CNN tuži Perplexity zbog AI sadržaja i zaštite autorskih prava

Američka medijska kuća CNN pokrenula je tužbu protiv kompanije Perplexity, optužujući startup za umjetnu inteligenciju da je neovlašteno kopirao i distribuirao CNN-ov sadržaj koristeći generativne AI alate.

Tužba, podnesena saveznom sudu u New Yorku, predstavlja prvi slučaj u kojem jedna velika televizijska mreža pravno djeluje protiv AI kompanije zbog autorskih prava, dodatno pojačavajući rastući sukob između medijske industrije i tehnoloških firmi koje razvijaju chatbotove i AI platforme.

CNN tvrdi da je Perplexity koristio sadržaj mreže bez dozvole kako bi trenirao i unaprijedio svoje AI proizvode, uprkos tome što dvije strane prošle godine nisu uspjele postići dogovor o licenciranju sadržaja.

“CNN-ova tužba zastupa stav da Perplexity, čija se vrijednost procjenjuje na desetine milijardi dolara, ne može krasti od organizacija koje stvaraju originalni sadržaj koji Perplexity eksploatiše”, naveo je portparol CNN-a u saopćenju.

Mreža ističe da se kvalitetno novinarstvo oslanja na rad novinara i urednika, često u opasnim i skupim okolnostima, te da komercijalne AI kompanije moraju plaćati za korištenje tog sadržaja.

Sudski dokumenti pokazuju da je CNN pokušao postići komercijalni sporazum sa Perplexityjem, ali dvije strane nisu uspjele dogovoriti uslove saradnje. CNN tvrdi da je Perplexity nakon neuspjelih pregovora bio svjestan da nema dozvolu za korištenje sadržaja niti zaštitnih znakova televizijske mreže.

Slučaj dolazi u trenutku kada najveće svjetske medijske kompanije pokušavaju pronaći ravnotežu između saradnje sa AI sektorom i zaštite vlastitog sadržaja. Dok neke kuće pokreću tužbe zbog kršenja autorskih prava, druge potpisuju višemilionske ugovore o licenciranju sadržaja.

CNN je naveo da “aktivno prihvata mogućnosti koje donosi umjetna inteligencija” i da već ima više komercijalnih partnerstava sa tehnološkim kompanijama, uključujući ranije objavljeni sporazum sa kompanijom Meta.

Među kompanijama koje su posljednjih godina također tužile Perplexity nalaze se News Corp, The New York Times, Chicago Tribune, Encyclopedia Britannica i japanski Yomiuri Shimbun.

U međuvremenu, medijske kuće poput Gannetta, TIME-a, Le Mondea i Der Spiegela sklopile su partnerske sporazume sa Perplexityjem.

Perplexity je ranije odbacio optužbe izdavača, tvrdeći da pokušaji ograničavanja razvoja AI tehnologije predstavljaju pokušaj “monopolizacije činjenica” i da su u suprotnosti sa principima zakona o intelektualnom vlasništvu.