Ko su najplaćeniji sportisti svijeta mlađi od 25 godina u 2026.

Kasni pokušaj Manchester City da ove sezone osvoji naslov prvaka Premier League nije uspio. Ipak, uprkos razočaravajućem drugom mjestu, najveća zvijezda tima osvojila je vlastitu titulu.

Sa procijenjenom zaradom od 80 miliona dolara u posljednjih dvanaest mjeseci, koja uključuje ugovor sa Manchester Cityjem, sponzorstva, nastupe i prodaju memorabilija, Erling Haaland postao je najplaćeniji sportista na svijetu među onima koji imaju 25 godina ili manje.

To je samo još jedno u nizu velikih dostignuća za 25-godišnjeg Norvežanina, koji je zauzeo i 19. mjesto na Forbesovoj listi najplaćenijih sportista svijeta za 2026. godinu. U septembru je Haaland postao najbrži igrač koji je postigao 50 golova u UEFA Champions League, stigavši do tog učinka već u svojoj 49. utakmici u takmičenju. Tri mjeseca kasnije oborio je rekord Premier lige postigavši svoj 100. ligaški pogodak u samo 111 nastupa. Ovog ljeta predvodit će reprezentaciju Norveške na Svjetskom prvenstvu, gdje će ta zemlja prvi put nastupiti još od 1998. godine, dvije godine prije nego što je Haaland rođen.

Haaland nije jedini mladi sportista koji dominira i na terenu i van njega. Još pet zvijezda mlađih od 25 godina našlo se među 50 najplaćenijih sportista svijeta. To su fudbalski as Vinícius Júnior, NBA zvijezde Anthony Edwards i Cade Cunningham te teniski rivali Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Zajedno su u proteklih godinu dana zaradili procijenjenih 384 miliona dolara prije poreza i provizija agentima. Od toga je 239 miliona stiglo kroz plate, bonuse i nagrade, dok je 145 miliona došlo od sponzorstava i poslovnih projekata.

Cunningham, Alcaraz i Sinner prvi put su se našli na ovoj listi, čime je prosječna starost 50 najplaćenijih sportista pala na 30 godina. Prošle godine prosjek je bio 31, a 2023. čak 33 godine. Po prvi put od 2017. godine među 50 najplaćenijih ima više sportista u dvadesetim godinama nego onih starijih od 30.

Ovaj trend posebno je zanimljiv jer se suprotstavlja sistemima plata u glavnim sjevernoameričkim sportskim ligama, gdje mladi igrači godinama čekaju priliku za velike ugovore. U MLB ligi, na primjer, igrači uglavnom moraju provesti šest godina u najjačem rangu takmičenja prije nego što steknu pravo na slobodno tržište. Zbog toga većina njih ne može ni sanjati ulazak među 50 najplaćenijih sportista svijeta prije 26. godine.

Reuters/Jason Cairnduff

1. Erling Haaland – 80 miliona dolara

Sport: Fudbal

Dob: 25

Država: Norveška

Zarada na terenu: 60 miliona dolara

Zarada van terena: 20 miliona dolara

Erling Haaland je među najplaćenijim sportistima svijeta otkako je 2022. godine iz Borussia Dortmund prešao u Manchester City. Dodatni skok zarade donio mu je novi ugovor potpisan u januaru 2025. godine, koji ga veže za engleski klub do 2034.

Među njegovim sponzorima nalaze se Breitling, Dolce & Gabbana i Nike. Ipak, izazvao je kontroverze kada je postao zaštitno lice kampanje pivskog brenda Budweiser za Svjetsko prvenstvo, jer je reklamiranje alkohola zabranjeno u Norveškoj.

Haaland je pokazao i humaniju stranu. Nakon poraza od norveškog kluba Bodø/Glimt u Ligi prvaka, zajedno sa saigračima kapitenima odlučio je refundirati troškove ulaznica za gotovo 400 navijača koji su putovali na utakmicu.

2. Anthony Edwards – 69 miliona dolara

Sport: Košarka

Dob: 24

Država: SAD

Zarada na terenu: 46 miliona dolara

Zarada van terena: 23 miliona dolara

Nakon prvog nastupa na NBA All Star utakmici 2023. godine, Anthony Edwards dobio je od Minnesota Timberwolves petogodišnji ugovor vrijedan oko 244 miliona dolara.

Edwards je nastavio briljirati i postao MVP All Star utakmice u februaru. Međutim, pažnju je privukao i van košarke kada je objavio rap album na kojem su sarađivali Big Sean, Pusha T, Quavo i Wale.

