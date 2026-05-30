Ovo su najvredniji fudbalski klubovi na svijetu u 2026. godini

Rekordna godina zadržala je Real Madrid na vrhu grupe od 30 klubova čija je ukupna vrijednost dostigla 87 milijardi dolara, a interes investitora za evropske timove tek počinje ozbiljno rasti.

Za klub koji je osvojio više titula La Lige i Lige prvaka od bilo kojeg drugog tima na svijetu, posljednje dvije sezone su bile razočaravajuće za Real Madrid. Klub je dvije godine zaredom završio iza ljutog rivala Barcelone na tabeli španskog prvenstva i oba puta je ispao iz evropskih takmičenja u četvrtfinalu. Ipak, uprkos zabrinutosti i kritikama zahtjevnih navijača, “Kraljevski klub” nikada nije bio bolji.

Tokom sezone 2024-25, Real Madrid je ostvario prihod od 1,27 milijardi dolara, što je povećanje od 12 posto u odnosu na prethodnu godinu, kada je također postavio rekord za fudbalski klub. Nova brojka je čak nadmašila prihod Dallas Cowboysa od 1,23 milijarde dolara iz NFL sezone 2024. i predstavlja najveći prihod koji je Forbes ikada izmjerio za sportski tim (neprilagođen inflaciji).

Dakle, iako Real Madrid neće igrati u subotnjem finalu Lige prvaka – gdje će se Arsenal i Paris Saint-Germain boriti za dodatnih 29 miliona dolara novčane nagrade – Los Blancosi ostaju najvrjedniji nogometni klub na svijetu petu godinu zaredom i deseti put u posljednjih 13 izdanja godišnje Forbesove liste. Real Madrid sada vrijedi procijenjenih 9,5 milijardi dolara, što je za cijele 2 milijarde dolara više od drugoplasirane Barcelone, koja je prošle sezone postala tek drugi nogometni klub u historiji koji je premašio milijardu dolara prihoda (isključujući transfere igrača).

Uprkos dominaciji Španije na vrhu ljestvice, La Liga ima samo jedan klub među 30 najvrjednijih nogometnih timova na svijetu, zaostajući za engleskom Premier ligom (11 klubova), američkom Major League Soccer (sedam) i italijanskom Serie A (četiri). Njemačka Bundesliga također ima tri predstavnika među 30 najvrjednijih klubova, dok francuska Ligue 1 i portugalska Primeira Liga imaju po jednog predstavnika koji upotpunjuju listu.

Prosječna vrijednost

Prosječna vrijednost 30 klubova je 2,9 milijardi dolara, što je povećanje od 21% u odnosu na rekordnih 2,4 milijarde dolara u 2025. godini.

Tabela koja prikazuje sedam liga zastupljenih među 30 najvrednijih fudbalskih klubova.

Jedan od najznačajnijih izostavljanja s rang liste je Napoli. Italijanski klub je nedavno primio neželjenu ponudu od oko 2,3 milijarde dolara od sportske investicijske firme Underdog Global Partners, prema Athleticu, pozivajući se na neimenovane izvore. (U e-poruci investitorima koju je pregledao Forbes, Underdog nije eksplicitno porekao da je ponuda upućena, ali je rekao: „Sve što trenutno čitate u medijima treba uzeti s rezervom – u ovoj fazi, to je čista spekulacija.“)

Manchester City, Foto: Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Takva cijena – oko 11,7 puta veća od prihoda Napolija od 197 miliona dolara u sezoni 2024/25, isključujući transfere igrača – bila bi ekstremno odstupanje u evropskom fudbalu. Na primjer, prodaja Atlético Madrida investicijskoj firmi Apollo Sports Capital, završena u martu, procijenila je vrijednost španskog kluba na oko 2,95 milijardi dolara po trenutnom kursu, uključujući dug, što je otprilike šest puta više od prihoda iz prethodne sezone. U Premijer ligi, Forbes procjenjuje vrijednost pet najboljih klubova na između 6 i 8,3 puta veći od njihovog godišnjeg prihoda, dok se većina ostalih klubova procjenjuje na manje od četiri puta veći godišnji prihod. Primjenom višekratnika prihoda između tri i četiri puta većeg na Napoli, što je u skladu s procjenama za vodeće italijanske klubove poput Inter Milana i Rome, njegova vrijednost bi bila manja od 800 miliona dolara.

