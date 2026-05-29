Anthropic sada vrijedi skoro bilion dolara, više od OpenAI-a

Anthropic je u četvrtak dostigao vrijednost od 900 milijardi dolara nakon što je prikupio 65 milijardi dolara u investicijskoj rundi serije H, pretekavši OpenAI i postavši najvredniji startup u oblasti vještačke inteligencije na svijetu.

Anthropic je u četvrtak najavio novu rundu finansiranja, otkrivajući procjenu vrijednosti nakon uplate od 965 milijardi dolara, s investicijama Altimeter Capitala, Dragoneera, Greenoaksa i Sequoia Capitala.

OpenAI je u martu prikupio 122 milijarde dolara u investicijskoj rundi, što je povećalo njegovu vrijednost na 730 milijardi dolara, odnosno 852 milijarde dolara nakon investicije.

Anthropic je više nego udvostručio svoju vrijednost u odnosu na prethodnu rundu finansiranja u februaru, kada je prikupio 30 milijardi dolara pri procjeni od 380 milijardi dolara.

U saopštenju, Anthropic je naveo da očekuje da će novo finansiranje unaprijediti istraživanje sigurnosti umjetne inteligencije i pomoći u povećanju računarske snage potrebne za zadovoljavanje rastuće potražnje za Claudeom, njihovim vodećim AI modelom. Dominacija OpenAI-jevog ChatGPT-a je oslabila nakon što je prije više od tri godine postao najbrže rastuća potrošačka aplikacija u historiji. Prema podacima SensorTowera koje je dobio Forbes, ChatGPT je činio 47 posto svih globalnih preuzimanja AI aplikacija u drugom kvartalu 2026. godine, u odnosu na 67 posto u istom periodu prošle godine. Claude, Anthropicov AI model, sada čini 14 posto svih preuzimanja AI aplikacija u drugom kvartalu 2026. godine, što je dramatičan porast u odnosu na samo 1 posto u svakom kvartalu prošle godine.

Osnovan 2021. godine

Anthropic je prikupio više od 130 milijardi dolara otkako ga je 2021. godine osnovala grupa bivših rukovodilaca OpenAI-a, uključujući brata i sestru Daria Amodeija i Danielu Amodei, čija se imovina procjenjuje na sedam milijardi dolara. Kompanija je objavila da je njena godišnja stopa prihoda, mjera koja se koristi za procjenu ukupnog godišnjeg prihoda kompanije, ovog mjeseca premašila 47 milijardi dolara. Anthropic je nedavno potpisao ugovor sa SpaceX-om Elona Muska o korištenju njihovog superračunara “Colossus” za “direktno skaliranje kapaciteta za pretplatnike Claude Pro i Claude Max”.

Spor s američkom vladom

Kako je rastao, Anthropic se također našao u središtu velikog spora s američkom vladom nakon što je odbila odobriti neograničen pristup svojim modelima umjetne inteligencije, navodeći zabrinutost zbog potencijala za masovni nadzor koji sponzorira država i razvoj automatiziranog oružja. Pentagon je kasnije proglasio Anthropic rizikom za nacionalni sigurnosni lanac snabdijevanja, tvrdnju koju kompanija trenutno osporava na sudu.

Antonio Pequeño IV , novinar Forbesa (link originalnog članka)