Zašto među 50 najplaćenijih sportista ni ove godine nema nijedne žene

Nova ulaganja su posljednjih godina ostvarila bolje rezultate od ženskih sportskih timova. Pedeset godina nakon što je vlasnik Las Vegas Raidersa, Mark Davis, kupio Aces za 2 miliona dolara, aktuelne prvakinje WNBA lige danas se procjenjuju na 420 miliona dolara, a svi timovi lige vrijede najmanje 250 miliona dolara. U međuvremenu, timovi NWSL-a sada u prosjeku vrijede 200 miliona dolara, samo četiri godine nakon što se kupovina Washington Spirita od strane poduzetnice iz zdravstvenog sektora Michele Kang, za tada rekordnih 35 miliona dolara, smatrala pretjerano skupom.

Ti pomaci postepeno se prenose i s vlasništva na teren. WNBA je, primjerice, ove sezone više nego učetverostručila ograničenje plata, koje prema novom kolektivnom ugovoru iznosi 7 miliona dolara, u odnosu na 1,5 miliona dolara iz 2025. godine.

Ipak, i dalje postoji velika razlika između sportistkinja s najvećim zaradama i njihovih muških kolega.

Treću godinu zaredom nijedna žena nije među 50 najplaćenijih sportista na svijetu. Najbolje rangirani teniser, Jannik Sinner, postavio je prag liste na 54,6 miliona dolara prihoda u posljednjih 12 mjeseci. S druge strane, teniserka Coco Gauff predvodila je najnoviju Forbesovu listu najplaćenijih sportistkinja svijeta sa procijenjenom zaradom od 33 miliona dolara u 2025. godini. Od toga je 8 miliona dolara ostvarila kroz nagradne fondove, a 25 miliona dolara van terena, kroz sponzorstva, nastupe, egzibicije i druge poslovne aktivnosti.

Posljednja žena koja se našla među 50 najplaćenijih sportista ukupno bila je Serena Williams, čiji je procijenjeni prihod od 45,3 miliona dolara u 2023. gotovo u potpunosti dolazio od marketinških ugovora i saradnji s brendovima tokom njenog povlačenja iz sporta. Samo još tri žene, sve teniske zvijezde, uspjele su se plasirati među 50 najboljih od 2012. godine, Maria Sharapova, Li Na i Naomi Osaka. Upravo Osaka i dalje drži rekord zarade među sportistkinjama, sa 60 miliona dolara u 2021. godini. Nakon pauza u karijeri zbog mentalnog zdravlja i rođenja kćerke 2023. godine, Osaka je prošle godine zaradila procijenjenih 12,5 miliona dolara, što ju je svrstalo na osmo mjesto među sportistkinjama.

Tenis je dugo bio predvodnik borbe za jednake plate u sportu. Sva četiri Grand Slam turnira isplaćuju jednake nagradne fondove muškarcima i ženama još otkako je Wimbledon 2007. godine konačno uveo ravnopravnost, uprkos određenim razlikama na manjim turnirima. Zato ne čudi što je upravo tenis dao polovinu od 20 najplaćenijih sportistkinja prošle godine. Istovremeno, među 50 najplaćenijih sportista svijeta nalaze se samo dvojica tenisera, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz.

Razlika u zaradama još je izraženija u timskim sportovima. Tako je najplaćeniji NBA igrač ove godine, LeBron James, zaradio procijenjenih 137,8 miliona dolara tokom posljednjih 12 mjeseci, kroz ugovor i poslovne aktivnosti, što je čak 11 puta više od procijenjenih 12,1 milion dolara koje je Caitlin Clark, najplaćenija košarkašica, zaradila u 2025. godini. Razlika je još veća kada se uporede same plate, Clark je prošle sezone zaradila oko 78.000 dolara, odnosno 529.000 dolara ove godine, dok James u sezoni 2025/2026 zarađuje 52,6 miliona dolara.

U fudbalu, procijenjenih 235 miliona dolara koje Cristiano Ronaldo zarađuje u saudijskoj Pro ligi, čime je njegov ukupni prihod u posljednjih 12 mjeseci dostigao rekordnih 300 miliona dolara, nema ni približan ekvivalent u ženskom sportu. Produženje ugovora Trinity Rodman sa Spiritom, koje je potpisano u januaru, navodno joj donosi oko 2 miliona dolara godišnje, a za taj ugovor čak su morala biti izmijenjena pravila NWSL-a.

