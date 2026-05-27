Moguća koncesija aerodroma u Sarajevu otvara veliko pitanje: “Nijedan model razvoja ne treba unaprijed odbacivati”

Mogućnost davanja koncesije nad Međunarodnim aerodromom Sarajevo ponovo je otvorila raspravu o budućnosti najvećeg bh. aerodroma, nakon što je vršilac dužnosti direktora Dino Selimović poručio da nijedan model razvoja ne treba unaprijed odbacivati.

Naime, američka kompanija koja radi na izgradnji Južne interkonkecije u FBiH navodno je zainteresirana i za aerodrome u Sarajevu i Mostaru.

U razgovoru za Forbes BiH, Selimović je istakao kako o konkretnim pregovorima nije bilo riječi, ali da država mora razmatrati različite modele finansiranja budućeg razvoja aerodroma.

„Koncesija je jedan od modela u kojem država može javno dobro dati na upravljanje privatnoj kompaniji ukoliko procijeni da će to donijeti bolji rezultat i korist za državu. Međutim, postoje i drugi modeli, poput javno-privatnog partnerstva ili zajedničkih ulaganja“, rekao je Selimović.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada Aerodrom Sarajevo bilježi rekordne rezultate i rast broja putnika, ali istovremeno ulazi u fazu koja zahtijeva velika infrastrukturna ulaganja.

Proširenje piste i povećanje kapaciteta

Prema riječima Selimovića, aerodrom će u narednim godinama morati investirati u proširenje piste, povećanje terminalnih kapaciteta i dodatnu modernizaciju infrastrukture kako bi mogao pratiti rast aviosaobraćaja.

„Aerodrom će sigurno imati potrebu za dodatnim ulaganjima, proširenjem piste i povećanjem kapaciteta. Na vlasniku, odnosno Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, jeste da odluči na koji način će se taj razvoj finansirati“, naglasio je Selimović.

Aerodrom Sarajevo trenutno povezuje glavni grad Bosne i Hercegovine sa više od 40 destinacija širom Evrope i svijeta, dok je prošla godina završena sa rekordnih 2,2 miliona putnika.

REUTERS/Pierre Albouy

Rekordan rast i interes aviokompanija

Selimović tvrdi da je Sarajevo danas jedna od najbrže rastućih regionalnih aviodesitinacija zahvaljujući novim linijama prema Parizu, Berlinu i Ankari, kao i programima subvencija i podrške aviokompanijama.

„Ovog ljeta iz Sarajeva možemo letjeti na više od četrdeset destinacija širom Evrope i svijeta. Prošla godina bila je rekordna, sa više od dva miliona i dvije stotine hiljada opsluženih putnika“, rekao je.

Dodao je i da se vode pregovori sa novim aviokompanijama iz Evrope, Sjeverne Amerike, Azije i Sjeverne Afrike, ali bez otkrivanja detalja zbog konkurencije.

Koncesija kao regionalni trend

Tema koncesije aerodroma posljednjih godina postala je česta u regionu jugoistočne Evrope, gdje su pojedini aerodromi kroz privatna partnerstva dobili značajne investicije i ubrzali razvoj infrastrukture.

Ipak, pitanje eventualne koncesije sarajevskog aerodroma moglo bi izazvati ozbiljne političke i ekonomske debate, posebno zbog činjenice da je riječ o jednom od najvažnijih javnih i strateških resursa Bosne i Hercegovine.