Njegova dokumentarna serija Serious Business na Amazon platformi Prime Video prikazala je i duel u stonom tenisu protiv olimpijke Lily Zhang. Edwards sarađuje sa brojnim brendovima, među kojima su Adidas, Prada i Sprite.

3. Carlos Alcaraz – 61,5 miliona dolara

Sport: Tenis

Dob: 23

Država: Španija

Zarada na terenu: 23,5 miliona dolara

Zarada van terena: 38 miliona dolara

Carlos Alcaraz najmlađi je sportista na ovogodišnjoj listi. Već se nalazi na četvrtom mjestu ATP liste po ukupnoj zaradi od turnira, sa gotovo 65 miliona dolara osvojenih nagrada.

U posljednjih godinu dana osvojio je French Open, US Open i Australian Open, čime je postao prvi teniser koji je kompletirao Grand Slam karijere prije 23. rođendana.

Njegovo rivalstvo sa Jannik Sinner mnogi već porede sa erom koju su obilježili Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Djokovic.

Alcaraz trenutno pauzira zbog povrede zgloba, ali nastavlja širiti listu partnera među kojima su Evian, Infosys i YoPRO. Egzibicioni nastupi donose mu i do dva miliona dolara po događaju.

4. Vinícius Júnior – 60 miliona dolara

Sport: Fudbal

Dob: 25

Država: Brazil

Zarada na terenu: 40 miliona dolara

Zarada van terena: 20 miliona dolara

Vinícius Júnior ima unosne ugovore sa brendovima kao što su Hugo Boss, Rexona i Will Bank.

Na terenu je briljirao osvojivši FIFA nagradu za najboljeg igrača 2024. godine. U posljednjih pet sezona bio je vodeći igrač španske La Liga po ukupnom broju golova i asistencija.

Ipak, loši rezultati Real Madrid ove godine doveli su do kritika na njegov račun. Kako mu ugovor ističe naredne godine, pojavile su se špekulacije o mogućem odlasku iz kluba. Predsjednik Reala Florentino Pérez izjavio je da nema razloga za žurbu i da klub ima dovoljno vremena za pregovore.

5. Cade Cunningham – 58,6 miliona dolara

Sport: Košarka

Dob: 24

Država: SAD

Zarada na terenu: 46,6 miliona dolara

Zarada van terena: 12 miliona dolara

U prvoj sezoni petogodišnjeg ugovora vrijednog 269 miliona dolara, Cade Cunningham odveo je Detroit Pistons do najboljeg učinka u Istočnoj konferenciji.

Iako zbog kolapsa pluća nije odigrao dovoljan broj utakmica prema standardnim pravilima NBA lige, liga i sindikat igrača odlučili su ga ipak uključiti u glasanje za MVP nagradu zbog izuzetnih okolnosti.

Van terena Cunningham sarađuje sa više od deset velikih kompanija, uključujući Ford Motor Company, Impossible Foods i State Farm. U februaru je objavio i da je kupio manjinski udio u baseball klubu Texas Rangers.

6. Jannik Sinner – 54,6 miliona dolara

Sport: Tenis

Dob: 24

Država: Italija

Zarada na terenu: 22,6 miliona dolara

Zarada van terena: 32 miliona dolara

Jannik Sinner ima tri Grand Slam titule manje od Alcaraza, ali trenutno zauzima prvo mjesto ATP liste. Nedavno je postao tek drugi teniser nakon Novak Djokovic koji je kompletirao takozvani Golden Masters, osvojivši svih devet ATP Masters 1000 turnira.

Sinner trenutno ima niz od 29 pobjeda i važi za glavnog favorita na predstojećem French Openu, posebno nakon što će povrijeđeni Alcaraz propustiti turnir.

U oktobru je osvojio šest miliona dolara na egzibicionom turniru Six Kings Slam u Rijadu, a među njegovim novim partnerima nalaze se Allianz i Explora Journeys.

Poput Alcaraza, Sinner je posljednjih mjeseci otvoreno govorio o potrebi da organizatori Grand Slam turnira teniserima isplaćuju veći dio prihoda.

„Dajemo mnogo više nego što dobijamo zauzvrat. To nije pitanje samo vrhunskih igrača, već svih nas koji se bavimo tenisom“, poručio je Sinner.

Brett Night, asistent urednika Forbesa uz dodatno izvještavanje Hanka Tuckera

The World’s Highest-Paid Athletes 25 And Under For 2026

Please enable JavaScript

