Rat na Bliskom istoku: Jedna aviokompanija otkazala ljetnu sezonu i letove za BiH

Rat i nestabilnost na Bliskom istoku već ozbiljno utiču na globalni aviosaobraćaj, a posljedice osjećaju i u Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje upozoravaju da rast cijena kerozina i operativnih troškova može dovesti do smanjenja broja letova i skupljih aviokarata.

Vršilac dužnosti direktora aerodroma Dino Selimović izjavio je za Forbes BiH da aviokompanije širom svijeta već koriguju svoje planove zbog naglog rasta troškova goriva.

„Cijena kerozina značajno utiče na troškove poslovanja i na cijene aviokarata. Već imamo određene najave da bi pojedine kompanije mogle smanjiti broj letova“, upozorio je Selimović.

Qatar Airways odustao od ljetne sezone

Jedna od prvih konkretnih posljedica geopolitičke krize jeste odluka Qatar Airways da tokom ove ljetne sezone ne saobraća prema Sarajevu.

„Qatar Airways nas je zbog situacije na Bliskom istoku već službeno obavijestio da neće letjeti za Sarajevo tokom ove ljetne sezone“, potvrdio je Selimović.

Odlazak jedne od najvažnijih bliskoistočnih aviokompanija mogao bi imati direktan utjecaj na turistički promet iz Zaljeva, posebno tokom ljetnih mjeseci kada Sarajevo bilježi povećan broj gostiju iz Katara, Saudijske Arabije, Omana i Bahreina.

Više cijene karata i mogući pad broja letova

Globalni poremećaji na tržištu energenata već su doveli do rasta cijena avionskog goriva, što aviokompanijama predstavlja jedan od najvećih operativnih troškova.

Analitičari upozoravaju da bi nastavak sukoba na Bliskom istoku mogao izazvati dodatni rast cijena aviokarata, smanjenje frekvencija letova i opreznije planiranje novih ruta.

Uprkos tome, iz Aerodroma Sarajevo poručuju da trenutno nema problema sa snabdijevanjem gorivom i kerozinom.

„Pregovaramo sa drugim aviokompanijama kako bismo amortizovali eventualne negativne rizike. Situacija jeste ozbiljna, ali trenutno nemamo problema sa snabdijevanjem gorivom i kerozinom“, rekao je Selimović.

REUTERS/Jana Rodenbusch

Sarajevo pokušava zadržati rast

Iako globalna kriza prijeti aviosaobraćaju, Aerodrom Sarajevo i dalje nastavlja pregovore o novim destinacijama i dolasku dodatnih aviokompanija.

Selimović tvrdi da Sarajevo trenutno ima snažnu poziciju na regionalnom tržištu zahvaljujući rastu turizma i podršci institucija Federacije BiH i Kantona Sarajevo.

„Pregovori su u toku i ne bismo željeli ostavljati prostor konkurenciji. Naš tim intenzivno radi na otvaranju novih direktnih aviolinija“, rekao je.

Aerodrom Sarajevo ovog ljeta povezan je sa više od 40 destinacija širom Evrope i svijeta, a uprava očekuje da bi i 2026. godina mogla ostati među najuspješnijim uprkos globalnim izazovima.

