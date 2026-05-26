Sarajevo je najpovoljnija evropska destinacija za kratki odmor ove godine

Kada planiraju kratke odmore, značajan broj turista obično gleda cijenu avionske karte. Međutim, nije samo karta ono što se uzima u obzir kada se gledaju ukupni troškvi odmora. Novo istraživanje Post Office Travel Money-a otkriva da se prava uštednja krije u tome koliko potrošite kada stignete na destinaciju.

Hrana, piće, prijevoz, smještaj i aktivnosti mogu “progutati” budžet i na najkraćem putovanju, bez obzira koliko je let bio jeftin.

Post Office Travel Money svake godine mjeri i upoređuje realne troškove boravka u evropskim gradovima. Njihov Barometar troškova gradova ne gleda cijene letova već šta turisti troše nakon što stignu na odredište.

Troškovi za dvije osobe

Za ovu 2026. godinu, u svom istraživanju fokusirali su se na troškove za dvije osobe u 50 gradova analizirajući 12 svakodnevnih stavki koje konzumiraju turisti. I kako navode ove godine su proveli svoje najveće istraživanje.

Prema rezultatima Sarajevo je najjeftinija evropska destinacija za kratki odmor ove godine. U glavnom gradu BiH za 12 analiziranih stavki (kafa, pivo, Coca Cola, čaša vina, večera, povratak na aerodrom gradskim prijevozom, 48-satna karta za prevoz, City-bus tura, posjeta vrhunskim turističkim znamenitostima, posjeta muzeju i umjetničkoj galeriji), dvoje turista će za dvije noći (vikend odmor) potrošiti 287 eura (248 funti).

U Bukureštu, koji je drugi na listi, 12 stavki iz barometra košta 258 funti, a u Tirani 263 funte. Beograd je četvrti na listi najjeftinijih evropskih destinacija za kratki odmor sa troškom od 265 funti, prati ga Trenčin, Slovačka (272 funte), Riga Latvia 278 funti, Lille, Francuska (289 funti), Vilnius, Litvanija je osmi na listi sa troškom od 289 funti, deveti je Strasbourg, još jedan francuski grad sa 319 funti, a u top deset je i Podgorica (332 funte).

Najbolji omjer cijene i kvalitete

„Sarajevo ove godine prvi put predvodi naš barometar. I savršena je destinacija ako tražite bogatu kulturu, historiju i gastronomiju bez visokih cijena. Možete pješice istraživati manje kvartove ili posjetiti muzeje i pijace. A jesti vani možete redovno, bez osjećaja da previše trošite. Niske ukupne cijene u Sarajevu rezultat su pristupačnog smještaja, jeftinog javnog prijevoza i sadržaja koji vrijede svaki potrošeni novac; što Sarajevo čini gradskim odmorom s najboljim omjerom cijene i kvalitete u Evropi za 2026. godinu“, navodi Post Office Travel Money u svojoj analizi.