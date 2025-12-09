SpaceX i Starlink: Na putu ka valuaciji od 800 milijardi dolara

SpaceX, kompanija Elona Muska, već godinama pomjera granice svemirskih lansiranja, ali danas se njen fokus širi i na globalne komunikacijske mreže putem Starlinka. Zahvaljujući inovativnoj ekonomiji lansiranja i brzom rastu satelitske mreže, SpaceX ne mijenja samo svemirsku industriju, već i sektor telekomunikacija, odbranu i globalnu povezanost. Recentne informacije o mogućoj valuaciji od 800 milijardi dolara izazvale su veliku pažnju investitora koji žele razumjeti koliko je ta brojka realna i postoji li praktična prilika za ulaganje.

Starlink kao motor rasta

Starlink je od inicijalnog projekta, koji je zahtijevao ogromna ulaganja, prerastao u globalnu komunikacijsku mrežu. Procjene pokazuju da je SpaceX u 2024. ostvario prihod od oko 13,1 milijardu dolara, od čega je Starlink doprinio oko 8,2 milijarde dolara, odnosno 63% ukupnog prihoda. Predviđa se da će SpaceX u 2025. prihodovati oko 15,5 milijardi dolara, dok Starlink samostalno može dostići oko 15,9 milijardi dolara u 2026. godini, uz EBITDA od gotovo 11 milijardi dolara i oko 5 milijardi dolara slobodnog novčanog toka kako intenzitet kapitalnih ulaganja opada.

Broj korisnika Starlinka također rapidno raste – s oko 10.000 korisnika u 2021. na više od 8 miliona krajem 2025. u više od 150 zemalja. Ovaj rast mijenja percepciju Starlinka: više se ne smatra samo satelitskim internet servisom, već i globalnom telekomunikacijskom mrežom koja obuhvata širok spektar korisnika – od potrošača i kompanija, preko brodova i aviona, do vladinih i odbrambenih institucija.

Mogućnosti ulaganja za investitore

Iako je SpaceX privatna kompanija, investitori imaju nekoliko opcija za pristup:

ETF-ovi : Na primjer, XOVR ETF pruža indirektan pristup SpaceX-u kroz SPV strukturu, uz dnevnu likvidnost i regulirani format.

: Na primjer, XOVR ETF pruža indirektan pristup SpaceX-u kroz SPV strukturu, uz dnevnu likvidnost i regulirani format. Investicijski fondovi i drugi kolektivni fondovi : Neki fondovi, poput Baron Partners Funda, posjeduju udjele u SpaceX-u, ali često uz koncentraciju u drugim kompanijama poput Tesle.

: Neki fondovi, poput Baron Partners Funda, posjeduju udjele u SpaceX-u, ali često uz koncentraciju u drugim kompanijama poput Tesle. Privatne sekundarne platforme: Platforme poput Hiive, Forge Global, EquityZen i Zanbato omogućavaju trgovinu postojećim udjelima, uglavnom za akreditirane investitore ili institucije.

IPO Starlinka – budući javni pristup

Mnogi analitičari predviđaju da bi Starlink mogao izaći na berzu već 2026. godine. Takva inicijalna javna ponuda dionica omogućila bi investitorima direktan pristup jednom od najbrže rastućih globalnih telekomunikacijskih sistema i značajno povećala likvidnost postojećih vlasnika SpaceX-a.

Vrijednost SpaceX-a sve više zavisi od Starlinka. Brzi rast broja korisnika, smanjenje kapitalnih troškova, rast marži i širenje regulatornog okvira podržavaju percepciju Starlinka kao zrele komunikacijske mreže, a ne samo spekulativnog tehnološkog projekta. Uključivanje u avijaciju, brodski promet, mobilne usluge i vladine sektore daje jasniji put ka stalnom stvaranju prihoda, što objašnjava sve jače cijene na sekundarnom tržištu.

SpaceX se brzo razvija u kombinaciju svemirske kompanije i globalnog telekomunikacijskog giganta, a Starlink je centralni pokretač tog rasta. Iako je direktan pristup investitorima i dalje ograničen, danas postoji više mogućnosti nego ikad – od ETF-ova i fondova do privatnih sekundarnih platformi. Planirani IPO Starlinka mogao bi dodatno proširiti pristup i otvoriti nove prilike za ulaganja.

Investitori bi uvijek trebali pažljivo procijeniti osnovne finansijske pokazatelje, konkurencijsko okruženje i dugoročne faktore rasta, uzimajući u obzir rizike likvidnosti, naknade i valuacije.

