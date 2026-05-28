Švicarska je izgubila titulu finansijskog utočišta bogatih, novac sele na drugu lokaciju

Hong Kong je pretekao Švicarsku i prvi put u historiji postao najveći svjetski centar za upravljanje imovinom bogatih klijenata iz inostranstva, a taj trend se vjerovatno neće uskoro promijeniti, jer azijski finansijski centri rastu brže od tradicionalnog evropskog utočišta za bogate, objavila je danas Boston Consulting Group (BCG).

Prema BCG-ovom Izvještaju o globalnom bogatstvu za 2026. godinu, bogatstvo iz Kine i snažan procvat inicijalnih javnih ponuda (IPO) u 2025. godini pomogli su Hong Kongu da dostigne 2,95 biliona dolara bogatstva od strane bogatih klijenata iz inostranstva, čime je tijesno pretekao Švicarsku, koja upravlja sa 2,94 biliona dolara.

Veća koncentracija bogatstva

„Hong Kong sve više potvrđuje svoju ulogu glavnog finansijskog mosta Kine prema globalnim tržištima, iako ga upravo ta veza čini veoma ovisnim o ekonomskim i regulatornim dešavanjima u kontinentalnoj Kini“, navode autori izvještaja.

Globalno prekogranično bogatstvo poraslo je prošle godine za 8,4 posto na ukupno 15,7 biliona dolara, potaknuto snažnim tržištima i rastućom potražnjom za geografskom diverzifikacijom imovine. Većina tog kapitala slila se u deset najvećih svjetskih finansijskih centara, što je dodatno povećalo koncentraciju bogatstva, prema podacima BCG-a.

Očekuje se da će i Hong Kong i Singapur nastaviti snažno rasti kao centri za međunarodno upravljanje bogatstvom, po stopi od oko devet posto godišnje do 2030. godine. Poređenja radi, Švicarska bi trebala rasti prosječnom stopom od šest posto godišnje u istom periodu.

Uprkos sporijem rastu, Švicarska bi dugoročno mogla imati prednost zbog veće geografske diversifikacije klijenata, jer privlači bogate pojedince iz cijelog svijeta, dok su azijski centri u velikoj mjeri ovisni o kineskom tržištu.

Blizina postaje ključna

„Geopolitička neizvjesnost potvrđuje ulogu Švicarske kao ključnog globalnog finansijskog utočišta koje privlači kapital iz nestabilnijih regija poput Bliskog istoka“, navodi BCG.

Bankari i finansijski savjetnici rekli su za Reuters da su bogati klijenti posljednjih mjeseci sve više premještali imovinu iz zemalja Perzijskog zaljeva u Švicarsku zbog trenutnih sukoba i političkih tenzija.

„Ono što je danas ključno jeste blizina“, rekao je Michael Kahlich, jedan od autora BCG izvještaja.

Prema njegovim riječima, globalno se sve jasnije ističu dva velika finansijska pola: Hong Kong i Singapur za Aziju, te Švicarska, Velika Britanija i SAD za zapadna tržišta. Kako blizina klijentima postaje sve važnija, i same švicarske banke posljednjih godina agresivno šire svoje poslovanje u Aziji.

„UBS je danas broj jedan u upravljanju imovinom i u Singapuru i u Hong Kongu“, rekao je Kahlich.