Matematika vrednovanja klubova izgleda sasvim drugačije u MLS-u, gdje je prosječni multiplikator 8,9 puta veći od prihoda, kao i u drugim velikim sjevernoameričkim sportskim ligama, uključujući NBA (12,9 puta), NFL (10,7 puta), NHL (8,9 puta) i čak MLB (7 puta). Razlika proizilazi iz niza izazova koji čine evropske fudbalske klubove manje atraktivnim za investitore, a najznačajniji je sistem promocije i ispadanja u ligi.

Na primjer, u Engleskoj, tri tima koja svake godine ispadaju iz Premijer lige u Championship bilježe pad godišnjih prihoda za desetine miliona dolara. Ova prijetnja visi čak i nad etabliranim klubovima poput Tottenhama, koji je ove sezone jedva izbjegao ispadanje.

Evropske lige se također suočavaju sa slabijim tržištem televizijskih prava nego mnoge američke sportske lige, a istovremeno moraju djelovati u manje komercijaliziranoj sportskoj kulturi. Liverpool je, na primjer, odustao od planiranog povećanja cijena ulaznica nakon protesta navijača, nakon što je prosječna cijena ulaznice u 2025. godini iznosila 99 dolara – više od većine evropskih rivala, ali manje od polovine uporedive cifre za vodeće NFL franšize.

Nema ograničenja

Osim toga, evropski fudbal nema ograničenje ukupnih troškova za plate igrača, a trka za dovođenjem najtalentovanijih fudbalera tradicionalno je učinila ovaj sport relativno neprofitabilnim poslom.

Ovi faktori, između ostalog, pomažu u objašnjavanju zašto Real Madrid zaostaje za procijenjenom vrijednošću Dallas Cowboysa od 13 milijardi dolara, iako ostvaruje veće prihode.

Ipak, prodaja Atlético Madrida, zajedno s nekoliko poslova koji uključuju manje poznate klubove izvan 30 najvrijednijih nogometnih timova, sugerira da bi interes investitora mogao rasti. Forbes je prošle godine procijenio Atlético na 3,8 puta veći godišnji prihod, dok je prosječni multiplikator za evropske klubove među 30 najboljih bio 5,1. Ove godine taj prosjek je porastao na 5,6.

Daljnji optimizam podstiče činjenica da klubovi koji visoko završavaju u svojim domaćim ligama dobijaju pristup sve unosnijim kontinentalnim takmičenjima poput Lige prvaka. Prema dostupnim informacijama, naknade za medijska prava za to takmičenje mogle bi se povećati za 20% u ciklusu koji počinje 2027. godine. Istovremeno, val izgradnje i renoviranja novih stadiona trebao bi nastaviti pokretati rast prihoda na lokalnom nivou.

Bayern Munchen, Foto: REUTERS/Angelika Warmuth

Real Madrid i engleski Everton su među klubovima koji su nedavno predstavili značajna poboljšanja svojih stadiona. U narednih nekoliko godina očekuje se završetak velikih projekata u Barceloni, Manchester Unitedu i Romi, kao i u Milanu, gdje AC Milan i Inter zajedno rade na zamjeni legendarnog stadiona San Siro novim objektom.

Međutim, najveći pokretač rasta vrijednosti klubova trenutno je priliv američkih investitora koji žele preuzeti vlasništvo nad sportskim organizacijama. Ove sezone, više od polovine klubova Premijer lige bilo je u većinskom vlasništvu Amerikanaca ili investicijskih firmi sa sjedištem u SAD-u. Amerikanci ili Kanađani su također kontrolirali devet od 20 klubova Serie A, kao i tri kluba La Lige nakon što je Apollo preuzeo Atlético Madrid.

Dolazak Amerikanaca

Američki investitori su također počeli kupovati klubove iz nižih liga i drugih zemalja. Investicijska firma Innovatio Capital sa sjedištem u Atlanti preuzela je meksički Querétaro od Liga MX u julu, dok je njujorški General Atlantic kupio 49 posto udjela u Club América u decembru.

