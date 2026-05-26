Ferrari predstavio prvi potpuno električni automobil vrijedan 550.000 eura

Ferrari predstavio je svoj prvi potpuno električni automobil, ulazeći u jedan od najrizičnijih perioda transformacije u historiji kompanije, dok konkurenti poput Porschea i Lamborghinija usporavaju svoje planove vezane za električna vozila zbog slabe potražnje na tržištu.

Novi model nazvan Luce, što na italijanskom znači “svjetlost”, premijerno je u ponedjeljak prikazan u Rimu pred više od 200 novinara, a izvršni direktor kompanije Benedetto Vigna izjavio je da je riječ o projektu na kojem se radilo pet godina.

Ferrari Luce razvijen je uz pomoć bivšeg glavnog dizajnera kompanije Apple Jony Ive i njegovog kreativnog kolektiva LoveFrom. Automobil predstavlja značajan odmak od tradicionalnog Ferrarijevog pristupa, budući da je riječ o prvom potpuno električnom modelu sa četvora vrata i pet sjedišta.

Kompanija ovim modelom pokušava privući bogate porodice koje traže kombinaciju luksuza, tehnologije i praktičnosti. Luce dolazi sa prtljažnikom zapremine 600 litara, luksuznim enterijerom i naprednim tehnološkim sistemima, dok će početna cijena iznositi 550.000 eura.

Prve isporuke planirane su za četvrti kvartal 2026. godine.

Ferrari cilja kinesko tržište i novu generaciju kupaca

Ferrari se ovim modelom kladi na novu generaciju kupaca odraslih uz tehnologiju i umjetnu inteligenciju, koji su manje vezani za tradicionalne Ferrarijeve V8 i V12 motore i više otvoreni prema luksuznim električnim vozilima visokih performansi.

Kompanija vjeruje da bi Luce mogao dodatno otvoriti vrata kineskom tržištu, gdje su električni automobili već dominantni, dok su veliki benzinski motori opterećeni visokim porezima.

Direktor marketinga i prodaje Ferrarija Enrico Galliera izjavio je da među postojećim kupcima postoji veliki broj onih koji traže “nešto potpuno drugačije” za različite životne situacije.

Model Luce koristi četiri električna motora, po jedan za svaki točak, čime razvija više od 1.000 konjskih snaga. Maksimalna brzina prelazi 310 kilometara na sat, dok autonomija vozila premašuje 500 kilometara.

Ferrari/via REUTERS Ferrari/via REUTERS Ferrari/via REUTERS Ferrari/via REUTERS

Ferrari je pokušao zadržati emocionalni osjećaj vožnje po kojem je poznat, pa vozilo koristi sistem koji pojačava prirodne vibracije električnog pogona kako bi zadržao prepoznatljivi “Ferrari osjećaj” tokom vožnje.

Dizajn vozila predstavlja veliki zaokret za italijanskog proizvođača. Umjesto agresivnog i sportskog izgleda karakterističnog za Ferrari, Luce ima veće proporcije, naglašene staklene površine i elegantniji pristup luksuzu.

Unutrašnjost ostaje vjerna tradicionalnom Ferrarijevom luksuzu, sa kožom, staklom i anodiziranim aluminijem, ali kompanija istovremeno izbjegava potpuno digitalni pristup kakav koriste Tesla i brojni kineski proizvođači električnih vozila.

Ferrari je zadržao više fizičkih kontrola u kabini, nastojeći spojiti modernu tehnologiju sa klasičnim osjećajem vožnje luksuznog sportskog automobila, navodi Reuters.