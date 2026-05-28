Svijet na ivici novog energetskog udara, tržišta strahuju od dugotrajne krize nafte i goriva

Tržišta su odahnula nakon što je krhko primirje između SAD-a i Irana preživjelo produženi vikend i što su ostvareni određeni pomaci ka mogućem sporazumu o okončanju rata.

Američke dionice približavaju se rekordnim nivoima, dok su terminski ugovori za naftu pali ispod granice od 100 dolara po barelu.

Ipak, još je prerano za zaključak da je ova historijska energetska kriza završena. Pojedini analitičari upozoravaju da je benzin od 5 dolara po galonu i dalje vrlo realna prijetnja ovog ljeta.

Samo nagađanja o nejasnom dogovoru na društvenim mrežama nisu dovoljna da uvjere investitore.

Tržište želi vidjeti konkretan sporazum u kojem će obje strane pristati ne samo na završetak rata, već i na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, ključnog pomorskog prolaza koji Iran koristi kao sredstvo pritiska na svjetsku ekonomiju.

„Ništa se suštinski nije promijenilo. Moreuz je i dalje zatvoren“, izjavio je Rory Johnston, analitičar tržišta nafte i osnivač kompanije Commodity Context.

Johnston smatra da Teheran nema interes da otvori moreuz jer mu upravo on predstavlja glavni politički i ekonomski adut.

„Onog trenutka kada ponovo otvore taj ventil, brzo gube pregovaračku moć“, rekao je Johnston.

„Povjerovat ću kada to vidim“

Tržište sada traži konkretne dokaze da se Hormuški moreuz zaista ponovo otvara, po mogućnosti bez dodatnih naknada i tarifa koje bi dodatno povećale već visoke cijene nafte.

Da bi se ublažio šok u snabdijevanju, promet tankera kroz Hormuški moreuz morao bi se vratiti na nivo prije rata.

„Skeptičan sam. Povjerovat ću kada to vidim“, izjavio je Bob McNally, osnivač i predsjednik kompanije Rapidan Energy Group, u telefonskom razgovoru za CNN.

Skeptični su i pojedini ključni igrači iz Zaljeva.

Sultan Al Jaber, izvršni direktor državne naftne kompanije ADNOC iz Abu Dhabija, prošle sedmice je izjavio da će, čak i ako sukob odmah prestane, biti potrebno najmanje četiri mjeseca da se promet kroz moreuz vrati na svega 80 posto prijeratnog nivoa.

Potpuni povratak na raniji obim prometa vjerovatno neće biti moguć prije prve polovine 2027. godine, upozorio je direktor ADNOC-a.

Dodatnu zabrinutost izaziva i pitanje koliko će primirje uopće trajati.

Terminske cijene sirove nafte Brent porasle su u utorak za 4 posto, nadoknadivši dio velikog pada od ponedjeljka, dok su tenzije u Zaljevu i dalje veoma visoke. Američke snage izvele su „odbrambene napade“ na iranske raketne položaje i brodove u blizini Hormuškog moreuza.

Američki zvaničnici naveli su da su mete bili brodovi koji su pokušavali postaviti mine, što dodatno pokazuje koliko je primirje krhko i koliko je prolazak ovim pomorskim putem i dalje opasan.

Snimci dronom prikazuju brodove usidrene u Hormuškom moreuzu, snimljene iz Musandama u Omanu, 25. maja 2026.

„Brutalna matematika“ tržišta

Čak i u najboljem scenariju, ako se primirje održi, sporazum postigne i moreuz ponovo otvori, svjetski energetski sistem već je pretrpio ozbiljnu štetu.

Prema podacima kompanije S&P Global Energy, više od 1,2 milijarde barela nafte izbačeno je iz redovnog toka zbog rata. Taj broj raste iz dana u dan dok je Hormuški moreuz uglavnom zatvoren.

Istovremeno, ne samo da je ponuda smanjena, već raste i potražnja za energijom zbog početka ljetne sezone putovanja.

„Čak i u najboljem slučaju, tržište je već ozbiljno zategnuto. Postoji ta brutalna i neumoljiva matematika koju nikakav dogovor ne može promijeniti“, rekao je McNally. „Ne želim širiti pesimizam, ali ne vjerujemo da je kriza završena.“

McNally i dalje očekuje da će cijena nafte Brent ponovo porasti na između 120 i 130 dolara po barelu, dok bi cijena benzina u SAD-u mogla dostići rekordnih 5,02 dolara po galonu, nivo zabilježen u junu 2022. godine.

Cijene benzina posljednjih sedmica stabilizovale su se oko 4,50 dolara po galonu, u poređenju sa 2,98 dolara koliko su iznosile kada je rat počeo.

Johnston smatra da bi, ukoliko Hormuški moreuz ostane zatvoren i narednog mjeseca, cijene goriva vrlo vjerovatno mogle premašiti rekorde iz vremena administracije Joea Bidena.

„Ako se sukob danas završi, situacija postaje složenija“, rekao je Johnston. „Vidjet ćemo kratkoročan pad cijena, ali će biti potrebni mjeseci da se promet kroz moreuz normalizuje. Moguće je da tržište prvo padne, a zatim ponovo eksplodira kada svi ponovo pogledaju stvarne brojke.“

Nafta iznad 100 dolara čak i nakon sporazuma

Stručnjaci iz naftne industrije uglavnom se slažu da se cijene energije neće uskoro vratiti na nivo prije rata, osim u slučaju ozbiljnog ekonomskog kolapsa.

JPMorgan procjenjuje da će, čak i nakon ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza, prosječna cijena Brent nafte u trećem kvartalu iznositi 104 dolara po barelu, a u četvrtom kvartalu oko 98 dolara.

Kevin Book, direktor kompanije ClearView Energy Partners, izjavio je da bi se u roku od nekoliko sedmica ili mjeseci nakon postizanja sporazuma moreuz mogao razminirati, zaglavljeni brodovi evakuisati, novi tankeri ući u Zaljev, a proizvodnja nafte ponovo pokrenuti.

Ipak, upozorio je da će za potpuni oporavak biti potrebno mnogo više vremena, vjerovatno mjeseci ili čak godina, kako bi se sanirala oštećena postrojenja, obnovila puna proizvodnja i popunile iscrpljene zalihe.

„Ne vjerujem da iko očekuje povratak cijene nafte na prosječnih 60 dolara po barelu u skorije vrijeme“, rekao je Book za CNN. „Trebat će vremena da se tržište i snabdijevanje potpuno stabilizuju.“

