Gucci ulazi u Formulu 1 – ugovor vrijedan 150 miliona

Od sezone 2027., tim u vlasništvu Renaulta, predvođen Flaviom Briatoreom, Alpine Formula One, trkat će se pod imenom Gucci Racing Alpine. Rezultat je ovo dogovora prema kojem Gucci postaje prva modna kuća iz luksuznog segmenta glavni sponzor u Formuli 1, te će zamijeniti dosadašnjeg sponzora, švicarski BWT.

Vrijednost ugovora

Iako finansijski detalji nisu zvanično objavljeni, prema procjenama više izvora, vrijednost ugovora iznosi između 50 i 60 miliona dolara godišnje, što ga svrstava među najveće naslovne sponzorske ugovore u sportu trenutno. Drugi izvori procjenjuju ukupnu vrijednost višegodišnjeg ugovora na više od 150 miliona dolara.

Kao dio saradnje, Gucci je razvio platformu brenda Gucci Racing, kako bi u potpunosti iskoristio sve mogućnosti ove poslovne saradnje u Formuli 1.

Alpine i Gucci još uvijek, kako navode mediji, pregovaraju o konačnom izgledu brenda, ali ono što se sada zna je da će dosadašnja plavo-ružičasta boja tima, koju je tim koristio od 2022. godine, kao rezultat sponzorstva sa BWT-om, biti zamijenjena bojama Guccija; crvenom, zelenom, crnom i zlatnom, kao i da će Guccijev umjetnički direktor Demna biti ključna osoba u izradi odjeće mehaničara kao i trkačkih odijela vozača.

Mogućnosti koje donosi partnerstvo

Iako će Guccijeve boje dominirati u svim segmentima, prema riječima izvršnog direktora Alpine-a, Philippea Kriefa, kao dio korporativne boje zadržat će se i jedan dio plave.

Flavio Briatore, Foto: REUTERS/Brian Snyder

Prema navodima koji se mogu pronaći na F1-Fansiteu, glavna osoba iza cijelog dogovora je bivši CEO Renaulta Luca de Meo, koji je doveo Briatorea kao savjetnika Alpine tima, a potom prešao na čelo Keringa, vlasnika mnogih brendova, između ostalog i Guccija.

Alpine nije mijenjala samo sponzora već i motor. Sa novim Mercedes motorom umjesto Renaultovog, drži petu poziciju u poretku, a da bi pobjeđivala, potrebno joj je, prema riječima Briatorea: „Pola sekunde…”

„Partnerstvo s prestižnim brendom Guccijevog kalibra u Formuli 1 kao glavni partner Alpine Formula One tima je nešto na što sam nevjerovatno ponosan. Ne samo to, već sam uzbuđen i zbog mogućnosti koje donosi partnerstvo s Guccijem i sjajnih stvari koje možemo postići zajedno na globalnom nivou”, kazao je izvršni savjetnik kompanije Alpine, Flavio Briatore.