IBM ulaže milijarde dolara u AI sigurnost i kvantnu dominaciju

Tehnološki gigant IBM najavio je veliku investiciju vrijednu 5 milijardi dolara u novu inicijativu pod nazivom Project Lightwell. Ovaj ambiciozni projekat ima za cilj angažovanje inženjera i naprednih alata baziranih na umjetnoj inteligenciji (AI) kako bi se kompanijama omogućila bolja zaštita open source softvera, odnosno softvera otvorenog koda.

Project Lightwell teži kreiranju svojevrsne “klirinške kuće” za sigurnost open source projekata, uspostavljajući jedinstven model za upravljanje rizicima kroz cjelokupan lanac snabdijevanja softverom. Open source softver dostupan je besplatno svima na korištenje i modificiranje te pokreće tehnološke sisteme većine savremenih kompanija. Ipak, njegova široka upotreba učinila ga je primarnom metom hakera u vremenu kada AI omogućava zlonamjernim akterima da znatno lakše pronađu i iskoriste sigurnosne propuste.

IBM i njihova jedinica za hibridni oblak, Red Hat, već su testirali ovu inicijativu sa nekoliko velikih korporacija, uključujući Bank of America, JPMorgan Chase i Visa, kako bi usavršili način na koji sistem identifikuje i popravlja ranjivosti unutar složenih poslovnih softvera.

Viši potpredsjednik za softver u kompaniji IBM, Rob Thomas, izjavio je za Reuters da će usluga biti lansirana kao komercijalna ponuda u narednih 30 dana. Prema njegovim riječima, usluga će se nuditi putem pretplate, čija će cijena vjerovatno biti određena brojem paketa koje klijent koristi, pružajući kompanijama zvaničnu potvrdu klirinške kuće da je njihov otvoreni kod siguran za upotrebu u proizvodnji.

Project Lightwell će funkcionisati kao centralno čvorište gdje kompanije mogu povjerljivo prijaviti sigurnosne nedostatke, primiti testirane zakrpe i podijeliti ta rješenja sa širom zajednicom. Dizajniran je da obezbijedi softver tokom njegovog punog životnog ciklusa, od razvoja do proizvodnih okruženja, omogućavajući preduzećima da direktno integrišu provjerene sigurnosne updatee u svoje postojeće sisteme. Na ovaj način, inicijativa proširuje tradicionalni pristup Red Hata koji je osiguravao softver samo unutar sopstvenih platformi, pokrivajući sada širi ekosistem nezavisnih komponenti otvorenog koda, uključujući biblioteke i AI okvire.

Uporedo sa ovim projektom, zvanična prijava predata Komisiji za vrijednosne papire i berzu (SEC) otkriva da će IBM investirati više od 10 milijardi dolara tokom narednih pet godina. Ova finansijska sredstva usmjerit će se u istraživanje i razvoj, kapitalne izdatke, proširenje proizvodnih kapaciteta i akvizicije, s jasnim ciljem isporuke prvog masovnog kvantnog računara otpornog na greške do 2029.

Prošle sedmice, kompanije među kojima su IBM i GlobalFoundries objavile su da će Trumpova administracija preuzeti udjele u firmama za kvantno računarstvo kako bi osigurala lidersku poziciju u ovoj nadolazećoj tehnologiji. IBM je do sada implementirao više od 90 kvantnih računara, a sama tehnologija privlači ogroman interes investitora zbog potencijala da drastično ubrza kompleksne zadatke kao što su kriptografija i finansijsko modeliranje, navodi Reuters.