stalni boravak, ali ne i državljanstvo – povećao je minimalni prag ulaganja sa 250.000 eura, ili 290.000 dolara, na čak 800.000 eura, ili 928.000 dolara, na najtraženijim tržištima u zemlji.

U aprilu 2025. godine, Španija je ukinula svoj program zlatnih viza nakon što su se stanovnici požalili da je veliki priliv stranaca doveo do porasta cijena nekretnina.

Prošlog mjeseca, Portugal je udvostručio uslov boravka prije podnošenja zahtjeva za državljanstvo sa pet na deset godina.

A nakon prošlogodišnje prekretničke presude Evropskog suda pravde, kojom je poništen popularni model državljanstva na Malti po osnovu investicija, zemlja se okrenula užem i subjektivnijem okviru “državljanstva po zaslugama”, u kojem se od podnosilaca zahtjeva traži da daju izuzetne doprinose izvan direktnih finansijskih investicija.

Čak i sa strožim pravilima, Malta ostaje popularan izbor među njegovim klijentima, rekao je Major: “Vjerovatno ćemo ove godine obraditi 50 takvih slučajeva.”

Ujedinjeno Kraljevstvo, koje više nije dio Evropske unije, zabilježilo je porast broja zahtjeva Amerikanaca za državljanstvo u mjesecima neposredno nakon što je Trump ponovo izabran, izvijestio je The Guardian.

Karibi su najbrža i najjeftinija opcija

Organizacija istočnokaripskih država je “nešto poput istočnokaripske EU, gdje ako ste državljanin jedne od sedam zemalja, imate pravo živjeti i raditi u ostalima”, rekao je Katz za Forbes, dodajući da je dobijanje takvog državljanstva uglavnom jeftinije i brže nego u drugim dijelovima svijeta.

Amerikanci mogu kupiti karipsko državljanstvo za oko 250.000 dolara, a vrijeme obrade je od četiri do šest mjeseci.

Najlakši i najjeftiniji put do državljanstva je putem porijekla

Amerikanci čija porodična stabla imaju korijene u drugim zemljama “stiču državljanstvo po porijeklu u Kanadi i Evropi”, rekao je Major za Forbes, napominjući da njegova firma uvijek savjetuje da se prvo istraži ta opcija.

Broj Amerikanaca koji traže irsko državljanstvo po porijeklu – opcija za ljude čiji su roditelji ili bake i djedovi irski – porastao je prošle godine za 63 posto.

Nakon što je Kanada ukinula generacijska ograničenja za one koji traže dvojno državljanstvo, navodno je više Amerikanaca podnijelo zahtjev za kanadsko državljanstvo nego iz sljedećih devet zemalja porijekla zajedno.

U međuvremenu: Trumpova zlatna karta se pokazala kao neuspjeh

Ubrzo nakon što je predsjednik Trump započeo svoj drugi mandat, njegova administracija je počela promovirati Trumpovu Zlatnu karticu, novu vizu koja bogatim strancima obećava brz put do boravka u SAD-u, uz olakšicu za izbjegavanje plaćanja američkih poreza na dohodak iz inostranstva.

Kada je program najavljen, predsjednik Trump se pohvalio da će zemlja prodati milion viza Trump Gold Card po cijeni od 5 miliona dolara.

Nekoliko sedmica kasnije, ministar trgovine Howard Lutnick tvrdio je da je prodao 1.000 tih viza u jednom danu tokom posjete Bliskom istoku.

Ali ubrzo je postalo jasno da je Trumpova administracija znatno precijenila tržište.

„Krug globalnih ultrabogatih pojedinaca koji mogu – i žele – direktno platiti pet miliona dolara relativno je mali, posebno u poređenju s alternativama stanovanja putem investicija, koje se zasnivaju na ulaganju, a ne donaciji“, rekli su tada za Forbes iz Henley & Partners.

Do septembra, američka vlada je smanjila cijenu Trumpove zlatne karte za 80 posto, na milion dolara, i ukinula poreski kredit.

U februaru je glasnogovornik Bijele kuće izjavio za Wall Street Journal da politika Trumpove administracije privlači “bezbroj ultrabogatih stranaca” koji “plaćaju milion dolara za zlatnu kartu za naseljavanje u Sjedinjenim Državama”.

Ali dva mjeseca kasnije, odobrena je samo jedna viza za Zlatnu karticu.

„Smanjenje cijene na milion dolara bilo je ogromno, ali i dalje ne funkcioniše“, rekao je Katz za Forbes.

