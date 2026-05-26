Rekordna vanjska aktiva nije spasila Japan: Zemlja izgubila drugu poziciju u korist Kine

Japan je pao na treće mjesto među najvećim svjetskim neto kreditorima, iza Kine i Njemačke, uprkos tome što su njihove neto vanjske aktive dostigle rekordni nivo u 2025. godini, pokazali su podaci japanskog Ministarstva finansija.

Ukupna neto vanjska aktiva japanske vlade, kompanija i građana porasla je za 4,4 posto u odnosu na prethodnu godinu i dostigla 561,75 biliona jena, odnosno oko 3 biliona eura.

Japanska neto vanjska imovina

Riječ je o osmoj uzastopnoj godini rasta japanske neto vanjske imovine, koju su podstakle snažne investicije japanskih kompanija u inostranstvu, akvizicije i spajanja, kao i rast vrijednosti stranih hartija od vrijednosti koje posjeduju japanski investitori.

Ipak, rast japanske aktive nije bio dovoljan da zemlja zadrži poziciju drugog najvećeg svjetskog kreditora. Nakon što je prošle godine prvi put u 34 godine izgubio vodeću poziciju od Njemačke, Japan je sada prepustio i drugo mjesto Kini.

Prema podacima zasnovanim na statistikama Međunarodnog monetarnog fonda, Njemačka je ostala najveći svjetski neto kreditor sa 675,5 biliona jena neto vanjske aktive, odnosno oko 3,6 biliona eura, dok je Kina zauzela drugo mjesto sa 636,3 biliona jena, odnosno 3.43 biliona eura.

Kina i Njemačka nastavile su jačati svoje međunarodne finansijske pozicije zahvaljujući kontinuiranim trgovinskim suficitima, dok je Japan bio suočen sa snažnim rastom vanjskih obaveza koje su ograničile ukupni napredak zemlje.

Nerezidentni investitori

Japansko Ministarstvo finansija navelo je da je rast obaveza povezan sa snažnim performansama japanskog tržišta dionica, što je dovelo do povećanja vrijednosti japanskih hartija od vrijednosti koje drže strani investitori.

Vrijednost japanskih vrijednosnih papira u vlasništvu nerezidentnih investitora povećana je za 62,2 biliona jena odnosno oko 334 milijarde eura, dodatno povećavajući vanjske obaveze zemlje.

Pad Japana na treće mjesto predstavlja novi signal promjene globalne ekonomske ravnoteže u korist Kine, čiji međunarodni finansijski utjecaj nastavlja rasti paralelno sa širenjem izvoza i trgovinskih suficita.

Iako Japan i dalje bilježi rekordne nivoe vanjske aktive, podaci pokazuju da rast domaćih tržišta i veća izloženost stranom kapitalu postaju faktor koji smanjuje ukupnu neto međunarodnu finansijsku poziciju države.