„Jednostavno ima previše Amerikanaca s novcem koji vole sport, a američko tržište je efektivno zatvoreno za mnoge od njih“, kaže jedan dobro obaviješten izvor iz evropskog fudbala.

„Ako ste američki milioner iz Sjeverne Karoline, vjerovatno više ne možete priuštiti ni lokalni USL klub, a MLS klub vam je potpuno van domašaja – danas su im potrebne milijarde dolara u gotovini.“

Ali ako možete kupiti engleski fudbalski klub – čak i onaj koji je duboko u nižim ligama – za vrijednost jednaku godišnjem prihodu, dok klubovi USL-a prodaju za sedam do petnaest puta veći prihod, to je vjerovatno samorazumljiva odluka.

Real Madrid, Foto: REUTERS/Kacper Pempel

Najvredniji fudbalski klubovi na svijetu u 2026. godini

#1. 9,5 milijardi dolara

REAL MADRID

Liga: Španska La Liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +41% | Prihod: 1,265 milijardi dolara | Vlasnici: Članovi kluba

#2. 7,5 milijardi dolara

BARCELONA

liga: Španska La Liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +33% | Prihod: 1,063 milijarde dolara | Vlasnici: Članovi kluba

#3. 7,2 milijarde dolara

MANCHESTER UNITED

Liga: Engleska Premijer liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +9% | Prihod: 865 miliona dolara | Vlasnici: porodica Glazier i Jim Ratcliffe

#4. 6,2 milijarde dolara

LIVERPOOL

League: Engleska Premier liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +15% | Prihod: 911 miliona dolara | Vlasnici: John Henry i Tom Werner

#5. 9,5 milijardi dolara

PARIS SAINT-GERMAIN

Liga: Francuska Ligue 1 | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +26% | Prihod: 912 miliona dolara | Vlasnici: Qatar Sports Investments

#6. 5,7 milijardi dolara

BAYERN MUNCHEN

Liga: Njemačka Bundesliga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +12% | Prihod: 938 miliona dolara | Vlasnici: Članovi kluba

#7. 5,5 milijardi dolara

MANCHESTER CITY

Liga: Engleska Premijer liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +4% | Prihod: 900 miliona dolara | Vlasnici: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan

#8. 5,4 milijarde dolara

ARSENAL

liga: Engleska Premijer liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +29% | Prihod: 895 miliona dolara | Vlasnici: Stanley Kroenke

#9. 4,2 milijarde dolara

CHELSEA

League: Engleska Premijer liga | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: +29% | Prihod: 637 miliona dolara | Vlasnici: Todd Boehly i Clearlake Capital

#10. 3 milijarde dolara

TOTTENHAM HOTSPUR

Liga: Engleska Premijer liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: -9% | Prihod: 733 miliona dolara | Vlasnici: Porodična fondacija Josepha Lewisa i Daniela Levyja

#11. 2,95 milijardi dolara

ATLETICO DE MADRID

Liga: Španska La Liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +74% | Prihod: 488 milijardi dolara | Vlasnici: Apollo Sports Capital , Idan Ofer i Ares Management

#12. 2,4 milijarde dolara

JUVENTUS

Liga: Italijanska Serie A | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +12% | Prihod: 458 miliona dolara | Vlasnici: porodica Agnelli

#13. 2,2 milijarde dolara

BORUSSIA DORTMUND

Liga: Njemačka Bundesliga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +7% | Prihod: 579 miliona dolara | Vlasnici: Bernd Geske i Evonik Industries

#14. 1,85 milijardi dolara

AC MILAN

Liga: Italijanska Serie A | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +23% | Prihod: 447 miliona dolara | Vlasnici: Redbird Capital Partners

#15. 9,5 milijardi dolara

INTER MILAN

Liga: Italijanska Serie A | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +57% | Prihod: 586 miliona dolara | Vlasnici: Oaktree Capital Management

Justin Teitelbaum, novinar Forbesa i Brett Knight, pomoćni urednik Forbesa.

Originalni članak možete pogledati ovdje.