Razlika između muških i ženskih plata u velikoj mjeri zavisi od prihoda koje lige ostvaruju. WNBA godišnje u prosjeku zarađuje 281 milion dolara od svojih 11 godišnjih nacionalnih ugovora o medijskim pravima, što predstavlja ogroman rast u odnosu na prethodni prosjek od 43 miliona dolara. Timovi su prošle sezone, prema procjenama Forbesa, ostvarili prosječan prihod od 33 miliona dolara, što je rast od 76 posto u odnosu na godinu ranije. Zahvaljujući tom rastu i kolektivnom ugovoru potpisanom u martu, koji igračicama garantuje oko 20 posto bruto prihoda lige, maksimalne plate porasle su na 1,4 miliona dolara ove sezone, u odnosu na oko 249.000 dolara prošle godine.

Ipak, NBA djeluje u potpuno drugačijoj finansijskoj dimenziji. Liga godišnje ostvaruje gotovo 7 milijardi dolara od medijskih prava, dok su franšize u sezoni 2024/2025 u prosjeku ostvarivale 417 miliona dolara prihoda. Kolektivni ugovor NBA lige igračima garantuje oko 50 posto svih prihoda povezanih s košarkom. Ove sezone maksimalne plate u NBA ligi počinjale su od oko 54 miliona dolara za veterane, a dosegle su čak 59,6 miliona dolara za Stephena Curryja iz Golden State Warriorsa, zahvaljujući pravilima o produženju ugovora prilagođenim igračima. Čak 20 od 50 najplaćenijih sportista ove godine dolazi iz NBA lige, što je čini daleko najzastupljenijom ligom na listi. Sa 1,3 miliona dolara, čak je i minimalna plata novajlije u NBA ligi gotovo jednaka novim maksimalnim ugovorima u WNBA ligi.

NWSL se i dalje smatra ligom koja zaostaje jedan ciklus medijskih prava za WNBA ligom. Godišnje ostvaruje oko 60 miliona dolara kroz četverogodišnji paket emiterskih prava potpisan 2023. godine, dok timovi imaju ograničenje plata od 3,5 miliona dolara za rostere od 22 do 26 igračica. Liga je ipak u decembru uvela izuzetak koji omogućava timovima da premaše ograničenje za dodatni milion dolara kako bi zadržali „igračice s velikim uticajem“, pravilo koje je neformalno prozvano „Rodmanino pravilo“, jer je uvedeno dok je zvijezda američke reprezentacije razmatrala odlazak u Evropu.

Kada je riječ o plasmanu na Forbesovu listu zarada sportista, tih dodatnih milion dolara vjerovatno neće značajno promijeniti situaciju, posebno zato što prihodi muških sportista i dalje rastu, pa žene praktično jure stalno pomjerajuću metu. Ipak, postoje razlozi za optimizam kada su u pitanju zarade sportistkinja. Deloitte procjenjuje da će elitni ženski sportovi ove godine prvi put zajedno ostvariti oko 3 milijarde dolara prihoda, što je 25 posto više nego 2025. godine i čak 340 posto više nego 2022. godine, kada su ukupni prihodi bili manji od 700 miliona dolara. Prihodi od emiterskih prava trebali bi porasti za dodatnih 38 posto i dostići 765 miliona dolara u 2026. godini.

Razlika se sve brže smanjuje i van terena. Četiri WNBA igračice, Caitlin Clark, Sabrina Ionescu, Paige Bueckers i Angel Reese, prema procjenama Forbesa, zarađuju najmanje 9 miliona dolara godišnje van terena, što je uporedivo sa zaradama mnogih njihovih NBA kolega sa liste najplaćenijih sportista. Sve četiri su još uvijek na početku svojih karijera. Coco Gauff, trenutno najtraženija sportistkinja na svijetu i dvostruka Grand Slam pobjednica u pojedinačnoj konkurenciji, ima tek 22 godine.

Ukupno gledano, čak 17 od 20 najplaćenijih sportistkinja prošle godine bilo je u dvadesetim godinama života, dok je svih deset najplaćenijih sportista starije od 30 godina, a trojica imaju više od 40 godina. Za izgradnju globalnog brenda potrebno je vrijeme, a ako Clark i Bueckers postanu zaštitna lica WNBA lige tokom naredne decenije ili dvije, kao što su LeBron James i Stephen Curry obilježili prethodnu eru NBA lige, njihova sve veća privlačnost za sponzore mogla bi ih jednog dana dovesti među 50 najplaćenijih sportista svijeta. Možda će upravo Gauff ili kineska teniska zvijezda Qinwen Zheng, koja također ima niz unosnih sponzorskih ugovora, prekinuti taj niz.

Bez obzira na sve, očekuje se da će ženske sportske lige nastaviti ostvarivati značajan finansijski rast.

Hank Tucker, Forbes

Why None Of 2026’s 50 Highest-Paid Athletes Are Women

