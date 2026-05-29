Cijene plina idu prema 48 eura, evropska skladišta popunjena sa manje od 40 posto

Sa rastom tenzija između SAD-a i Irana, zabilježen je ove sedmice i rast cijene plina. Ove sedmice TTF ugovori su porasli više od 4%, što je podiglo cijenu plina na skoro 48 eura po megavat-satu (47,5 eura).

Prema investing.com, raspon cijena TTF fjučersa tokom posljednje 52 sedmice kreće se između 26,55 i 69,35 eura po MWh.

Kroz Hormuški moreuz normalno prolazi oko 20% svjetskog ukapljenog prirodnog plina (LNG), a prema procjenama MUFG banke, energetski direktori upozoravaju da potpuna normalizacija opskrbe s Bliskog istoka vjerovatno neće biti moguća do 2027. godine.

Kada je o kapacitetima evropskog tržišta riječ, plinska skladišta u Evropi trenutno su popunjena oko 38%, što je ispod petogodišnjeg prosjeka koji za ovo doba godine iznosi nešto iznad 50%.

Blokada Hormuškog moreuza utjecala je na energetske troškove i ekonomije širom svijeta. Prema Axosu, u SAD-u je zabilježena prosječna maloprodajne cijene goriva oko 1,50 dolara po galonu više nego prije rata, dok se istovremeno svjetske zalihe sirove nafte troše rekordnim tempom.

Prema analizi S&P Global Energy, više od 1,2 milijarde barela nafte je već isključeno iz prometa od početka rata, a kako se produžava blokada moreuza, ovaj broj raste.

Prosječno domaćinstvo u Evropi troši otprilike 10 do 15 MWh plina godišnje, u konačnici svaki porast od 10 €/MWh znači između 100 i 150 eura više na godišnjem nivou po domaćinstvu, samo u pogledu sirovine, prije distribucije i poreza.