Formula 1 2026: Nove ekipe i tehnološke promjene

Formula 1 ulazi u uzbudljivu novu eru: sezona 2026. donosi ne samo nove ekipe i vozače, već i potpuno redizajnirane automobile, promjene u motorima, aerodinamici i kalendaru utrka. Novi tim Cadillac unosi američki pečat na stazu, dok promjene u tehničkim pravilima čine automobile agilnijima i bržima. Sa svim ovim novitetima, F1 postaje tehnološki naprednija i globalno privlačnija nego ikada prije.

Novi izazivač: Cadillac

Nakon sedam sezona sa po deset timova, F1 se 2026. širi na 11 ekipa dolaskom Cadillaca. Partnerstvo Andretti Global i GM-ovog Cadillaca odobrio je FIA, iako su postojeće ekipe bile skeptične zbog moguće podjele prihoda. Cadillac je platio 450 miliona dolara kako bi ublažio utjecaj na ostale timove, uz dodatne stotine miliona za pokretanje tima.

Foto/Reuters

Vozači Valtteri Bottas i Sergio Pérez donose veliko iskustvo, a menadžer Graeme Lowdon ranije je bio sportski direktor Manor Marussia tima. Iako se ne očekuje da Cadillac odmah bude konkurentan na stazi, dolazak američkog brenda mogao bi pomoći F1-u da proširi prisustvo na profitabilnom američkom tržištu.

Nove ekipe i sponzori

Cadillac je tim koji starta ispočetka, ali promjena ima i među postojećim timovima:

Toyota Gazoo Racing zamjenjuje Moneygram kao glavnog sponzora Haas tima

McLaren je prodao prava na ime Mastercardu, što je partnerstvo vrijedno oko 100 miliona dolara godišnje

Alfa Romeo prelazi u Audi, uz sponzorstvo britanske fintech firme Revolut. Novi vlasnik Audi želi se boriti za šampionsku titulu do 2030

Novi motori i tehničke promjene

Audi će proizvoditi vlastite motore od 2026, dok Cadillac koristi dijelove Ferrarija do 2029. Ostali timovi također mijenjaju dobavljače motora:

Red Bull timovi će koristiti Fordove motore

Aston Martin prelazi sa Mercedes motora na Hondu

Alpine prelazi sa Renaulta na Mercedes

Novi motori će i dalje biti V6 sa više od 1.000 konjskih snaga, ali koriste sintetičko, održivo gorivo i trostruko veću električnu snagu, približavajući omjer 50-50 između sagorijevanja i električnog pogona.

Nove specifikacije automobila

FIA uvodi nove tehničke regulative za 2026:

Minimalna težina automobila: 1.693 funte (za 66 manje nego 2025.)

Kraća i uža šasija, s manjim gumama i smanjenim aerodinamičkim pritiskom

Aktivna aerodinamika omogućava veće brzine u zavojima i na pravcu

Troškovi istraživanja i razvoja povećani su na 215 miliona dolara, uz ograničenje troškova kako bi se izjednačila konkurencija među timovima

Promjene u kalendaru utrka

Prvih šest Grand Prix utrka ostaje isto kao 2025., ali nakon toga dolaze promjene:

Kanadski GP premješten je u maj, kako bi logistika bila učinkovitija

Emilia Romagna GP ukinut je, a Madrid dobija novu utrku

Utrke sprinta ostaju šest, s promjenama u domaćinima (Kanada, Britanija, Nizozemska i Singapur)

F1 tako nastavlja širenje i prilagođavanje, s tim da se planovi za 2027. još oblikuju, a kandidati za nove utrke uključuju Portugal, Rwandu, Južnu Afriku i Južnu Koreju.

Sezona 2026. donosi značajne promjene u Formuli 1 – nove ekipe, sponzore, motore, tehnologiju i utrke. Iako su promjene tehničke i logističke prirode, jasno je da F1 nastavlja evoluirati u globalno atraktivniji i kompetitivniji sport, s fokusom na tehnologiju, održivost i prisustvo na ključnim tržištima.

Brett Knight, Forbes