Pet sektora u kojima je EU kritično ovisan o Kini

Od solarnih panela do rijetkih zemnih metala i industrijskih robota, kineske kompanije su tiho postale dominantan, ponekad i jedini dobavljač, sve većem broju evropskih industrija, dok rastu strahovi od još jednog “kineskog šoka”.

Evropska zavisnost od kineske robe je toliko strukturno ukorijenjena u određenim sektorima da su kredibilne alternative gotovo nestale.

Pritisak se pojačao 2025. godine, kada je Washington uveo sveobuhvatne tarife na kinesku robu, što je izazvalo strahove da će Peking preusmjeriti višak proizvodnje na evropska tržišta po sniženim cijenama, izvještava Euronews .

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen opisala je to kao “novi kineski šok” na samitu G7 u Kanadi prošle godine, upozoravajući da Peking preplavljuje globalna tržišta subvencioniranim prekomjernim kapacitetima koje njegovi vlastiti potrošači ne mogu apsorbirati.

Prošle sedmice, komesar EU za industriju Stéphane Séjourné također je pozvao kompanije iz EU da diverzificiraju svoju bazu dobavljača dok trgovinske tenzije s Kinom eskaliraju, a Peking upućuje ponovljene prijetnje EU, dok Brisel nastoji ojačati zakonodavstvo kako bi zaštitio svoja tržišta od kineske zavisnosti.

Prema podacima Eurostata, uvoz EU iz Kine iznosio je ukupno 559,4 milijarde eura u 2025. godini, što je brojka koja se povećala za 89% od 2015. godine, generirajući trgovinski deficit od 359,8 milijardi eura. Samo u 2025. godini, izvoz EU u Kinu pao je za 6,5%, dok je uvoz porastao za 6,4%.

Kina je, s velikom razlikom, najveći pojedinačni izvor uvoza u EU i glavni dobavljač zavisnih proizvoda, izvozeći 47% te kategorije u blok i otprilike polovinu ukupne vrijednosti uvoza, što predstavlja oko 206 milijardi eura od 404 milijarde eura.

Zavisni proizvodi odnose se na dijelove i sirovine potrebne za izradu konačnog proizvoda. Na primjer, potražnja za baterijom pametnog telefona zavisi od broja gotovih pametnih telefona koje kompanija planira proizvesti.

SAD su drugi najveći dobavljač zavisnih proizvoda EU, ali čine manje od 10% kategorije i samo 11% ukupne vrijednosti uvoza, prema najnovijoj analizi Centra za istraživanje ekonomske politike (CEPR) objavljenoj ovog mjeseca.

Uzeti zajedno s drugim podacima koji ukazuju na širu stratešku zavisnost, pojavljuje se pet sektora u kojima je izloženost EU Pekingu strukturna: solarna energija, kritične sirovine, industrijska robotika, hemikalije, kao i tekstil i proizvodi od drveta.

Euronews je sastavio pregled nekih od razloga za izuzetnu ovisnost EU o Kini u svakom od ovih sektora.

Shutterstock

Zelena tranzicija, napravljena u Kini

Od svih zavisnosti EU od Pekinga, ona koja je najdublje zakopana u njenoj zelenoj agendi vjerovatno je najznačajnija.

Prema podacima Eurostata, Kina je činila 98% ukupnog uvoza solarnih panela u EU u 2024. godini. Ukupna vrijednost ovog uvoza pala je sa 19,7 milijardi eura u 2023. na 10,9 milijardi eura u 2024. godini, ne zbog pada obima, već zbog pada kineskih cijena.

Potpuni podaci o uvozu solarnih panela prošle godine još nisu objavljeni.

Izvještaj koji je ove godine objavio istraživački centar Loom također je otkrio da će Kina 2025. godine snabdijevati 88% uvoza litijum-jonskih baterija za električna vozila u EU, u odnosu na 75% u 2019. godini.

Istraživački odjel Evropskog parlamenta otkrio je da EU nabavlja 98% svojih rijetkih zemnih magneta iz Kine, uključujući materijale neophodne za motore električnih vozila, vjetroturbine i odbrambene sisteme.

Podaci Evropske komisije također pokazuju da se EU oslanja na Peking za 97% svog magnezija. Taj mineral je ključan za baterije sljedeće generacije koje su alternativa litijum-jonskim tehnologijama, a koristi se i za skladištenje vodonika i laganu obnovljivu infrastrukturu.

Zbog ove ogromne zavisnosti od jedne zemlje, Evropska komisija je stavila ovu zemlju na listu kritičnih sirovina bloka kako bi ubrzala domaće inicijative za ekstrakciju, preradu i recikliranje.

Konačno, kineske kompanije kontrolišu preko 80% globalnih kapaciteta proizvodnje solarnih fotonaponskih panela, prema izvještaju Geopolitical Intelligencea.

Ukratko, evropska zelena tranzicija počiva na temeljima koje ona ne kontroliše.

Brzi porast broja robota

Industrijska robotika priča priču ne samo o zavisnosti već i o ubrzanom pomjeranju.

Između početka 2025. i početka 2026. godine, uvoz industrijskih robota iz Kine u EU porastao je za 315%, a prosječne cijene pale su za 29%, prema podacima koje je objavila radna grupa za nadzor uvoza Evropske komisije.

Kineska dominacija u ovom sektoru nije slučajna.

Njegova industrijska strategija „Proizvedeno u Kini 2025“, podržana državnim subvencijama, jeftinim kreditima i poreskim olakšicama, pomogla je rastu sektora napredne robotike u zemlji.

Prekomjerna domaća proizvodnja podstakla je kineske proizvođače na agresivan izvoz, po cijenama kojima evropski konkurenti ne mogu parirati.

Prema podacima Međunarodne federacije za robotiku, Kina sada proizvodi više industrijskih robota nego Njemačka, Južna Koreja, Japan i SAD zajedno.

Hemikalije, tekstil i drvo

U martu 2025. godine, Komisija je pokrenula posebno praćenje specifičnih hemikalija na bazi etilena i amonijaka, navodeći kao razlog prekomjerne kapacitete u Kini i nagli porast njihovog tržišnog udjela u EU.

Odjeća i obuća iz Kine i dalje predstavljaju značajan dio inozemne ponude EU, čak i ako se dio proizvodnje preusmjerio na jeftinije konkurente iz jugoistočne Azije, poput Vijetnama.

Prema podacima Eurostata, Kina uvozi otprilike 30% do 35% odjeće i obuće iz inostranstva u Evropsku uniju.

Drvni proizvodi postali su novo žarište jer se uvoz sastavljenog parketa iz Kine povećao više od deset puta u jednoj godini, a cijene su pale za 77%, što je navelo Komisiju da u julu 2025. uvede carine između 21,3% i 36,1% kako bi zaštitila industriju koja zapošljava više od 10.000 ljudi i vrijedi 1,3 milijarde eura.

Dekorativni papir je uslijedio u augustu 2025. godine, kada su primijenjene carine između 26,4% i 26,9% kako bi se zaštitilo više od 2.000 evropskih radnih mjesta.

U svih pet sektora, odgovor Komisije bio je uglavnom reaktivan, primjenjujući carine nakon što je šteta već nastala.

Dublje pitanje je hoće li Evropa zadržati industrijske kapacitete i političku volju da izgradi istinske alternative prije nego što njena zavisnost postane nepovratna i poluga koju Peking može slobodno koristiti.

Please enable JavaScript

