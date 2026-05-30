Zašto je teško staviti ovu epidemiju ebole pod kontrolu

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, Tedros Ghebreyesus, upozorio je u srijedu da se istok Demokratske Republike Kongo suočava s “katastrofalnim sudarom bolesti i sukoba”, dok su američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti naveli “kontinuirane sigurnosne probleme” kao glavnu prepreku pružanju podrške regiji.

Nasilje u zemlji traje, s različitim intenzitetom, od Drugog kongoanskog rata, koji je počeo 1998. godine. Milicije koje podržavaju etničke grupe Hema i Landu ubile su više od 50.000 ljudi, pljačkale sela, napadale bolnice i raselile milione tokom skoro tri decenije.

Sukob je ukorijenjen u dubokoj etničkoj netrpeljivosti, kao i u borbi za zemlju i minerale u provinciji Ituri, bogatoj zlatom. Ova napetost traje više od 100 godina, još od perioda belgijske kolonijalne vladavine u Kongu. Uprkos povremenom napretku, generacije zanemarivanja od strane države dovele su do dubokog nepovjerenja prema vlastima, strancima, volonterima i humanitarnim radnicima.

Odnosi između zajednica Hema i Lendu ozbiljno su se pogoršali od 2017. godine, kada se ponovo pojavila milicija CODECO, povezana s Lendu narodima, i nastavila nasilje nad civilima, uključujući napade na sela koja su navodno raselila više od milion ljudi.

To raseljavanje je prisililo stanovništvo da živi u prenatrpanim kampovima sa lošim sanitarnim uslovima i bliskim ljudskim kontaktom, što je otežalo kontrolu ebole i praćenje kontakata. U područjima gdje je nepovjerenje prema vladi i vanjskim institucijama najizraženije, neki vjeruju da ebola nije smrtonosni virus, već rezultat političkih manipulacija, vještičarenja ili zlih duhova.

„Ne borimo se samo protiv smrtonosnog virusa“, rekao je za Wall Street Journal Sani Yakubu, direktor ActionAida za Kongo. „Borimo se protiv mitova, straha i duboko ukorijenjenih sumnji.“

Iznenađujuća činjenica

Sukob u Kongu je jedan od osam “ratova” za koje predsjednik Donald Trump tvrdi da ih je riješio. Demokratska Republika Kongo i Ruanda, koja je prisutna u Ituriju od Drugog kongoanskog rata, potpisale su u decembru u Bijeloj kući sporazum kojim bi se ruandske trupe povukle iz istočnog Konga i uspostavio regionalni ekonomski okvir. Borbe između dvije strane se nastavljaju, ali ima malo znakova napretka.

Ključna pozadina

Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti potvrdili su 15. maja izbijanje ebole u provinciji Ituri u Kongu, što je 17. izbijanje bolesti u toj zemlji u posljednjih 50 godina. Do trenutka proglašenja epidemije, 246 ljudi je već bilo oboljelo, a 65 je umrlo.

Laboratorijski testovi su ubrzo potvrdili da se radi o soju Bundibugyo, varijanti ebole sa stopom smrtnosti većom od 30 posto, za koju ne postoji vakcina ni terapija. Od tada je zaraženo više od 1.000 ljudi, a više od 220 je umrlo.

SZO je proglasila epidemiju “vanrednim događajem” koji bi mogao predstavljati rizik za javno zdravlje nekoliko zemalja. SZO, Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), afričke vlade, Ujedinjeni narodi, humanitarne organizacije i zapadne agencije za javno zdravstvo poduzele su fragmentiran odgovor na epidemiju. Zdravstveni radnici pokušavaju koordinirati nadzor, izolaciju, liječenje, laboratorijsko testiranje i kontrolu putovanja kako bi spriječili širenje virusa.

Američki CDC aktivirao je hitne mjere drugog nivoa i raspoređuje osoblje za epidemiologiju, praćenje kontakata, laboratorijsku podršku i nadzor putovanja putem postojećih ureda u Kongu i Ugandi.

Međunarodni donatori obećali su oko 500 miliona dolara za borbu protiv epidemije, prema podacima SZO, uključujući 23 miliona dolara od vlade SAD-a i 15 miliona dolara od Fondacije Billa i Melinde Gates. Tradicionalno, američka pomoć tokom epidemija ebole dolazila je putem USAID-a (Američke agencije za međunarodni razvoj), ali ta agencija je uglavnom raspuštena tokom Trumpove administracije.

Nasilje otežava odgovor na ebolu

Tokom protekle sedmice u Kongu su zapaljeni centri za liječenje, bolnice su napadane od strane bijesnih rulja, a zdravstveni radnici su bili prijećeni ili napadnuti, usred borbi između naoružanih grupa u regiji.

Centar za liječenje ebole u Rwampari, rudarskom području u provinciji Ituri, prošle sedmice su zapalili lokalni stanovnici koji su bili ljuti što im nije dozvoljeno da preuzmu tijelo prijatelja koji je preminuo. Kontakt s tijelom žrtve ebole jedan je od lakih načina širenja bolesti, ali sanitarno odlaganje tijela suprotno je kulturnim običajima sahrane u Kongu.

Iste frustracije dovele su do sukoba između rodbine preminulih i volontera Crvenog križa u Općoj bolnici Mongbwalu, gdje su policija i vojska i dalje prisutne kako bi spriječile daljnje napade. Također u Mongbwalu je zapaljen šator koji se koristio za liječenje pacijenata oboljelih od ebole, a najmanje 18 osoba za koje se sumnjalo da su zaražene pobjeglo je tokom napada.

Fotografija: Reuters/Stringer

Dodatni problem

Nasilje nije jedini razlog zašto je ovu epidemiju ebole teško kontrolirati. Ruralna i udaljena geografija Iturije, kao i relativni nedostatak infrastrukture, dodatno otežavaju kontrolu bolesti, izvještava NPR.

Ituri je rudarsko područje, tako da ljudi često dolaze tamo na posao, a zatim se vraćaju kući, potencijalno noseći virus sa sobom. Zdravstveni radnici suočavaju se s ozbiljnom nestašicom osnovnih potrepština, kao što su lijekovi, maske, rukavice, viziri, testovi, vreće za tijela, tekuća voda i sapun.

Nekoliko humanitarnih organizacija i stručnjaka za javno zdravstvo kritikovalo je smanjenje međunarodne pomoći SAD-a i evropskih zemalja posljednjih godina, rekavši da bi izbijanje ebole moglo biti otkriveno ranije da je bilo dovoljno sredstava za sisteme nadzora i zalihe za hitne slučajeve.

Humanitarni radnici se također suočavaju s ogorčenjem zbog takozvanog “posla s ebolom” u Kongu. Takve optužbe, koje su uslijedile nakon prethodnih epidemija, uključivale su tvrdnje o profiterstvu i prevari, a neki stanovnici su uvjereni da humanitarne organizacije financijski profitiraju od dugotrajnih kriza.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Evo zašto je ova epidemija ebole izazov za zvaničnike da je obuzdaju